Kouknu se do Číny na energetiku, můžu?

12. 5. 2025 / Jiří Hlavenka

čas čtení 2 minuty

Země v uplynulém roce přidala (meziroční přírůstek) výroby z obnovitelných zdrojů ve výši 486 TWh.

Soláry 250 TWh, hydro 130 TWh, vítr 108 TWh.

Pro jistotu upozorňuji - není to instalovaný výkon, je to objem elektřiny, které tyto nově uvedené zdroje ročně skutečně vyrobí.

Vedle toho přidala 108 TWh v uhlí a 10 TWh v jádru.

Protože číslo takhle visící ve vzduchu málokomu co řekne, srovnejme: Dukovany loni vyrobily 14.7 TWh, všechny naše elektrárny dohromady 68 TWh.



Tempo přírůstku skutečné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Číně je tedy obrovské; sice pořád ještě stavějí i fosilní zdroje, ale je vidět, jak se ty misky vah překlápějí na stranu zdrojů obnovitelných.

Jádro budují taky a ne úplně málo, mají rozestavěných 34 GWe.





Výstavba ale trvá řadu let a až se tento objem dostaví a zprovozní, bude přidávat ročně odhadem něco přes 200 TWh. Hodně, ale porovnejte to s prvním číslem v článku (a to je přírůstek za jeden jediný rok).

Proč Čína staví stále všechny typy elektráren? Protože ten slavný "energetický mix" je osvědčená a dnes ještě jediná možná cesta, jak kombinovat zdroje levné, ale kolísavé s dražšími, ale stabilními a s ještě dražšími zdroji poskytujícími okamžitý pohotový výkon.





Točivé s netočivými, kvůli setrvačnosti (viz Španělsko).





Tohle je potřeba dnes. Ale technologický vývoj jde stále dopředu - zřejmě největší pokrok nyní nastává v bateriových úložištích (cena, kapacita, rychlost poskytnutí výkonu).





Budují se robustní přenosové sítě, aby se překlenula vzdálenost mezi místem výroby (např. offshore wind) a místem spotřeby.





Pracuje se na bezpečnosti sítě - to, co zřejmě zanedbali Španělé.

