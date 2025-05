Channel 4 News: Z Gazy znovu přicházejí děsivé záběry

15. 5. 2025

čas čtení 4 minuty

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 15. května 2025, 19 hodin: Z Gazy nyní opět přicházejí děsivé záběry, další děti mezi desítkami mrtvých, po útocích ze strany izraelské armády v noci na čtvrtek, uvedly zdravotnické úřady řízené Hamásem. že dnes bylo zabito více než 100 lidí, hlavně v jižním městě Khan Unis. Oznámili, že bylo zabito 2876 lidí a 7957 osob zraněno od 8. března, kdy Izrael porušil příměří. Od útoku na Izrael 7. října 2023, při kterém zahynulo 1195 lidí, bylo v Gaze zabito téměř 53 000 lidí a 120 000 je zraněných z celkového počtu obyvatel o něco více než 2 miliony. lidí. Varování: v této reportáži od Harryho Fawcetta jsou opravdu velmi znepokojující záběry:



Reportér: Dnes to byl, dokonce i podle nedávných poměrů obzvláště smrtící den v Gaze. Severní Džabalíja zasažena ze vzduchu municí Bunker Buster, ale to není v žádném případě nijak výjimečné. Stačí se podívat na to, co zbylo z tzv. za obzorem, abyste si uvědomili, jak dlouho se to děje.







A v popředí hromádka potravin, abyste si uvědomili, jak je jich nedostatek a jak se šíří zoufalství, které právě teď prožíváme. Mezi tím, co tu bylo zasaženo, je i klinika a lékárna.





Muž. Překvapilo nás to. Byl to masivní izraelský úder. Byly zabity desítky lidí, včetně žen a dětí. Nikdo nezůstal naživu. Naživu.









V nedalekém Indonéské nemocnici proběhl další den syrového zármutku. Pro tyto dětí je to den, kdy přišly o otce. Proč, za jakým účelem? . Můj drahý tatínek. volá tento chlapec. Jeho sestra říká: Přísahám Bohu, žes chránil celou rodinu. Držel jsi nás pohromadě.

V měste Khan Unis na jihu Gazy další rozvrácená rodina, zabiti dva malí bratři ve věku 16 měsíců a šest týdnů. Moje děti, moji miláčci, říká Safa Najar. Její dcery se přidávají k traumatizovaným dětem v Gaze.





Všechno se to děje v době, kdy Hamás a Izrael pokračují v nepřímých rozhovorech v Kataru s egyptskými, americkými a katarskými zprostředkovateli. A zatímco Donald Trump dnes pokračuje ve své cestě po regionu a Katar vyměnil za Abú Dhabí, někteří doufali, že jeho přítomnost by mohla přinést průlom.









Místo toho se se soustředuje na řadu mnohamiliardových obchodů. Jeho výroky o Gaze připomněly jeho únorový plán na americkou Riviéru. mluvil o tom, že ji zabere a udělá z ní zónu svobody. Dnes v Izraeli, zprávám dominovalo zabití těhotné izraelské osadnice na cestě k porodu.

Co se týče Gazy. Izraelský premiér tento týden trval na tom, že hodlá rozšířit válku s cílem zničit Hamás. Armáda dnes uvedla, že zabila vysoce postaveného sponzora Hamásu, ale Izrael, je pod stále větším tlakem kvůli scénám hladovění, jako je tato dnes v severním Bet Lahiru. Lidé se už druhý den vrací domů s prázdnou, bez jídla.





Je to krásné...Žena. "Je tu plno. Všichni mají hlad. Neobviňuji lidi, protože všichni mají hlad. a chtějí nakrmit své děti. Mám rodinu o dvaceti lidech. Mám tam tříleté dítě, které celý den pláče, protože chce jíst."Dnes jedna Američany podporovaná organizace uvedla, že začne distribuovat pomoc do v rámci americko-izraelského plánu, který byl odsouzen OSN jako nedostatečný a zpolitizovaný. že pomoc musí být nejprve obnovena v rámci stávajících mechanismů existujících humanitárních organizací, což Izrael neudělal. Byl to další den smutku, hladu a vyčerpání, další den, kdy se toho stalo mnoho. a jen málo se změnilo.