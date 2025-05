Trump říká, že USA by měly proměnit Gazu v „zónu svobody“, poté co při izraelských útocích zahynulo 94 lidí

15. 5. 2025

čas čtení 16 minut

Americký prezident pronesl tyto komentáře v Kataru poté, co při druhé noci po sobě došlo v Gaze k těžkému izraelskému bombardování, při němž zahynuly desítky lidí

Palestinští záchranáři nyní informují, že při izraelských útocích v Gaze v noci a ve čtvrtek ráno zahynulo nejméně 94 lidí. Dříve agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že počet obětí je 82. Agentura Agence France-Presse (AFP) informuje, že na okupovaném Západním břehu pokračují razie a silnice jsou blokovány poté, co izraelský vojenský velitel slíbil, že najde pachatele útoku, při kterém byla zabita těhotná izraelská žena. Izraelské ministerstvo zahraničí oznámilo, že si předvolalo španělského velvyslance k formálnímu napomenutí poté, co španělský premiér označil Izrael za „genocidní stát“.



Pedro Sánchez se tak vyjádřil ve středu během debaty ve španělském parlamentu, kde byla jeho vláda obviněna z pokračování obchodu s Izraelem. „Chci jednu věc ujasnit,“ řekl Sánchez. „My neobchodujeme s genocidním státem. Neobchodujeme.“



Španělská vláda opakovaně tvrdí, že od vypuknutí konfliktu v roce 2023 zastavila prodej a nákup zbraní Izraeli. Několik zpráv však tuto informaci popírá.



Izrael na Sánchezovy výroky reagoval rychle. „V návaznosti na závažné výroky španělského premiéra Pedra Sáncheze byl španělský velvyslanec v Izraeli předvolán k napomenutí,“ uvedlo ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení ve středu večer. Setkání se uskuteční ve čtvrtek v Jeruzalémě na ministerstvu zahraničí, dodalo ministerstvo.



Španělsko sice již dlouho patří k nejhlasitějším kritikům izraelské války v Gaze v rámci EU, ale premiér se tak ostře vyjádřil poprvé. Jeho výroky přišly téměř rok poté, co se Španělsko připojilo k Irsku a Norsku a oficiálně uznalo palestinský stát.



Sánchez a jeho vláda se s Izraelem často střetávají kvůli svému pohledu na válku. V roce 2023 izraelská vláda odvolala svého velvyslance v Madridu poté, co Sánchez vyjádřil „skutečné pochybnosti“ o tom, zda Izrael při své ofenzivě v Gaze dodržuje mezinárodní humanitární právo.





Prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že chce, aby Spojené státy „obsadily“ Gazu a proměnily ji v „zónu svobody“, zatímco na palestinském území zuří válka mezi Izraelem a Hamasem.



„Mám pro Gazu velmi dobré plány, udělat z ní svobodnou zónu, zapojit do toho Spojené státy a udělat z ní prostě svobodnou zónu,“ řekl americký prezident v Kataru a dodal:



Byl bych hrdý, kdyby Spojené státy Gazu získaly, převzaly a udělaly z ní svobodnou zónu.





Vůdci osadníků volají po srovnání palestinských vesnic se zemí po smrti těhotné Izraelky při útoku na Západním břehu



Ve středu byla při střelbě na okupovaném Západním břehu zabita těhotná Izraelka, což vyvolalo výzvy radikálních vůdců osadníků k zničení palestinských vesnic v okolí, informuje agentura Reuters.



K útoku poblíž osady Brukhin na severu Západního břehu se zatím nikdo nepřihlásil. Izraelská armáda uvedla, že pachatele hledá.



Izraelský prezident Isaac Herzog uvedl, že Tzeela Gez byla zastřelena v autě, když jela s manželem do nemocnice, kde měla rodit. Izraelská média informovala, že Gez byla po převozu do nemocnice prohlášena za mrtvou, kde její dítě bylo porozeno císařským řezem. Dítě je údajně v vážném, ale stabilním stavu, zatímco Gezin manžel Hananel utrpěl lehká zranění.



Útok, k němuž došlo uprostřed jedné z největších izraelských vojenských operací na Západním břehu za posledních dvacet let, vyvolal rozhořčené reakce izraelských politiků, kteří prohlásili, že nedaleká palestinská města Bruqin a az-Zawiya by měla být zničena stejně jako města v Gaze.



„Stejně jako srovnáváme se zemí Rafah, Khan Younis a Gazu, musíme srovnat se zemí i hnízda teroru v Judeji a Samaří,“ řekl krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich, který použil termín často používaný v Izraeli pro Západní břeh.



Náčelník izraelského generálního štábu, generálporučík Eyal Zamir, navštívil vojáky provádějící pátrání po útočníkovi, zatímco premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že je incidentem zděšen.



„Spoléhám na bezpečnostní síly, které i v tomto případě rychle najdou vrahy a vypořádají se s nimi i s těmi, kdo jim pomáhali,“ uvedl Netanjahu v prohlášení podle agentury Reuters.



Izraelská armáda ve středu večer oznámila, že vojáci pachatele pronásledují. Nebylo okamžitě jasné, zda armáda nebo jiné izraelské úřady identifikovaly osoby zapojené do útoku.



Agentura Associated Press (AP) uvádí, že fotografie vozu zveřejněné armádou ukazují díru po kulce na straně spolujezdce a krvavou stopu na zadních dveřích. Podle videa zveřejněného izraelskou armádou vojáci po útoku prohledávali hustý porost po stranách silnice.



Abu Obeida, mluvčí ozbrojeného křídla Hamásu, ve středu ve videoprohlášení útok označil za „hrdinský“, ale neřekl, že za ním stojí militantní skupina.



Ve čtvrtek vojenské kontrolní stanoviště zpomalily dopravu na silnicích v okolí místa útoku a mnoho palestinských motoristů uvízlo v dopravní zácpě, když se pokoušeli pokračovat v cestě, jak ukazují videa sdílená na sociálních sítích.





Německá letecká společnost Lufthansa ve čtvrtek oznámila, že kvůli pokračujícímu konfliktu v regionu pozastaví lety do Tel Avivu a zpět minimálně do 25. května.



Lufthansa v prohlášení uvedla, že rozhodnutí o prodloužení pozastavení bylo učiněno „vzhledem k současné situaci“, aniž by poskytla další podrobnosti, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).



Skupina, jejíž součástí jsou letecké společnosti Eurowings, Swiss, Austrian a Brussels Airlines, původně pozastavila lety na hlavní izraelské letiště po raketovém útoku jemenských húsíů 4. května a pozastavení několikrát prodloužila.



Raketa dopadla poblíž parkoviště na mezinárodním letišti Ben Gurion v Tel Avivu a zranila šest lidí. Jednalo se o ojedinělý případ prolomení izraelské protivzdušné obrany.



Húsíové se během války s Hamásem opakovaně zaměřují na Izrael a tvrdí, že jednají v solidaritě s Palestinci.



Izraelská armáda tento týden dvakrát oznámila, že zachytila rakety vypálené Húsíi, kteří tvrdí, že mířily na letiště v Tel Avivu.



Donald Trump, který zahájil svou první velkou zahraniční cestu v Saúdské Arábii a ve čtvrtek odletí do Spojených arabských emirátů, se nestydí žádat o peníze od zemí Perského zálivu a chválí jejich vliv na vytváření pracovních míst v USA, informuje agentura AFP.



„Je to rekordní cesta. Nikdy předtím se nepodařilo získat tolik peněz – jen za tyto čtyři nebo pět dní to může být celkem 3,5 až 4 biliony dolarů,“ řekl Trump v Kataru.



V Dauhá prezident ocenil podle svých slov rekordní obchod v hodnotě 200 miliard dolarů na letadla Boeing.



Saúdská Arábie slíbila vlastní investice ve výši 600 miliard dolarů, včetně jedné z největších akvizic amerických zbraní v historii, informuje AFP.



Poslední zastávkou jeho cesty jsou Spojené arabské emiráty, které se snaží stát se lídrem v oblasti technologií, zejména umělé inteligence, aby diverzifikovaly svou ekonomiku závislou na ropě. Tyto ambice však závisí na přístupu k pokročilým americkým technologiím, včetně čipů pro umělou inteligenci, které podléhají omezenému vývozu – o jejichž získání údajně loboval bratr prezidenta Spojených arabských emirátů a šéf tajné služby šejk Tahnoon bin Zayed během své březnové návštěvy Washingtonu.



Štědrost vůdců Perského zálivu také vyvolala kontroverzi, když Katar nabídl Trumpovi před jeho návštěvou luxusní letadlo pro prezidentské a poté osobní účely, což Trumpovi demokratičtí rivalové označili za flagrantní korupci.





Trump: USA jsou blízko jaderné dohodě s Íránem



Prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že Spojené státy jsou velmi blízko uzavření jaderné dohody s Íránem a že Teherán „v zásadě“ souhlasil s podmínkami.



„Vedeme velmi vážná jednání s Íránem o dlouhodobém míru,“ řekl Trump během své cesty po Perském zálivu podle společné zprávy agentury Agence France-Presse (AFP).



Uvedl:



Blížíme se k uzavření dohody, aniž bychom museli udělat toto... jsou k tomu dva kroky, jeden velmi, velmi příjemný a druhý násilný, ale já nechci jít druhou cestou.



Íránský zdroj obeznámený s vyjednáváními řekl AFP, že v jednáních se Spojenými státy stále existují rozdíly, které je třeba překlenout.



Ceny ropy ve čtvrtek klesly o zhruba 2 dolary v očekávání dohody mezi USA a Íránem, která by mohla vést k uvolnění sankcí.



Nové rozhovory mezi íránskými a americkými vyjednavači o urovnání sporů ohledně íránského jaderného programu skončily v neděli v Ománu s plánem dalších jednání, uvedli představitelé, zatímco Teherán veřejně trval na pokračování obohacování uranu.



Ačkoli Teherán i Washington uvedly, že upřednostňují diplomatické řešení desetiletí trvajícího jaderného sporu, nadále se neshodují na několika zásadních bodech, které budou muset vyjednavači obejít, aby dosáhli nové dohody a zabránili budoucím vojenským akcím, informovala agentura AFP.



Íránský prezident reagoval na Trumpovy úterní výroky, v nichž označil Teherán za „nejničivější sílu“ na Blízkém východě. „Trump si myslí, že nás může sankcionovat a vyhrožovat a pak mluvit o lidských právech. Všechny zločiny a regionální nestabilita jsou způsobeny jimi [Spojenými státy],“ řekl Masoud Pezeshkian. “Chce vyvolat nestabilitu uvnitř Íránu.“



V rozhovoru pro NBC News zveřejněném ve středu však íránský představitel uvedl, že Írán je ochoten souhlasit s dohodou s USA výměnou za zrušení ekonomických sankcí.



Ali Shamkhani, poradce nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl, že Írán se zaváže nikdy nevyrábět jaderné zbraně a zbavit se svých zásob vysoce obohaceného uranu, souhlasí s obohacováním uranu pouze na nižší úroveň potřebnou pro civilní účely a umožní mezinárodním inspektorům dohlížet na tento proces, informovala NBC.



Byla to krátká vzdálenost, ale velmi dlouhá cesta z vybombardované nemocnice v Gaze k jordánským hranicím. Zeinab al Astal dorazila se svými dvěma nemocnými syny ve středu večer za soumraku a zdála se být ohromená, že to vůbec zvládli.



O dvacet čtyři hodin dříve sledovala, jak se kolem nich hroutí kusy stropu, poté co Izrael bombardoval evropskou nemocnici v Khan Younis, kde byli ubytováni.



„Tato lékařská evakuace nás zachránila,“ řekla několik minut po překročení jordánské hranice, kde její synové Ahmad (13) a Qassem (15) podstoupí léčbu leukémie, která je v Gaze téměř nemožná.



Lékařské vybavení bylo zničeno, léky docházejí, jedna ze tří nemocnic byla uzavřena kvůli útokům, ty, které částečně fungují, jsou přeplněné oběťmi leteckých útoků a útoků a řady lékařů a zdravotních sester byly zdecimovány izraelským zadržováním a zabíjením.



Bratři Astalové a další pacienti s rakovinou jsou dvojnásobně nešťastné děti, uvězněné v brutální válce a zároveň bojující své vlastní traumatické bitvy se smrtelnou nemocí.



Jejich největší nadějí na přežití je požádat o léčbu v zahraničí a pak čekat na odpověď izraelských úřadů – i když snaha o získání výstupního povolení může připomínat krutou loterii.



Reportérka CBS News v Bílém domě Jennifer Jacobsová sdílela další informace o nejnovějších komentářích Trumpa k Gaze.





TRUMP řekl, že chce „zónu svobody“ v Gaze.



„Mám pro Gazu velmi dobré nápady: udělat z ní svobodnou zónu a zapojit do toho Spojené státy,“ řekl v katarském Dauhá.



„Byl bych hrdý, kdyby to Spojené státy udělaly, převzaly to a udělaly z toho svobodnou zónu, kde by se děly dobré věci. Umístily lidi do domovů, kde budou v bezpečí.“



Trump řekl, že „problém Gazy nebyl nikdy vyřešen."



„S Hamásem se bude muset něco udělat,“ řekl. „Pamatujte, že 7. říjen byl jedním z nejhorších dnů v historii světa, myslím, že nejen v tomto regionu, ale jedním z nejhorších a nejstrašnějších útoků, jaké kdy kdo viděl.“



Mluvčí civilní obrany v Gaze Mahmúd Bassal uvedl, že po úsvitu bylo v jižním městě Khan Younis „vyproštěno z trosek“ nejméně 13 lidí, zatímco dalších 35 bylo zabito při 12 samostatných útocích v pásmu Gazy.





Bassal dodal, že v jižní Gaze byla při dělostřeleckém ostřelování zabita jedna žena a jeden muž byl zastřelen.

Těhotná Izraelka zemřela poté, co byla postřelena a těžce zraněna při střelbě na okupovaném Západním břehu, oznámila ve čtvrtek nemocnice. Nemocnice Beilinson uvedla, že lékařům se podařilo zachránit její nenarozené dítě, které bylo po císařském řezu v vážném, ale stabilním stavu.





