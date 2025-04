STEM: Hodnocení českého prezidenta

30. 4. 2025

2 minuty

Důvěra v prezidenta Petra Pavla zůstává stabilní, přičemž v uplynulém roce nepozorujeme ani zásadní změny v postojích veřejnosti k jeho výkonu prezidentské funkce. Po dvou letech v prezidentském úřadu tedy Petru Pavlovi důvěřuje přibližně polovina občanů České republiky. Mírný pokles důvěry v prezidenta ve srovnání s předchozím rokem nastal u jeho nevoličů a starších lidí. Česká veřejnost jej i po dvou letech v úřadu obecně vnímá jako dobrého reprezentanta ČR a oceňuje jeho působení v zahraničí. Většina občanů se shodne také na tom, že do našeho vnitropolitického dění nezasahuje. Rozdílný názor ovšem stabilně mají na to, jaký vliv by v našem politickém životě měl mít. Polovina obyvatel by uvítala jeho větší vliv, druhá nikoliv.

Obecně česká společnost preferuje nadstranického, spíše silnějšího prezidenta, který by měl hlídat dodržování pravidel, než do politického boje mezi vládou a opozicí nějak zasahovat. Veřejnost se ale neshodne na tom, zda by se měl prezident věnovat aktuálním politickým tématům nebo soustředit spíše na nadčasový morální a hodnotový prvek. Prezidentská funkce by však měla dle většiny občanů být více reprezentativní než službou pro občany státu, což Petr Pavel dle názoru veřejnosti naplňuje i nadále poměrně dobře.

Na webu STEM najdete zprávu zde.

Pozn. JČ: Já nemohu překousnout skutečnost, že se Pavel dal v osmdesátkách v kriminálním komunistickém režimu do komunistické strany a dokonce byl ochoten pracovat v armádní rozvědce! To je naprosto neodpustitelné.



Pro mě to signalizuje, že je to člověk, který je ochotný spolupracovat s jakýmkoliv režimem, který zrovna vládne. Zajímavá je neshoda názorů českých občanů v tom, zda by měl prezident zasahovat nebo nezasahovat do politiky.

Osobně jsem šokován jeho mlčením ohledně podpory české vlády válečným zločinům Izraele a masového vraždění a hladmoru civilistů a dětí v Gazer - zločinů, které odsoudily četné západní země, ovšem vláda České republiky ani prezident ne. To je zastánce etických principů? To tedy ne.



