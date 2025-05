Nové léky proti obezitě zdá se odstraňují také asi čtyřicet dalších chorob

15. 5. 2025

Moderátorka, BBC Radio 4, pořad World at One, středa 14. května 2025: Nyní neuplyne téměř ani jeden den, kdy se nedozvíme něco nového a velmi pozitivního o lécích na hubnutí. Dnes je to například to, že pokud užíváte léky jako Ozempic nebo Wegovy, budete žít déle. A to proto, že cílí na základní biologické příčiny chronických onemocnění. V jedné studii například snížily počet úmrtí na infarkt a mrtvici o polovinu. Někteří odborníci tvrdí, že by z nich mohla mít prospěch více než polovina populace, i když nemá nadváhu. Profesor sir John Bell je prezidentem Ellison Institute of Technology v Oxfordu. V minulosti byl předsedou Akademie lékařských věd. Dobré odpoledne, pane profesore sire Johne Belle. Je tento lék zázračným lékem, jak ho začíná mnoho lidí označovat?





Profesor John Bell: No, podle mě je to jeden z velkých úspěchů farmaceutického průmyslu, že se podařilo vyvinout takový lék, jehož vývoj trval dlouhou dobu. Používá se už dlouho, původně v nižších dávkách u diabetiků, ale nyní se zdá, že tyto nové léky mají opravdu hluboké účinky. Nejen na snížení hmotnosti, protože původně byl vyvinut jako lék na hubnutí, ale je jasné, že ovlivňuje náchylnost k celé řadě různých onemocnění, a tím myslím opravdu širokou škálu, pravděpodobně až 40 onemocnění, u kterých se užíváním tohoto léku snižuje riziko.





Moderátorka: To se zdá naprosto mimořádné. Měli bychom ho tedy všichni užívat?





Profesor John Bell: No, nechci se v této otázce příliš pouštět do spekulací, ale bude mít přínos pro lidi, a to nejen pro velmi morbidně obézní populaci. Myslím, že právě v tom se lidé zmýlili. Ve skutečnosti bude mít opravdu hluboký přínos i pro lidi, kteří jsou jen mírně obézní. Některé údaje naznačují, že i lidé, kteří formálně nejsou obézní, by z něj mohli mít dlouhodobé výhody, takže by se mohl ukázat jako prospěšný pro významnou část populace.





Moderátorka: A to proto, že podle mého chápání v první řadě dělá to, co všichni očekávají, tlumí chuť k jídlu, což je dobré pro obezitu. Ale je tu ještě něco druhého, co souvisí se zánětem?









Moderátorka: A můžeme k tomuto seznamu přidat i demenci?





Profesor John Bell: Počkáme. Studie bude hotová za pár měsíců, ale existuje řada důkazů z praxe, které naznačují, že tyto léky pravděpodobně mají vliv na demenci, ale počkejme na výsledky studie. Pokud ano, pak...







Moderátorka: Váháte.





Profesor John Bell: Myslím, že se pak ocitneme v úplně jiné situaci.





Moderátorka: Za několik desítek let se nám podařilo prodloužit průměrnou délku života, ale pak došlo k jejímu zastavení. Bude toto mít významný vliv?





Profesor John Bell: Možná ano, ale velký vliv to nebude mít na délku života, ale na délku života ve zdraví. Jedním z problémů je, že jsme prodloužili život, ale nevedlo se nám příliš dobře s prodloužením délky života ve zdraví. Lidé tedy stárnou, onemocní čtyřmi chorobami, trpí nějakým chronickým onemocněním a pak zemřou o pár let později, než by zemřeli dříve. To, co opravdu chceme, je prodloužit délku zdravého života, což je koncept zvaný „health span“ (délka zdravého života), na který se podle mě nyní zaměřuje mnoho preventivních opatření. A z pohledu společnosti je to opravdu to, o co bychom měli usilovat. Možná ano, ale nejsem si jistý, zda chceme, aby se po světě potulovalo spousta lidí ve věku 140 let. Bylo by hezké, kdyby se všichni dožili 85 let a byli až do konce fit a zdraví.





Moderátorka: A ne v domově důchodců a možná ještě pracovali.





Profesor John Bell: A pracovali.

Nikdo přesně neví, jak to funguje, ale existuje řada důkazů, že obezita je spojena s chronickými zánětlivými procesy v těle, které jsou škodlivé, a že tento lék může působit zejména v mozku, například tím, že snižuje zánětlivé účinky v mozku. A víme, že zánět je jedním z běžných základních faktorů všech druhů stárnutí, takže všechny tyto chronické nemoci, onemocnění jater, chronické onemocnění ledvin, srdeční choroby, mrtvice, to vše je nějakým způsobem spojeno se zánětem.