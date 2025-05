Kdyby v ČR nikdo nic neměl a všichni umírali hlady, nebude tu žádná chudoba

8. 5. 2025 / Boris Cvek

Vidím, že se stále nedaří vysvětlit ve veřejném prostoru, jak je to s tím měřením chudoby, podle kterého v ČR je velmi málo chudých. Musí se to podle mě říci brutálně, bez velkých komplikací. Představte si společnost, kde všichni jsou na tom tak zle, že umírají hlady. Všichni.





Podle zmíněné metody výpočtu chudoby by v takové zemi nebyl nikdo chudý. Nikdo. Opravdu nikdo. Nikdo by totiž nebyl chudší než ostatní. Ideální společnost. Mohli bychom otevřít šampus a slavit, jak jsme porazili chudobu. Chápete? Opravdu, je to tak. A nikdo to lidem neřekne a média pořád opakují, jak jsme na tom podle toho výpočtu dobře. Kdyby tu všichni umírali hlady, byli bychom na tom ještě mnohem lépe!







