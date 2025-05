Starmer, Macron a Carney jsou „na špatné straně lidskosti“, říká Netanjahu

22. 5. 2025

čas čtení 9 minut



Benjamin Netanjahu ostře zaútočil na Keira Starmera, Emmanuela Macrona a Marka Carneyho a řekl, že lídři Velké Británie, Francie a Kanady jsou na špatné straně spravedlnosti. "Jste na špatné straně lidskosti a jste na špatné straně historie." Řekl to v souvislosti s vraždou dvou zaměstnanců izraelské ambasády ve Washingtonu DC.



Reagoval tak na události z počátku tohoto týdne, kdy Británie, Francie a Kanada kritizovaly Izrael za nepřiměřené rozšíření války, popsaly podmínky v Gaze jako „nesnesitelné“ a pohrozily ‚konkrétní‘ reakcí, pokud Izrael bude ve své kampani pokračovat.

Donald Trump je „zarmoucen a pobouřen“ smrtelným zastřelením dvou zaměstnanců izraelské ambasády ve Washingtonu DC ve středu večer, uvedl Bílý dům. To, že jako každý den, Izrael vyvraždil v Gaze desítky lidí, Trumpa nevzrušuje.



Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar obvinil nejmenované evropské úředníky z „toxického antisemitského podněcování“, které podle něj vedlo k nepřátelskému klimatu, v němž došlo k smrtelné střelbě na dva zaměstnance izraelské ambasády ve Washingtonu. Francouzské ministerstvo zahraničí tyto komentáře odmítlo jako ‚neopodstatněné‘ a „pobuřující“.

Podle palestinského ministra zdravotnictví zemřelo v posledních dvou dnech v Gaze hlady 29 dětí a starých lidí, zatímco izraelské útoky od úsvitu zabily nejméně 52 lidí v rámci obnovené vojenské ofenzívy na celém území. Nad tím se svět nepozastavuje. Kromě toho UNICEF uvedl, že v Gaze bylo letos ošetřeno více než 9 000 dětí kvůli podvýživě a odborníci na potravinovou bezpečnost očekávají v příštím roce desítky tisíc případů. "Jste na špatné straně lidskosti a jste na špatné straně historie." Řekl to v souvislosti s vraždou dvou zaměstnanců izraelské ambasády ve Washingtonu DC.





Mouka a další pomoc začaly ve čtvrtek dorazit k Palestincům v Gaze poté, co Izrael povolil omezený průchod zboží, ale zdaleka to nestačí k vyrovnání nedostatku způsobeného 11týdenní blokádou. Potravinová agentura OSN uvedla, že několik pekáren, které podporuje v jižní a střední Gaze, obnovilo výrobu chleba poté, co kamiony konečně mohly vyzvednout náklad z hraničního přechodu Kerem Shalom. Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že Palestinci v Gaze dosud neobdrželi dodávky pomoci, které překročily hranici, a že vyslání tak malého počtu kamionů je „výzvou k zabíjení“ kvůli riziku davového šílenství.





Izraelská armáda ve čtvrtek vydala varování k evakuaci 14 čtvrtí v severní části pásma Gazy, včetně částí Beit Lahia a Jabalia. Izraelská armáda v arabském prohlášení uvedla, že „v těchto oblastech zasahuje s intenzivní silou, protože teroristické organizace pokračují ve svých aktivitách a operacích ve zmíněných regionech“.





Šéf Palestinského Červeného půlměsíce uvedl, že jeho operace v Gaze mohou být v případě, že nedorazí nové zásoby, během několika dní zastaveny a že jeho flotila sanitek jezdí kvůli nedostatku paliva pouze na třetinu kapacity. Na otázku, jak dlouho může jeho organizace v Gaze pokračovat v činnosti, odpověděl prezident Palestinské společnosti červeného půlměsíce Younis Al-Khatib novinářům v Ženevě: "Je to otázka času. Mohou to být dny.





Irský vicepremiér Simon Harris obvinil izraelskou vládu z „genocidních aktivit“ v Gaze. Harris uvedl, že je ‚jasné‘, že Izrael chce Palestince z pásma Gazy odstranit v rámci toho, co označil za „důsledný vzorec válečných zločinů“, a dodal, že svět „neudělal dost“ pro to, aby na Izrael vyvinul tlak, aby změnil kurz.





Netanjahu oznámil jmenování generálmajora Davida Ziniho novým šéfem domácí bezpečnostní služby Šin Bet, a to navzdory tomu, že izraelský generální prokurátor ve středu uvedl, že Netanjahu nesmí jmenovat nového šéfa Šin Bet, protože ejvyšší soud rozhodl, že rozhodnutí vlády propustit bývalého šéfa Ronena Bara bylo „protiprávní“.





„Děti již umírají na podvýživu a v Gaze je nyní více dětí, které budou v ohrožení života, pokud se jim rychle nedostane potravin potřebných k záchraně života,“ řekla Tess Ingram z UNICEF.





Zdroj v angličtině ZDE

0

220

Tato prohlášení vytvářejí napjatou atmosféru před pátým a pravděpodobně nejdůležitějším kolem jednání mezi Íránem a USA o budoucnosti íránského jaderného programu., uvedl šéf organizace.Assad Al-Nassasrah, záchranář Červeného půlměsíce, zmizel během střelby 23. března, která vyvolala mezinárodní odsouzení. Těla 15 záchranářů byla objevena v hromadném hrobě pracovníky Červeného půlměsíce a OSN, kteří obvinili izraelské síly z jejich zabití.Al-Nassasrah byl propuštěn z izraelského vězení 29. dubna; přežil ještě jeden záchranář.Younis Al-Khatib, prezident Palestinské společnosti Červeného půlměsíce, ve čtvrtek novinářům řekl, že Al-Nassasrah byl ušetřen poté, co prosil v hebrejštině a řekl, že jeho matka je palestinská občanka Izraele.Co Assad řekl v hebrejštině? „Nestřílejte. Jsem Izraelec.“ A voják byl trochu zmatený. To zmatení ... mu zachránilo život.„Assad bude svědkem, který může všechny izraelské příběhy rozmetat na kusy,“ dodal.Al-Khatib uvedl, že organizace spolupracuje s právníky a zvažuje podání formálních stížností k mezinárodním soudům a Radě bezpečnosti OSN. Řekl:Myslíme si, že mezinárodní společenství je odpovědné za to, aby bylo zabitým učiněno zadost. Nevychováváme naše lidi, aby šli umírat.Stalo se tak poté, co Izrael ve středu povolil vjezd 100 nákladních vozidel s dětskou výživou a zdravotnickým vybavením do enklávy. „Naším konečným cílem je vytvořit velké bezpečné zóny na jihu Gazy. Palestinské obyvatelstvo se tam přestěhuje kvůli vlastní bezpečnosti, zatímco my budeme pokračovat v bojích v jiných zónách,“ dodal Netanjahu ve videoprohlášení zveřejněném ve čtvrtek jeho úřadem.Palestinský Červený půlměsíc však ve čtvrtek uvedl, že lidé v Gaze dosud neobdrželi humanitární pomoc, která překročila hranice, a že vyslání tak malého počtu nákladních vozů je „výzvou k zabíjení“ kvůli riziku davového šílenství.Podle palestinského ministra zdravotnictví zemřelo v Gaze za poslední dva dny hlady 29 dětí a starších lidí.Oba lídři také diskutovali o válce v Gaze a Trump vyjádřil podporu Netanjahuovým cílům, mezi které patří propuštění všech rukojmích, uvádí se v prohlášení.„Naléhavé varování“ ze čtvrtka doprovázela mapa s budovou a červeně vyznačeným okruhem o poloměru 500 metrů, informovala agentura Agence France-Presse.„Nacházíte se v blízkosti zařízení patřících teroristické (skupině) Hizballáh,“ uvádí se v prohlášení v arabštině, které vyzývá obyvatele, „aby okamžitě evakuovali tyto budovy a vzdálili se od nich“.Izrael pokračuje v leteckých útocích na sousední Libanon navzdory listopadivému příměří, jehož cílem bylo zastavit více než rok trvající nepřátelství s Hizballáhem, které zahrnovalo i dva měsíce plnohodnotné války.Podle příměří se bojovníci Hizballáhu měli stáhnout na sever od řeky Litani a demontovat vojenskou infrastrukturu jižně od ní.Izrael měl stáhnout všechny své síly z Libanonu, ale ponechal si vojáky v pěti oblastech, které považuje za „strategické“.Libanonská armáda se rozmístila na jihu a demontuje infrastrukturu Hizballáhu.„Závodíme s časem, abychom zabránili rozsáhlému hladomoru,“ uvedl v prohlášení pro novináře ředitel WFP pro danou zemi Antoine Renard.„Francie odsoudila, odsuzuje a bude vždy a jednoznačně odsuzovat všechny antisemitské činy,“ řekl. Nestor Owomuhangi, zástupce Fondu OSN pro obyvatelstvo pro palestinská území. „To nejhorší již v Gaze nastalo.“