Odvolejte Matochu a Xavera Veselého z Rady ČT!

14. 5. 2025

Iniciativy Milion chvilek pro demokracii a Vraťte nám stát! zaslaly předsedům demokratických parlamentních stran výzvu, aby se zasadili o neodkladné odvolání členů Rady ČT Pavla Matochy a Luboše Xavera Veselého. Důvodem této výzvy je skutečnost, že oba radní opakovaně a hrubě porušili zákon o České televizi. Výzva byla zaslána Petru Fialovi, Marianu Jurečkovi, Markétě Pekarové Adamové, Vítu Rakušanovi a Ivanu Bartošovi a dána na vědomí členům Výboru pro mediální záležitosti Poslanecké sněmovny.

„Jednání Pavla Matochy a Luboše Xavera Veselého již překročilo všechny meze a je zjevně neslučitelné s členstvím v Radě ČT. Oba hrubým způsobem zneužili své funkce a opakovaně porušili zákon o České televizi. Takovéto flagrantní porušování zákona nelze v právním státě tolerovat. Je povinností poslanců, aby jednali podle zákona a oba radní neodkladně odvolali“, říká jeden z autorů výzvy, filosof Václav Němec z iniciativy Vraťte nám stát!

„Vládní politici mohou dostát svým slibům o silných a nezávislých veřejnoprávních médiích. Právě teď je důležité, aby ukázali, že to mysleli vážně. Radní České televize Luboš Xaver Veselý a Pavel Matocha podkopávají důvěryhodnost České televize a ohrožují její další fungování. Musíme koaličním politikům rázně připomenout o co se hraje a co slíbili svým voličům. Nemůžeme dovolit, aby ve vedení České televize seděli lidé, kteří myslí především na svůj prospěch a podléhají vlivům zájmových skupin“, dodává k tomu Lukáš Hilpert, předseda Milionu chvilek pro demokracii

Autoři výzvy připomínají, že podle pravomocného rozsudku Luboš Xaver Veselý, Pavel Matocha a dalších 8 radních v roce 2020 nezákonně odvolali Dozorčí komisi Rady ČT, čímž způsobili ČT škodu téměř 4 miliony Kč.

Výzva dále poukazuje na závažná obvinění z vydírání, která na adresu obou členů Rady vznesl bývalý ředitel ČT Jan Souček.

Výzva také upozorňuje na čerstvá odhalení Deníku N, podle nichž Pavel Matocha přivedl v roce 2022 k miliardáři Pavlu Tykačovi tehdejšího ředitele ČT Petra Dvořáka, na kterého naléhal, aby rezignoval. Článek dále mapuje úzké vazby Pavla Matochy na Pavla Tykače a další jeho snahy o prosazování zájmů soukromých podnikatelských subjektů v ČT či přímo v Radě. Takovéto jednání je podle autorů výzvy v prokazatelném rozporu s § 5 zákona o České televizi, který ukládá, že radní musí být zcela nezávislý na obchodních zájmech a zájmech zájmových skupin, a zákon mu tedy zakazuje zastávat zájmy podnikatelů či jiných skupin v pozadí.

Autoři výzvy dále zmiňují vulgární a nedůstojné napadání významných osobností ze strany Luboše Xavera Veselého. Tyto společensky nepřijatelné excesy jsou podle nich zcela neslučitelné s členstvím v Radě ČT. Jak připomínají, zákon o České televizi (§ 6, odst. 2 b) jasně stanoví, že komora Parlamentu, která člena Rady do funkce zvolila, jej z funkce odvolá, narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady.

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jako zástupci organizací Milion chvilek pro demokracii a Vraťte nám stát! s výzvou, abyste se zasadili o neodkladné odvolání členů Rady České televize Luboše Xavera Veselého a Pavla Matochy, neboť tyto osoby hrubě porušily celou řadu zákonů, včetně zákona o České televizi.

Důvěryhodnost a nezávislost České televize je ve vážném ohrožení a je nutné konat. Škody, které oba radní způsobili České televizi jsou často již nenapravitelné. Dne 24.4.2025 jsme vyzvali Radu ČT k odvolání generálního ředitele ČT Jana Součka a naši výzvu podpořilo 27 významných osobností včetně expředsedy Senátu Petra Pitharta, teologa Tomáše Halíka či například spisovatele Jáchyma Topola. Jan Souček byl následně odvolán. Nyní vyzýváme Vás, abyste konal v souladu se zákonem a zasadil se o odvolání obou zmíněných členů Rady ČT, a to s ohledem na celou řadu velmi závažných zjištění.

Dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.10.2024 Luboš Xaver Veselý, Pavel Matocha a dalších 8 radních v roce 2020 nezákonně odvolali Dozorčí komisi Rady ČT. Tímto rozhodnutím způsobili ČT škodu téměř 4 miliony Kč. V současnosti oba radní čelí předžalobní výzvě ze strany ČT k uhrazení náhrady škody z důvodu porušení zákona o České televizi. Již pouhý tento fakt by stačil jako dostatečný důvod k odvolání obou radních.

Bývalý ředitel ČT Jan Souček nedávno obvinil oba členy Rady ČT z vydírání. Radní Matocha jej údajně vydíral, aby zajistil konec moderátora Václava Moravce. Spolu s radním Lubošem Xaverem Veselým pak na Součka měli tlačit, aby přestal vymáhat škodu po členech rady odpovědných za nezákonné odvolání dozorčí komise. Tato obvinění považujeme za mimořádně závažná. Jednání obou radních je nejenom zcela neslučitelné s členstvím v Radě ČT dle § 5, odst 2 zákona o České televizi, ale zakládá také podezření z trestného činu.



Možná jste též zaznamenal včerejší odhalení významné investigativní novinářky Deníku N Zdislavy Pokorné: “Co se dělo u Tykače doma: bývalý ředitel ČT potvrdil „privátní“ schůzku i požadavky radního Matochy”. Článek dokládá, že radní ČT Pavel Matocha přivedl v roce 2022 k miliardáři Pavlu Tykačovi tehdejšího ředitele ČT Petra Dvořáka, na kterého naléhal, aby rezignoval. Článek také mapuje úzké vazby Pavla Matochy na Pavla Tykače a další jeho snahy o prosazování zájmů soukromých podnikatelských subjektů v ČT či přímo v Radě. Takovéto jednání je v prokazatelném rozporu s § 5 zákona o České televizi, který ukládá, že radní musí být zcela nezávislý na obchodních zájmech a zájmech zájmových skupin, a zákon mu tedy zakazuje zastávat zájmy podnikatelů či jiných skupin v pozadí. Článek navíc popisuje velmi podezřelé odstavení investigativního novináře Ondřeje Stratilíka z Reportérů ČT, jehož původně schválená reportáž o kauzách Pavla Tykače nakonec skončila “v koši” a Reportéři ČT se přestali o podnikání Pavla Tykače zajímat.

V Poslanecké sněmovně je načtený sněmovní dokument 4516 týkající se odvolání Luboše Xavera Veselého, v jehož odůvodnění je podrobně popsáno jeho vulgární a nedůstojné napadání významných osobností. Nechvalně známé a společensky nepřijatelné excesy Luboše Xavera Veselého jsou zjevně neslučitelné s členstvím v Radě ČT. Zákon o České televizi (§ 6, odst. 2 b) hovoří jasně: Komora Parlamentu, která člena Rady do funkce zvolila, jej z funkce odvolá, narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady. Luboš Xaver Veselý je navíc de facto provozovatelem internetové televize XTV. Zákon o České televizi (§ 4, odst. 2) přitom stanovuje, že člen Rady ČT se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků.

Bylo by možné uvést celou řadu dalších důvodů k odvolání obou radních: Luboš Xaver Veselý se například v prosinci 2024 účastnil sjezdu strany Motoristů, ačkoliv zákon o ČT nařizuje radním být na politických stranách zcela nezávislým.

Z uvedených důvodů Vás tedy jménem demokraticky smýšlejících občanů a koncesionářů žádáme, abyste v této věci neprodleně konali.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Lukáš Hilpert, za inciativu Milion chvilek pro demokracii

Václav Němec, za iniciativu Vraťte nám stát!

V Praze dne 13.5. 2025







