Austrálie a Itálie schválily přesun stovek obrněných vozidel a tanků na Ukrajinu

21. 5. 2025

Austrálie a Itálie se připravují na přesun velkých šarží obrněných vozidel na Ukrajinu v rámci dalších balíčků vojenské pomoci. ABC uvedla, že první várka 49 vyřazených tanků M1A1 Abrams je již na cestě z Austrálie na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během setkání v Římě poděkoval australskému premiérovi Anthonymu Albanesemu za tuto podporu. Austrálie a Itálie se připravují na přesun velkých šarží obrněných vozidel na Ukrajinu v rámci dalších balíčků vojenské pomoci. ABC uvedla, že první várka 49 vyřazených tanků M1A1 Abrams je již na cestě z Austrálie na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během setkání v Římě poděkoval australskému premiérovi Anthonymu Albanesemu za tuto podporu.

Před odjezdem získala Canberra od Washingtonu povolení k vývozu amerických tanků třetí straně. Navzdory dohodě má americká administrativa stále pochybnosti o předání těchto tanků. "Loni, než se Donald Trump vrátil do Bílého domu, jsme varovali Australany, že přesun tanků Abrams není snadný úkol. Na frontě bude pro Ukrajince obtížné poskytovat služby," řekl jeden z amerických představitelů pod podmínkou anonymity. Již dříve vyjádřil pochybnosti o účelnosti takové pomoci také zástupce australského ministerstva obrany: "Nejsme si jisti, že Ukrajinci tyto stroje skutečně potřebují. Abrams má jedno z nejzranitelnějších míst - střechu věže a dnes je to válka dronů," řekl.

Itálie připravuje velkou dodávku obrněných vozidel. Noviny Il Messaggero s odvoláním na italského ministra obrany Guida Crosetta uvedly, že země pošle Ukrajině 400 pásových obrněných transportérů M-113, které italská armáda používala do 70. let. Tyto stroje byly vyvinuty v polovině 50. let a poprvé je použili Američané ve Vietnamu. Stále jsou ve službě v řadě zemí. Ukrajinská armáda hodnotí operační kvality M-113 pozitivně. Tyto obrněné transportéry i přes své lehké pancéřování vykazují vysokou manévrovatelnost a spolehlivost díky svým kompaktním rozměrům a snadnému použití.

