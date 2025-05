Hamas tvrdí, že Witkoff osobně slíbil zrušení blokády Gazy výměnou za Edana Alexandra

19. 5. 2025

čas čtení 13 minut

USA dohodu okamžitě porušily, řekl Drop Site vysoký představitel Hamásu Basem Naim. „Vyhodili ji do koše“ a v otázce příměří v Gaze nedošlo k žádnému pokroku. Vysoký představitel Hamásu sdělil Drop Site News, že skupina obdržela přímý závazek od zvláštního vyslance Donalda Trumpa, Steva Witkoffa, že dva dny po propuštění amerického občana a izraelského vojáka Edana Alexandra donutí Trumpova administrativa Izrael zrušit blokádu Gazy a umožnit přísun humanitární pomoci na obléhané území, informuje na webu Drop Site News Jeremy Scahill.

Witkoff podle tohoto představitele také slíbil, že Trump veřejně vyzve k okamžitému příměří v Gaze a k jednání o dosažení „trvalého příměří“. „Byla to dohoda,“ sdělil Drop Site News Basem Naim, člen politického úřadu Hamásu, který se již dříve účastnil přímých rozhovorů s americkými představiteli. Uvedl, že tento slib dal „sám Witkoff“. V rozhovoru pro Drop Site Naim uvedl, že dohoda zněla: „Pokud propustíme Alexandera, Trump poděkuje Hamásu za jeho gesto a zaváže Izrael, aby druhý den otevřel hranice a umožnil dovoz pomoci do Gazy. Dále pak Trump vyzve k okamžitému příměří a k jednání o ukončení války.“ „Nic z toho neudělal,“ dodal Naim.

„Oni dohodu neporušili. Vyhodili ji do koše.“ Bílý dům na žádost o komentář nereagoval. Propuštění Alexandra, kterého palestinští bojovníci unesli 7. října 2023 z izraelské vojenské základny, kde byl umístěn, bylo významnou událostí: byl prvním mužským vojákem propuštěným Hamásem od začátku války před 19 měsíci. Hamas uvedl, že ho propustil jako „gesto dobré vůle“ vůči Trumpovi a protože věřil, že získal příslib, že Alexanderovo propuštění povede k okamžitému dodání potravin, léků a paliva do Gazy. V pátek, když Trump zakončoval svou cestu po zemích Perského zálivu, se krátce zmínil o válce v Gaze a o strašlivé humanitární katastrofě způsobené úplnou blokádou Gazy ze strany Izraele. Izrael již 76 dní zakazuje dovoz veškerých potravin, léků, vody a paliva do Gazy. Obležení uvrhlo obyvatelstvo do stavu nuceného hladovění. Téměř celé obyvatelstvo Gazy čelí vážnému nedostatku potravin a tisíce dětí již trpí akutní podvýživou. Pokud nebude blokáda zrušena, očekává se, že v příštích měsících tyto počty dramaticky vzrostou.

„Sledujeme situaci v Gaze a musíme ji vyřešit,“ řekl Trump na veřejné akci ve Spojených arabských emirátech. „Hladoví tam lidé. Hodně lidí. Děje se tam spousta špatných věcí.“ Naim uznal Trumpovy poznámky o hladomoru v Gaze, ale poukázal na to, že den předtím Trump opět nastolil možnost, že USA obsadí Gazu, a řekl, že by byl „hrdý“, kdyby ‚získal‘ palestinské území a „udělal z něj zónu svobody“. „Nemáte co do činění se stabilní politikou,“ řekl Naim. Trump "může říkat, co chce. My čekáme na činy. Nechceme slova ani prohlášení. Humanitární katastrofa musí okamžitě skončit, a to je povinnost, není to předmětem jednání. A válka musí skončit.

“Pokud někdo očekává, že dosáhne jakýchkoli jiných cílů bez uklidnění situace v Palestině, zejména v Gaze,” dodal Naim, “myslím, že je – nemůžu říct, že má halucinace, ale je to přinejmenším velký snílek.„ Bílý dům uvedl, že pověří nově vytvořenou „nevládní“ organizaci, aby program formálně řídila společně s americkými bezpečnostními dodavateli. Tento návrh na distribuci pomoci zahrnuje systém politického prověřování a omezení kalorií a vyžadoval by, aby Palestinci cestovali na dlouhé vzdálenosti a procházeli rozsáhlými bezpečnostními kontrolami, aby dostali skromné příděly jídla. Podle tohoto plánu by si předem schválení zástupci rodin v Gaze mohli jednou za dva týdny vyzvednout potravinové zásoby. Izraelské síly by pomoc nerozdělovaly, ale armáda by se podílela na zajištění bezpečnosti. "Existuje návrh, který byl předložen – a který někteří kritizují –, ale umožňuje lidem získat pomoc, aniž by ji ukradl Hamás. Budeme na tom i nadále pracovat způsobem, který považujeme za konstruktivní a produktivní,” uvedl ve čtvrtek ministr zahraničí Marco Rubio. “Jsme otevřeni alternativě, pokud někdo má lepší návrh."

OSN a desítky mezinárodních humanitárních organizací působících v Gaze tento návrh odsoudily s tím, že by přístup k potravinám a dalším životně důležitým zásobám stal zbraní. Vyzvaly k okamžitému příměří a následnému neomezenému proudu pomoci do Gazy. Gaza Humanitarian Foundation, nová skupina podporovaná Trumpem, tento týden oznámila, že dosáhla dohody s Izraelem o zahájení činnosti v Gaze do konce května. Izrael naznačil, že distribuce pomoci bude probíhat z jižní Gazy poblíž hranic s Egyptem. Představitelé OSN varovali, že tento plán by mohl být součástí deklarovaného cíle Izraele vyhnat stovky tisíc Palestinců ze severní a střední Gazy na jih.

V dnech před Trumpovou cestou do Perského zálivu Netanjahu schválil dramatické zesílení teroristických bombardování Gazy a začal shromažďovat vojáky podél hranic Gazy. Generální ředitel ministerstva Munir al-Barsh popsal útoky na pásmo jako „nejohavnější masakry etnických čistek“. Izraelská armáda vydala příkazy k hromadnému vysídlení Beit Lahia, Jabalia a dalších severních oblastí, což vyvolalo paniku mezi rodinami, které uprchly ze svých domovů, aniž by měly kam se uchýlit. „Ať jste v úkrytech, stanech nebo budovách... okamžitě se evakuujte na jih,“ stálo v letácích, které izraelská armáda shazovala nad těmito oblastmi. Záběry získané stanicí Al Jazeera dokumentují, jak izraelské síly ostřelují a zabíjejí civilisty, kteří se pokoušejí uprchnout.

Celé rodiny zůstávají uvězněny pod troskami nebo jsou pohřešovány. Mahmoud Basal, mluvčí civilní obrany v Gaze, popsal útok jako „noc hrůz soudného dne“. Izraelské síly podle něj zintenzivnily bezohledné bombardování, bez varování útočily na obydlené domy a zaměřovaly se na posádky sanitek, které se pokoušely dostat k přeživším. Hamás tvrdí, že v otázce příměří nedošlo k žádnému pokroku. Zatímco Witkoff podle Hamásu slíbil, že USA usnadní zrušení izraelské blokády Gazy dva dny po propuštění Alexandra, USA od dohody zcela upustili. 13. května, den po propuštění Alexandra hnutím Hamás, Izrael zahájil sérii masivních leteckých útoků na Evropskou nemocnici v Khan Younis, při nichž zahynulo 28 Palestinců a desítky dalších bylo zraněno. Izrael tvrdil, že cílem útoku byl Mohammed Sinwar, bratr zesnulého politického vůdce hnutí Hamás Yahya Sinwara. Mohammed Sinwar převzal velení brigád Al-Kásám, ozbrojeného křídla Hamásu, poté, co Izrael zavraždil jeho předchozí velitele Mohammeda Deifa a Marwana Issu. Izraelští představitelé naznačili, že útok na Sinwara zmírní postoj Hamásu v jednáních, protože velitel brigád Al-Kásám údajně prosazoval tvrdou linii. Hamás Sinwarovu smrt nepotvrdil a Naim odmítl připustit, že by jeho zabití mělo jakýkoli dopad.

„Myslím, že je to součást izraelské strategie, ale ta se již 17 měsíců osvědčuje jako neúspěšná. Zabili Yahyu Sinwara, zabili Deifa, zabili Marwana Issu. Zabili mnoho vůdců a nikdo nebyl svědkem jasného selhání, a to nejen v jednáních, ale také v celé bitvě, u všech bojovníků, v taktice i strategii,“ řekl Naim. „Rozhodnutí o vyjednávání není rozhodnutím jednoho člověka. Rozhoduje o něm mnoho lidí uvnitř Gazy i mimo ni.“ Witkoff a Adam Boehler, zvláštní vyslanec Bílého domu pro rukojmí, se tento týden v Dauhá setkali s izraelskými vyjednavači a regionálními zprostředkovateli z Kataru a Egypta. Zatímco oba američtí představitelé tento týden veřejně vyjádřili optimismus, že dohoda by mohla být na obzoru, Naim řekl, že nedošlo k žádnému pokroku.

„Nula,“ řekl. „Velká nula.“ „Vrátili se k diskusi o izraelském návrhu (nebo návrhu Witkoffa), jako by se během posledních jednoho nebo dvou týdnů nic nestalo, včetně propuštění Alexandra, který byl propuštěn v rámci přímých rozhovorů s Američany,“ řekl Naim. „Trvají na postupných nebo částečných dohodách. Mluví o částečných dohodách o propuštění některých vězňů za dočasné příměří a poté o zahájení otevřených jednání bez jakéhokoli závazku ukončit válku.“ Izraelská média v pátek informovala, že v Dauhá nedošlo k žádnému průlomu. YNet uvedl, že po dvou dnech jednání Witkoff „ vzdal a nechává rozhodnutí na Izraeli“. The Times of Israel informoval, že tváří v tvář Netanjahuově odmítnutí jakýchkoli ústupků „Witkoff sdělil ostatním zprostředkovatelům, že Washington neplánuje nutit Izrael k ukončení války v Gaze“. Naim uvedl, že během jednání v tomto týdnu zprostředkovatelé nepředložili žádné podstatné změny takzvaného „Witkoffova návrhu“, který v dubnu rozeslali egyptští zprostředkovatelé a který získal Drop Site. Krátkodobý Witkoffův návrh vyškrtl klíčové prvky rámcové dohody z původní třífázové dohody podepsané Hamásem a Izraelem v lednu, která by vedla k úplnému stažení izraelských sil z Gazy a vyhlášení „trvalého příměří“. Tento plán obsahoval významné změny, které Hamás odmítl přijmout, včetně úplné demilitarizace pásma Gazy. Podle původní dohody měl Izrael zahájit úplný stažení svých sil na konci první fáze. Podle Witkoffova plánu by však Izrael pouze přemístil své síly na pozice, které zaujímaly 2. března, a ponechal je na různých místech v Gaze bez jasně stanoveného harmonogramu úplného stažení. Regionální zprostředkovatelé sdělili Hamásu, že Izrael setrvává na svém stanovisku, že uzavře pouze krátkodobé dohody, které osvobodí izraelské zajatce z Gazy, aniž by se jasně zavázal ke stažení svých sil nebo ukončení války.

Hamas trvá na tom, že nepropustí žádné další zajatce, pokud rámcová dohoda nebude obsahovat jasně definovaný plán stažení izraelských sil a trvalé příměří v souladu s podmínkami původní dohody podepsané v lednu. „K předání izraelských vězňů dojde až poté, co uvidíme úplné stažení izraelských sil z pásma Gazy a jasné prohlášení o ukončení války,“ řekl Naim. Naim, který byl jedním ze dvou vysokých představitelů Hamásu, kteří se v únoru přímo setkali s Boehlerem, a který je ústřední postavou v probíhajících přímých a nepřímých jednáních s americkými představiteli, uvedl, že Trumpova administrativa často vysílá protichůdné signály. „Někdy slyšíme pozitivní odpověď nebo něco, co naznačuje pokrok v jejich vizi, ale najednou se vrátí ke stejné izraelské rétorice,“ řekl Naim. Popisoval proces snahy o rozpoznání pozic Trumpovy administrativy jako něco, co se méně podobá hodnocení diplomatické strategie a více monitorování finančního portfolia.

"Stejně jako na akciových trzích musíte každou minutu sledovat, abyste si byli jisti, že na konci něco získáte. Jak víte, akciový trh má ráno nějakou náladu, v poledne jinou a na konci dne zase jinou. Myslím, že to je jedna z největších výzev.„ Zprostředkovatelé podle Naima navrhli, že pokud do konce krátkodobého příměří nebude dosaženo dlouhodobé dohody, mohlo by být prodlouženo o další období, během kterého by bylo propuštěno více zajatců. “To znamená, že si můžete být stoprocentně jisti: konečné dohody nedosáhneme. Na konci 45 dnů [Izrael] řekne: ‚Selhali jsme‘, jak již učinil Netanjahu v původní dohodě, a po 45 dnech řekne: ‚Abychom prodloužili jednání, chceme získat více vězňů, jinak se vrátíme k válce a hladomoru‘," tvrdil Naim.

„Budeme ve stejné pozici jako dnes, což znamená, že při jedné nebo maximálně dvou schůzkách předáte všechny vězně.“ Dodal: „Nemyslím si, že by jakýkoli racionální nebo moudrý vyjednavač takovou dohodu přijal.“ Netanjahu se netají tím, že hodlá udělat přesně to, co Hamas předpokládá. "Možná Hamas řekne: ‚Počkejte, chceme propustit dalších 10 zajatců.‘ Dobře, přiveďte je. Vezmeme je. A pak půjdeme do Gazy. Ale nedojde k žádné situaci, kdy bychom zastavili válku,” řekl Netanjahu v pondělí na shromáždění zraněných izraelských vojáků. Naim řekl, že necítí optimistismus, že bude dosaženo dohody, pokud Trump nenutí Izrael k jednání. “Pokud Netanjahu stále požívá beztrestnosti ze strany Američanů a západních zemí a mezinárodní společenství má pocit, že může porušovat dohody, pak jsou jednání zbytečná," řekl Naim. „Dokud bude Izrael mít volnou ruku a chovat se jako rozmazlený chlapec, jako darebácký stát, může to dělat znovu a znovu.“

Celý článek v angličtině ZDE

