Dánsko si předvolá amerického velvyslance kvůli zprávám o americké špionážní směrnici týkající se Grónska

7. 5. 2025

Podle zprávy jsou do „zprávy o prioritách sběru informací“ zahrnuty CIA, NSA a Defense Intelligence Agency



Dánsko oznámilo, že si předvolá amerického velvyslance v Kodani, aby se vyjádřil k zprávám, že americké zpravodajské služby dostaly příkaz zintenzivnit špionážní činnost v Grónsku.



Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen ve středu řekl, že je znepokojen zprávou deníku Wall Street Journal, a pro agenturu Ritzau uvedl: „Velmi mě to znepokojuje, protože mezi přáteli neprovádíme špionáž.“



Na cestě na schůzku ve Varšavě dodal: „Nemohu vědět, zda je to pravda, protože se to píše v novinách. Ale zdá se, že ti, kteří se k tomu vyjadřují, to nijak důrazně nepopírají. To mě znepokojuje.“

Vysocí úředníci pracující pod Tulsi Gabbardovou, ředitelkou národní zpravodajské služby, vydali pokyn vedoucím agentur v ‚sdělení o důrazu na sběr informací‘, uvedl deník WSJ.



Takové zprávy obvykle pomáhají stanovit priority zpravodajských služeb a nasměrovat zdroje a pozornost na cíle vysokého zájmu.



Zpráva byla zaslána Ústřední zpravodajské službě, Zpravodajské službě ministerstva obrany a Národní bezpečnostní agentuře. Podle deníku WSJ, který cituje dva nejmenované úředníky obeznámené s touto záležitostí, byla vedoucím pracovníkům uložena povinnost prostudovat grónské hnutí za nezávislost a postoje k americkým snahám o těžbu surovin na ostrově.



Zkušení zpravodajští agenti konstatují, že arktický ostrov s přibližně 56 000 obyvateli nebyl v minulosti terčem špionážní činnosti USA.



Tento krok ještě více znepokojí Dánsko, spojence USA a člena NATO, které opakovaně prohlásilo, že ostrov není na prodej ani k připojení. Země plánuje vynaložit 1,5 miliardy dolarů na ochranu Grónska, které má v rámci dánské konstituční monarchie autonomní status.



Trump, který od svého prvního prezidentství uvažuje o možnosti získat Grónsko, v rozhovoru pro NBC vysílaném minulý víkend odmítl vyloučit, že by ostrov získal silou.



„Neříkám, že to udělám, ale nic nevylučuji,“ řekl. “Grónsko velmi potřebujeme. Žije tam velmi málo lidí, o které se postaráme a budeme si jich vážit. Ale potřebujeme ho pro mezinárodní bezpečnost.“



Tyto výroky obnovily výhrůžku, kterou Trump zveřejnil v březnu ve svém projevu před společným zasedáním Kongresu, kdy řekl: „Tak či onak, dostaneme to.“



WSJ citoval mluvčího Rady národní bezpečnosti Jamese Hewitta, který řekl: ‚Prezident dal jasně najevo, že USA se zajímají o bezpečnost Grónska a Arktidy.‘ Odmítl se vyjádřit k přesunu pozornosti zpravodajských služeb na tento ostrov.



Gabbardová vydala prohlášení, v němž uvedla, že WSJ „by se měl stydět za to, že pomáhá aktérům hlubokého státu, kteří se snaží podkopat prezidenta politizováním a únikem utajovaných informací“.



Dánské velvyslanectví ve Washingtonu se k tomu nevyjádřilo.



Zprávy zpravodajských služeb následují po březnové návštěvě Grónska viceprezidentem JD Vancem, tehdejším poradcem pro národní bezpečnost Mikem Waltzem a ministrem energetiky Chrisem Wrightem, kterou dánští představitelé a místní grónští politici ostře odsoudili.



Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že tato návštěva vyvinula „zcela nepřijatelný tlak na Grónsko, grónské politiky a grónské obyvatelstvo“.





Dodala: „Prezident Trump to myslí vážně. Chce Grónsko.“





