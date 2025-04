Nigel Farage a jeho napodobování MAGA

30. 4. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

Kdyby napodobování bylo nejupřímnějším projevem obdivu, pak pokus Nigela Farage o kopírování Trumpových shromáždění vypadá jako trapný pokus o karaoke písně „Born in the USA“ na vesnické zábavě. Muž, který přinesl Brexit - politickou obdobu toho, když zapálíte vlastní kůlnu, abyste „nakopli sousedy“ - teď objíždí Británii na bagru, obklopen odpadkovými pytli. Jako by si spletl casting do reality show s politickou revolucí. Farageho mítinky „Reformujeme Británii“ jsou to, co se stane, když si objednáte MAGA rally na českém e-shopu s čínským zbožím. Why Nigel Farage is Bringing MAGA-Style Rallies to the UK - The New York Times