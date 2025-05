Pokud Putin nebude chtít uzavřít mír, USA dodají Ukrajině střely Patriot

7. 5. 2025

Západní spojenci Ukrajiny jednají o přesunu dalších systémů protivzdušné obrany Patriot a hodlají dosáhnout dohody před summitem NATO na konci června. Západní spojenci Ukrajiny jednají o přesunu dalších systémů protivzdušné obrany Patriot a hodlají dosáhnout dohody před summitem NATO na konci června.

Mezi potenciálními dodavateli jsou podle obeznámeného zdroje Spojené státy a Řecko. Mluvčí agentury neupřesnil, o kolik amerických protiletadlových raketových systémů se jedná.

Ukrajina stále více potřebuje další Patrioty. Prezident Volodymyr Zelenskyj 13. dubna oznámil, že je připraven koupit 10 takových systémů za 15 miliard dolarů na ochranu měst před ruskými balistickými raketami. Ve stejný den dorazila raketa Iskander do Sum. Oběťmi útoku bylo 35 lidí, včetně dvou dětí. Předtím, 4. dubna, zasáhla podobná balistická raketa hřiště v Kryvém Rihu a zabila 20 lidí, včetně devíti dětí. Podle vojenského portálu Defense Express má nyní Ukrajina sedm plně bojeschopných Patriotů. K účinné obraně země je však potřeba 25 kusů.

Den předtím zdroje mezi americkými představiteli řekly New York Times, že do léta by Ukrajina měla dostat další systém Patriot, který se nyní opravuje v Izraeli. Západní spojenci navíc zvažují přesun podobného systému protivzdušné obrany z Německa nebo Řecka.

Zelenskyj uvedl, že o otázce systémů protivzdušné obrany diskutoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem během návštěvy pohřbu papeže Františka v Římě 26. dubna. Rozhovor označil za "nejlepší ze všech, které tu byly předtím". Po tomto setkání Trump naznačil, že ruský prezident Vladimir Putin nechce ukončit válku a vodí ho za nos. Americký lídr pak poznamenal, že Putin neměl žádný důvod zahájit raketové útoky na ukrajinská města ve dnech, kdy probíhaly mírové rozhovory.

Jakékoli dodávky Patriotu vyžadují schválení USA. Od nástupu do úřadu Trump veřejně odmítl ukrajinské žádosti o další systémy protivzdušné obrany. Jeho názor se však mohl změnit na pozadí ruského odmítnutí zavést třicetidenní příměří, po kterém následovaly ještě intenzivnější údery na ukrajinská města, které vedly k četným civilním obětem. Nedávno také Washington a Kyjev podepsaly dohodu o společném rozvoji nerostných zdrojů. 3. května Zelenskyj připustil, že Spojené státy v rámci dohody pošlou Ukrajině více systémů protivzdušné obrany na ochranu svých zájmů.

Mezitím Putin nadále ignoruje Trumpovu výzvu k měsíčnímu příměří. Nedávno vyhlásil příměří pro oslavy Dne vítězství, od 8. do 11. května, a nereagoval na nabídku Kyjeva, aby udělal totéž, ale na 30 dní a bez podmínek, jak na tom trvaly Spojené státy.

Trump očekával, že dosáhne plnohodnotného příměří na Ukrajině do konce dubna – za 100 dní svého prezidentství. Po řadě osobních setkání, kterých se osobně zúčastnili jak ruští diplomaté, tak Putin, však Spojené státy dospěly k závěru, že jednání s Kremlem se dostala do slepé uličky, sdělily agentuře Bloomberg informované zdroje. Putin podle nich nechce zastavit boje na současné frontové linii a stále požaduje čtyři ukrajinské oblasti – Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou – v rámci svých administrativních hranic, ačkoli ruská armáda žádný z těchto regionů plně nekontroluje. Kromě toho usiluje o radikální redukci ukrajinské armády, s čímž nesouhlasí ani Bílý dům.

