2. 5. 2025

Ruská vláda doufala, že nový kurz o ruské státnosti, který představila v roce 2023, zajistí nejen to, že ti, kdo se ho zúčastní, budou informovanější, ale také loajálnější. Jenže naděje se nenaplnila, tvrdí tři nové vědecké studie, které přezkoumal komentátor Nakanuně Jevgenij Černyšov. Ruská vláda doufala, že nový kurz o ruské státnosti, který představila v roce 2023, zajistí nejen to, že ti, kdo se ho zúčastní, budou informovanější, ale také loajálnější. Jenže naděje se nenaplnila, tvrdí tři nové vědecké studie, které přezkoumal

První z nich od Andreje Andrjuškova a dalších moskevských specialistů na kulturu mládeže zjistila, že téměř polovina studentů v IT oborech se necítí být spojena s Ruskem. a více než 70 % si myslí, že nemohou mít žádný vliv na přijímání nových zákonů nebo politických rozhodnutí.

Takové postoje rozhodně zdůrazňují potřebu kurzu o ruské státnosti, říká komentátor; jiné studie však ukazují, že věci nefungují tak, jak Moskva doufala. Andrej Andrejev, specialista na historii vzdělávání, říká, že kurz neudělal to, co by měl udělat.

Místo toho, aby studentům poskytoval komplexní obraz ruské historie, říká Andrejev, je tato teorie vystavěna tak, že podporuje představu, že ruská státnost je o "hrubé síle", o způsobu, jakým ti, kteří jsou u moci, kontrolují situaci, spíše než o tom, že by státnost byla něčím, čeho jsou lidé a jejich intelektuální lídři součástí.

A třetí studie, v níž Institut humanitárních technologií a sociálního inženýrství zkoumal publikace o novém kurzu v letech 2023-2024, to potvrdila a naznačila, že kurz tak, jak je v současné době konstruován, ve skutečnosti studenty více odcizuje od státu, než aby je integroval, což je přesný opak toho, v co mocní doufali.

