Trumpova cla jsou darem mafiím

6. 5. 2025

čas čtení 5 minut



Pašování se stává záchranným lanem a z toho budou těžit zločinecké organizace po celém světě, varuje Roberto Saviano, autor knih Gomorra a ZeroZeroZero. Více než 20 let žije pod policejní ochranou kvůli výhrůžkám od neapolské mafie.



Vůdci mafie vědí, že každé ekonomické rozhodnutí, které vede ke zvýšení cen, otevírá prosperující trh s pašováním. Takzvaná „vzájemná cla“, která v dubnu nařídil americký prezident Donald Trump, přimějí mnoho dalších lidí k pašování. Mexické kartely, italské zločinecké organizace, ruská mafie a další skupiny, které již jsou schopné pašovat nelegální zboží do USA, budou nyní stejně snadno pašovat i legální zboží. Vzniká obrovský nový trh – potenciálně srovnatelný s pašováním alkoholu v době prohibice – a organizovaný zločin je připraven toho využít. Vůdci mafie vědí, že každé ekonomické rozhodnutí, které vede ke zvýšení cen, otevírá prosperující trh s pašováním. Takzvaná „vzájemná cla“, která v dubnu nařídil americký prezident Donald Trump, přimějí mnoho dalších lidí k pašování. Mexické kartely, italské zločinecké organizace, ruská mafie a další skupiny, které již jsou schopné pašovat nelegální zboží do USA, budou nyní stejně snadno pašovat i legální zboží. Vzniká obrovský nový trh – potenciálně srovnatelný s pašováním alkoholu v době prohibice – a organizovaný zločin je připraven toho využít.



Americká historie nám ukazuje, co se může stát. Vezměme si například Embargo Act z roku 1807, kdy Thomas Jefferson uvalil úplné embargo na zahraniční obchod, aby vyvinul tlak na Británii a Francii. To vedlo k masivnímu nárůstu pašování, zejména v pohraničních regionech, jako jsou Vermont a Maine. Když Smoot-Hawley Tariff Act z roku 1930 zvýšil cla na více než 20 000 dovážených produktů, italsko-americké mafiánské organizace se začaly organizovat jako prostředníci, protože mnoho malých obchodníků se obrátilo k nelegálním cestám, aby si udrželo ziskové marže.



Každé clo vyvolává na trhu poptávku, kterou uspokojí kriminalita. Vzhledem k tomu, že cenové zvýšení zasáhne vše od herních konzolí přes francouzské víno až po textil, který již nyní tvoří jádro pašeráckých operací, Trumpova cla vytvoří další příležitosti.



A když se pašerácké trasy rozmnoží, víme, jak se bude zboží pohybovat: například prostřednictvím mexického kartelu Jalisco Nueva Generación, který je již zvyklý na nelegální obchod s palivem. V dubnu byla v Utahu obviněna americká rodina ze spolupráce s mexickými zločineckými organizacemi při pašování téměř 2 900 zásilek ukradené ropy do USA. V roce 2024 se americká společnost přiznala k pašování porcelánových dlaždic z Číny a falšování původu jako „vyrobeno v Malajsii“, aby se vyhnula antidumpingovým a vyrovnávacím clům.



Před zavedením Trumpových cel se pašování týkal téměř výhradně padělaných výrobků z Asie. Údaje americké celní a hraniční ochrany uvádějí, že v roce 2023 bylo zabaveno padělaného zboží v hodnotě 2,8 miliardy dolarů a v roce 2024 v hodnotě 5,4 miliardy dolarů, a to kvůli poptávce po levnějších módních výrobcích. Většina zboží pochází z Číny a Hongkongu, které dohromady představovaly asi 90 % celkového množství zboží zabaveného v roce 2024 za porušení práv duševního vlastnictví. Tyto trasy budou nyní využívány i pro legální produkty a zboží podléhající clu.



Jedním z řešení je zvýšení kontrol v přístavech, ale to bude znamenat zpomalení celního odbavení. Zločinecké organizace si přístavy nevybírají podle míry korupce, ale podle rychlosti; čím rychlejší přístav, tím více zboží lze dovézt bez kontrol. Přístavy Savannah v Georgii, Houston v Texasu a Long Beach v Kalifornii se zdají být terčem pašeráků právě proto, že celní odbavení je v nich velmi rychlé. Pokud by se kontroly zvýšily, zpomalilo by to efektivitu přepravy nákladu.



A označování již nebude stačit k prokázání, že oděv byl vyroben v konkrétní zemi. Je pravděpodobné, že Čína, která již spravuje přibližně 40 přístavů v Latinské Americe, je využije k dovozu čínského zboží do USA, které bude vypadat, jako by bylo vyrobeno v Jižní Americe.



Je možné, že Trump opravdu neví, že cla budou pro pašeráky zlatou příležitostí? Možná ho to netrápí, protože si je vědom, že americké firmy potřebují zboží za ceny platné před zavedením cel, aby zůstaly konkurenceschopné. Pašování by mu také mohlo poskytnout důvod k udržení politického tlaku na zahraniční vlády. Zatímco cla jsou jeho politickým tahem, pašování bude představovat nelegální korekci.



Trump se s takovým uvažováním nesetkává poprvé. Jeho mentor Roy Cohn v 70. letech zastupoval mafiánské bosse, jako byli Carmine Galante, Carlo Gambino a Nicholas „Cockeyed Nick“ Rattenni, a radil genoveské zločinecké rodině. Cohn věděl, že existují legální i nelegální způsoby, jak dosáhnout svého. Pro zločinecké organizace existují zákony, které dodržují podniky, a pak existují „pravidla“ – standardní postupy pro dosažení zisku. Trumpova formální cla jsou zákony. Mezitím bude neformální černý trh dodržovat pravidla.





Pašování se nyní stane systémovým. Už to nebude strategie k získání levných nebo padělaných výrobků, ale nezbytná metoda k udržení konkurenceschopnosti. A zločinecké organizace chápou, že čím větší bude poptávka po pašovaném zboží, tím těžší bude pro celníky s tím bojovat. Nakonec dosáhneme rovnováhy, kdy bude pašování v Americe opět tolerováno.







Zdroj v angličtině ZDE

0