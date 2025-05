EU a Británie se dohodly na obnovení partnerství v oblasti obchodu a obrany

21. 5. 2025

Británie a Evropská unie se snaží učinit rozkol vyvolaný brexitem minulostí. Shodly se na sbližování a na tom, že obchod a bezpečnost budou v novém uspořádání hrát klíčovou úlohu. Zejména se Spojené království bude moci podílet na celoevropských nákupech zbraní, na jejichž systému financování se země EU dohodly v pondělí. Británie a Evropská unie se snaží učinit rozkol vyvolaný brexitem minulostí. Shodly se na sbližování a na tom, že obchod a bezpečnost budou v novém uspořádání hrát klíčovou úlohu. Zejména se Spojené království bude moci podílet na celoevropských nákupech zbraní, na jejichž systému financování se země EU dohodly v pondělí.

Velká Británie a EU se dohodly na "historickém resetu po brexitu", který odstraní poslední neshody během nočních rozhovorů, píší Financial Times. Dohoda má být oznámena dnes na prvním summitu mezi stranami od doby, kdy Spojené království dokončilo svůj odchod z EU v roce 2020. Podle britské vlády navázání vztahů s největším obchodním partnerem sníží byrokratické překážky pro potravinářské a zemědělské producenty, zlevní potraviny, zvýší energetickou bezpečnost a přinese zemi ekonomické výhody ve výši přibližně 9 miliard liber do 2040.

Sbližování Spojeného království s Evropskou unií pod novou labouristickou vládou, která se dostala k moci v roce 2024, usnadnila politika Donalda Trumpa, který začal rozbíjet dlouholeté vztahy se spojenci a uvalovat cla na všechno. Jako jeden z předních výrobců zbraní se nyní Spojené království bude moci připojit k zadávání veřejných zakázek EU v oblasti obrany, do kterého jsou připuštěny i Norsko a Ukrajina. Obranný a bezpečnostní pakt umožní společnostem jako BAE Systems, Rolls-Royce a Babcock podílet se na evropském programu přezbrojení v hodnotě 150 miliard eur.

Zástupci zemí EU se v pondělí shodli na principech tohoto programu, který v březnu navrhla Evropská komise. Bezpečnostní akce pro Evropu (SAFE) bude financována prostřednictvím společných půjček a bude poskytovat půjčky účastníkům na projekty posílení obrany a rozvoj zbrojního průmyslu.

Jedním z nejnaléhavějších problémů ve vztazích mezi Spojeným královstvím a EU je přijímání rybářských lodí z kontinentu do britských vod. Premiér Keir Starmer to povolil na 12 let (dříve to bylo asi 4-5 let) výměnou za snadnější přístup britských producentů na mnohem větší trh EU - potraviny a zemědělské produkty.

Vývoz potravin a nápojů ze Spojeného království do EU činil v roce 2024 14 miliard liber. V důsledku dohody by dodávky mohly vzrůst o více než 20 %, podle ekonomů z Aston University v Birminghamu.

Podle vysokého představitele EU dohoda znamená "novou kapitolu" ve vztazích bloku s Velkou Británií a Starmer ji nazval "rozumným a praktickým" řešením, které vám umožní uniknout "unaveným starým sporům" o brexitu.

