Proč Bavorsko a Rakousko dostaly po roce 1945 svobodu a blahobyt, ale Polsko bídu a otroctví

9. 5. 2025 / Boris Cvek

Občas se může zdát, že v dějinách přece jen nějaký smysl a spravedlnost je. Zejména když to nějakou shodou okolností dopadne dobře. Jako třeba když Gorbačov položil z lásky ke svobodě a demokracii Sovětský svaz. Ale pojďme se podívat, jak byly odměněny národy tady kolem nás na konci druhé sv. války.

Bavorsko a Rakousko byly baštami nacismu. Hitler byl při anšlusu vítán. Co je čekalo na konci války? Svoboda a blahobyt. Proč? Protože je okupovaly Spojené státy. Rakousko sice bylo rozděleno i mezi ostatní velmoci, ale nějak se mu podařilo dostat na svobodnou stranu železné opony.

Možná by podobně dopadlo i Československo, které se nacistům na rozdíl od Polska nebránilo. Ale mělo smůlu v tom, že Roosevelt zemřel, Truman to nechal na generálech, kteří navzdory přemlouvání Britů nechtěli nechat umírat své vojáky „kvůli politice“. Ale co Poláci? Co dostali ti za svůj chrabrý odpor v září 1939? Sovětskou okupaci.

Rudá armáda si předtím před Varšavou počkala, než nacisté potlačí Varšavské povstání, tedy než vyvraždí velkou část polských elit, které by mohly bolševikům při zotročení Polska klást odpor. Takže odměna za rovnou páteř a kompenzace za Katyň? Nesvoboda a bída. A to vlastně jen kvůli geografické poloze.

Bez ohledu na polskou rovnou páteř, svobodná, kvalitní demokracie, vyspělý stát jsou po desítky let právě v bývalých nacistických baštách kdysi plných kolaborantů, tedy v Rakousku a Bavorsku, nikoli v Polsku. Bavorská a rakouská velká města jsou baštami levice a ve Vídni před několika dny suverénně vyhráli volby opět socialisté navzdory tomu, že je Vídeň plná muslimských migrantů.

Ano, bohužel v poslední době nelze přehlédnout děsivý úspěch krajní pravice i v Rakousku a Bavorsku, ale u nás – a třeba typicky ve východním Německu – je to ještě mnohem horší.



