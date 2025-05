Španělsko Ministryně varuje před obviňováním obnovitelných zdrojů energie z výpadku elektřiny

1. 5. 2025

Španělská ministryně životního prostředí Sara Aagesen slibuje „kompletní audit“ příčin výpadku elektřiny



Španělská ministryně životního prostředí varovala před pokusy obviňovat z pondělního bezprecedentního výpadku elektřiny na Pyrenejském poloostrově rostoucí využívání obnovitelných zdrojů energie. Obhájila spolehlivost národní rozvodné sítě a slíbila „kompletní audit“ k zjištění příčin výpadku.



Sara Aagesen uvedla, že španělská elektřina byla v pondělí vyrobena z různých zdrojů, přičemž solární energie tvořila téměř 55 % celkové spotřeby, následovaná větrnou energií (10 %), jadernou energií (10 %) a vodní energií (téměř 10 %).



.



Ve středu ráno prezidentka společnosti Red Eléctrica Beatriz Corredorová uvedla, že společnost zná příčinu výpadku, ale stále analyzuje obrovské množství dat.



„Známe příčinu a víceméně jsme ji vystopovali, ale problém je v tom, že máme miliony informací, protože signály jsou vysílány každou milisekundu,“ řekla Corredorová rozhlasové stanici Cadena Ser.



Trvala také na tom, že je nesprávné spojovat výpadek proudu se zvyšující se závislostí Španělska na obnovitelných zdrojích energie. „Mix obnovitelných zdrojů je bezpečný a může být součástí všech bezpečnostních systémů elektrického provozního systému,“ řekla Cadena Ser. „Spojovat to, co se stalo v pondělí, s obnovitelnými zdroji, není správné. Obnovitelné zdroje fungují stabilně.“



Sánchez sám byl ještě přímější. „Ti, kdo spojují tuto událost s nedostatkem jaderné energie, buď lžou, nebo prokazují svou neznalost,“ řekl v úterý a dodal, že jaderná energie není odolnější než jiné zdroje elektřiny.



Sánchez svolal na úterý večer na mimořádnou schůzi šéfy soukromých energetických společností ve Španělsku, včetně Corredora a zástupců Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía a Naturgy, aby projednali výpadek proudu. Premiér uvedl, že výbor se bude zabývat rolí soukromých energetických společností a vyzval je, aby pomohly vládě co nejdříve objasnit příčiny výpadku proudu.



Aagesen uvedl, že někteří provozovatelé již poskytli obrovské množství dat a zbytek informací se očekává v příštích několika dnech.



„Jakmile zjistíme, co tuto událost způsobilo, přijmeme všechna nezbytná opatření, aby se to již neopakovalo,“ uvedla.



Vyšetřování se zaměřuje na to, co se stalo v pondělí ve 12:33, kdy na pět sekund zmizelo 15 gigawattů vyrobené energie, což odpovídá 60 % veškeré spotřebované energie.





Španělsko si klade za cíl do konce desetiletí vyrábět 81 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. V loňském roce pocházelo rekordních 56 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.







