Izrael zahájil velkou ofenzivu v Gaze po leteckých úderech, které zabily více než 100 lidí

17. 5. 2025

Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že při pátečních útocích zahynulo 108 lidí, převážně žen a dětí, a někteří představitelé palestinského území odhadují počet obětí izraelských útoků v posledních dnech na 250 až 300.

Nejméně 48 těl bylo převezeno do indonéské nemocnice v severní Gaze a 16 do Násirovy nemocnice po útocích na předměstí centrálního města Deir al-Balah a jižního města Khan Younis, uvedli zdravotničtí představitelé.



V Jabaliya, čtvrti na severu Gazy, která je již několik týdnů terčem intenzivního bombardování, ženy seděly a plakaly vedle deseti těl zahalených do bílých prostěradel, která ležela na zemi uprostřed trosek.



Umm Mohammed al-Tatari (57) řekla, že ji probudil útok na severní Gazu před svítáním.



Izrael oznámil novou velkou ofenzivu v Gaze poté, co zahájil vlnu leteckých úderů na území, které zabily více než 100 lidí, v rámci nové snahy donutit Hamás k propuštění rukojmí.



V prohlášení vydaném v pátek večer izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že „zahájily rozsáhlé útoky a mobilizovaly síly k obsazení strategických oblastí v pásmu Gazy v rámci úvodních kroků operace Gideonovy vozy a rozšíření kampaně v Gaze, aby dosáhly všech cílů války v Gaze“.



Oznámení přišlo v době, kdy Donald Trump dokončil návštěvu regionu, která zahrnovala zastávky v Saúdské Arábii, Kataru a Spojených arabských emirátech, ale ne v Izraeli.



V pátek ráno Donald Trump uznal, že lidé v Gaze hladoví, a prohlásil, že USA se o situaci v tomto území „postarají“.





Americký prezident novinářům v Abú Dhabí řekl: „Sledujeme Gazu. A postaráme se o to. Mnoho lidí hladoví.“













Izrael v pátek zaútočil na jemenské přístavy Hodeidah a Salif v Rudém moři a pokračoval tak ve své kampani zaměřené na oslabení vojenských kapacit Husiú.



Diskuse o dlouhodobější budoucnosti Gazy však uvízly na mrtvém bodě. Ve čtvrtek Trump popsal svou touhu proměnit Gazu v „zónu svobody“, což je možná opakování plánu, který předložil v únoru, aby USA převzaly kontrolu nad palestinským územím a umožnily jeho přestavbu na luxusní rekreační a obchodní centrum.Panovala všeobecná naděje, že Trumpova návštěva regionu povede k novému zastavení nepřátelských akcí nebo obnovení humanitární pomoci Gaze.Místo toho však razie a bombardování v posledních 72 hodinách zvýšily úroveň násilí na nejvyšší úroveň za několik týdnů a počet obětí se blíží počtu obětí z prvních dnů obnovené izraelské ofenzivy v Gaze po křehkém kolapsu příměří v březnu.Izraelská armáda uvedla, že její letectvo zasáhlo více než 150 ‚teroristických‘ cílů v Gaze.Hamas stále drží 57 z asi 250 rukojmích zajatých při útoku na Izrael v říjnu 2023, při kterém zahynulo asi 1 200 lidí, převážně civilistů.Izrael tvrdí, že blokáda a intenzivní bombardování od poloviny března mají vyvinout tlak na militantní organizaci, aby zajistila propuštění rukojmích. Méně než polovina z nich je podle odhadů stále naživu.Izraelská odvetná vojenská ofenzíva zabila podle tamějšího ministerstva zdravotnictví asi 53 000 lidí v Gaze, z nichž většina byli civilisté.Příměří, které vstoupilo v platnost v lednu, se v polovině března zhroutilo poté, co Izrael odmítl přistoupit k plánované druhé fázi, která mohla vést k definitivnímu ukončení války.Některé z nejtěžších izraelských útoků na začátku tohoto týdne byly namířeny proti současnému veliteli Hamásu v Gaze, který se podle izraelských představitelů ukrýval v tunelovém systému pod velkým nemocničním komplexem v Khan Younis. Hamás opakovaně popřel izraelská obvinění, že používá civilisty jako lidské štíty.Izrael povolal desítky tisíc záložníků pro novou ofenzivu, v níž vojáci udrží obsazené území, což povede k významnému vysídlení obyvatelstva, uvedl Benjamin Netanjahu. Izraelští ministři hovoří o „dobytí“ Gazy.Hamas v pondělí propustil Edana Alexandra, posledního živého amerického občana, kterého zadržoval, po přímém jednání s Trumpovou administrativou, které Izrael ponechalo stranou.V rámci dohody s Washingtonem ohledně propuštění Alexandra řekl vysoký představitel Hamásu Taher al-Nunu, že skupina „čeká a očekává, že americká administrativa vyvine další tlak“ na Izrael, „aby otevřel hraniční přechody a umožnil okamžitý vstup humanitární pomoci“.Izraelští představitelé důsledně popírají, že přísná blokáda uvalená na zdevastované území před více než deseti týdny způsobila hlad, a Trumpovy komentáře budou vnímány jako další důkaz napětí mezi Netanjahuem a nejbližším spojencem Izraele.Izrael, který tvrdí, že Hamás systematicky raboval humanitární pomoc, aby financoval své vojenské a jiné operace, předložil plán na distribuci humanitární pomoci z řady center v Gaze, která budou provozována soukromými dodavateli a chráněna izraelskými vojáky.USA tento plán podpořily, ale humanitární organizace jej označily za neproveditelný, nebezpečný a potenciálně protiprávní, protože by mohl vést k masovému nucenému přesunu obyvatelstva.Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek kritiku uznal a uvedl, že Washington je „otevřený alternativě, pokud někdo má lepší“.Americká Gaza Humanitarian Foundation, která byla zřízena za účelem řízení tohoto programu, ve středu oznámila, že začne fungovat do konce měsíce a že požádala Izrael o zrušení blokády, aby se pomoc mohla okamžitě dostat na území.Humanitární organizace varují, že jakékoli zpoždění bude stát životy a že počet případů akutní podvýživy, zejména u malých dětí, prudce stoupá.Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher v pátek uvedl, že by se neměl ztrácet čas nad návrhem USA na dodání pomoci do Gazy, protože OSN má osvědčený plán a 160 000 palet s humanitární pomocí připravených k okamžitému vstupu do palestinské enklávy.„Máme lidi. Máme distribuční sítě. Máme důvěru místních komunit. A máme samotnou pomoc,“ řekl. “Požadujeme rychlé, bezpečné a nerušené dodání pomoci civilistům v nouzi. Nechte nás pracovat.“Průzkumy veřejného mínění v Izraeli ukazují širokou podporu nového příměří, které by zajistilo propuštění rukojmích, ale místní média citují anonymní izraelské a regionální úředníky, kteří bagatelizují jakoukoli možnost průlomu.Hlavní izraelská skupina zastupující rodiny rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze, v pátek uvedla, že Netanjahu promarnil „historickou příležitost“ k jejich propuštění.V posledních dnech došlo k eskalaci násilí na okupovaném Západním břehu a k novým raketovým útokům na Izrael ze strany jemenské milice Husiú.