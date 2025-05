Jak Putinovy oslavy konce války stojí ve skutečnosti na straně nacismu

9. 5. 2025 / Boris Cvek

Vždycky když čtu o těch velkolepých oslavách nad nacismem, jak je pořádají v Moskvě, říkám si, že přece vítězství nad nacismem je demokracie, svobodné volby, manželství pro homosexuální páry, péče o staré a nemocné a samozřejmě práva žen a židů, lidská práva a práva menšin obecně.

Hitler by měl z Putinova režimu mnohem větší radost než z demokracie v západní Evropě. Nejdůležitější shoda by mezi Putinem a Hitlerem byla na potlačení demokracie, právního státu a na vládě silových složek. Brutalita Putinova přístupu třeba k opozičnímu lídrovi Navalnému nemá k Hitlerově stylu daleko. A tenhle režim se dnes nadýmá nad tím, jak porazili nacismus, přitom to má jen legitimovat zničení demokracie. Maršál Žukov by podle mě Putina zlikvidoval se stejnou chutí, s jakou se podílel na likvidaci Beriji.





Zatímco dokonce i šéf KGB Andropov (vycházím z Taubmanova životopisu M. Gorbačova) chtěl dosáhnout v SSSR demokracie srovnatelné se západní Evropou a Gorbačov se o to skutečně pokusil, což bylo něco jako pokus opravdu porazit nacismus ve své vlastní zemi, Putin je už vyloženě zastáncem hlavních pilířů Hitlerova pohledu na svět. A chce nám je vnutit, aby mu nehrozilo, že demokracie by přece jen mohla zvítězit nad nacismem.

