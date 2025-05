Kreml oznámil připravenost "k mobilizaci jako ve Velké vlastenecké válce"

2. 5. 2025

Rusko, pokud to bude nutné, bude schopno mobilizovat, stejně jako během Velké vlastenecké války, řekl ve středu na maratonu "Znalosti. První" v Muzeu vítězství mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko, pokud to bude nutné, bude schopno mobilizovat, stejně jako během Velké vlastenecké války, řekl ve středu na maratonu "Znalosti. První" v Muzeu vítězství mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

"Pokud je nutné, aby se postavila obrovská země, povstane v každém okamžiku. Nikdo nemůže mít žádné pochybnosti," řekl Peskov. Dodal, že armádě bojující na Ukrajině již pomáhají "miliony" Rusů – sbírají pomoc, posílají na frontu vybavení a munici za vlastní peníze a tkají maskovací sítě.

"Asi 30 milionů sovětských lidí... položilo své životy v boji proti fašismu," vzpomínal Peskov.

Nyní ruské úřady verbují do armády každý měsíc 30 až 40 tisíc lidí, sdělily Wall Street Journal zdroje obeznámené s americkými a evropskými zpravodajskými službami. Tato čísla stačí na pokrytí ztrát na frontové linii, které podle odhadů NATO dosahují asi tisíce lidí denně, a kumulativní součet od začátku války se blíží milionové hranici.

Armáda však nemá dostatek sil pro novou rozsáhlou ofenzivu: Do konce roku 2024 se jí i přes těžké boje podařilo dobýt pouze 0,5 % ukrajinského území. Generální štáb a ministerstva obrany vyvíjejí "vážný tlak" na Kreml a vyzývají k nové mobilizaci k doplnění jednotek, řekli v prosinci evropští představitelé obeznámení s těmito informacemi listu The Economist.

Podle deníku The Wall Street Journal generálové navrhli zahájit nové kolo mobilizace již v květnu loňského roku, přičemž využili Putinovy inaugurace na páté funkční období. Po zahájení jednání s administrativou Donalda Trumpa za tuto myšlenku nadále lobbuje "strana vlastenců", která zahrnuje především vysoce postavené bezpečnostní úředníky, napsala Meduza s odvoláním na zdroj blízký Kremlu a vládě.

Nová mobilizace může být nutná pro válku se západními zeměmi, která je možná v horizontu tří až čtyř let, řekl v lednu Alexej Žuravljov, místopředseda obranného výboru Státní dumy. "Je třeba vycvičit mužskou populaci a samozřejmě bránit vlast. Je potřeba o tom mluvit a nestydět se za to. Protože pokud se to opravdu stane, tak to nerozpoutáme. Nemluvíme o tom, říkají, že s námi budou bojovat," řekl Žuravljov.

Pro tyto účely může být mobilizován milion Rusů, řekl v dubnu velitel speciálních sil Achmat Apti Alaudinov. "Kdybychom zmobilizovali asi milion lidí, vyzbrojili je, dali do služby, pak mohu přísahat, že odvaha a chuť našich nepřátel bojovat proti nám by okamžitě zmizela," argumentoval.

