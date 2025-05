Spojené státy se postavily proti Zelenského účasti na příštím summitu NATO

16. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Spojené státy nechtějí vidět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summitu NATO, který se bude konat v Haagu ve dnech 24. až 25. června. Otázka pozvání ukrajinského lídra na summit byla projednávána na okraj středečního setkání ministrů zahraničí aliančních zemí v Turecku.

"Odmítnutí přijmout Zelenského by bylo pro Nizozemsko diplomatickou katastrofou, kterou by žádný zástupce nemohl ospravedlnit," uvedl jeden ze zdrojů. Zároveň dodal, že do summitu zbývá ještě šest týdnů a během této doby se situace může změnit. Zdroje Euractivu mezitím uvedly, že Zelenskyj nebyl pozván k hlavním diskusím summitu, což je v rozporu s tradicí založenou po ruské invazi na Ukrajinu. Podle mluvčích publikace většina evropských lídrů očekávala, že se v rámci akce uskuteční setkání členů NATO se Zelenským, ale touha potěšit Trumpa zatím převažuje.

Dva zdroje uvedly, že účelem nadcházejícího summitu je demonstrovat jednotu v rámci aliance a Zelenského přítomnost by mohla vytvořit napětí s Trumpem, který se snaží domluvit mírové rozhovory s Ruskem a silně se staví proti vstupu Ukrajiny do NATO v blízké budoucnosti.

Generální tajemník NATO Mark Rutte odmítl komentovat Zelenského účast na summitu a řekl pouze, že agenda se "stále projednává". "Ukrajina se v té či oné formě připojí," ujistil čtvrtý zdroj. Podle něj bude kyjevská delegace s největší pravděpodobností pozvána na veřejné fórum v rámci summitu a neformální večeři lídrů, která setkání tradičně zahajuje – na stejné úrovni jako ostatní partneři aliance.

O neochotě Spojených států setkat se se Zelenským na summitu informovaly i diplomatické zdroje italské agentury ANSA. "Téměř všichni spojenci vyjádřili Washingtonu v této věci zmatenost," řekl jeden z účastníků rozhovoru. Podle něj do 14. května obdržely pozvání k účasti na summitu pouze čtyři země mimo alianci: Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland.

Zelenskyj se zúčastnil každého z posledních tří summitů NATO. V roce 2022 se setkání zúčastnil virtuálně v Madridu a v letech 2023 a 2024 osobně ve Vilniusu a Washingtonu.

Zdroj v nizozemštině: ZDE

