Soudce zablokoval zákaz Trumpovy administrativy přijímat zahraniční studenty na Harvard

23. 5. 2025

Elitní škola podala žalobu, v níž obvinila Bílý dům z protiústavní odvetné akce za neuposlechnutí jeho požadavků



Americký federální soudce v pátek zablokoval vládě právo zrušit Harvardské univerzitě možnost přijímat zahraniční studenty, jen několik hodin poté, co tato elitní vysoká škola podala žalobu na Trumpovu administrativu kvůli jejímu náhlému zákazu přijímat zahraniční studenty, který byl vydán den předtím.



Federální soudce Allison Burroughs v Bostonu vydal v pátek dopoledne předběžné opatření, kterým zmrazil politiku, která byla ve čtvrtek náhle uvalena na univerzitu se sídlem v nedalekém Cambridge ve státě Massachusetts.

Trumpova administrativa mezitím obvinila Kolumbijskou univerzitu z porušování zákonů o občanských právech, zatímco zahraniční vlády vyjádřily znepokojení nad kroky Trumpovy administrativy proti Harvardu v rámci jejího nejnovějšího útoku na elitní vysoké školství v USA.

Harvardská univerzita v pátek ráno oznámila, že napadne rozhodnutí Trumpovy administrativy zakázat této prestižní univerzitě přijímat zahraniční studenty, a označila jej za protiústavní odvetu za to, že se univerzita dříve vzepřela politickým požadavkům Bílého domu.



V žalobě podané u federálního soudu v Bostonu Harvard uvedl, že postup vlády porušuje první dodatek americké ústavy a bude mít „okamžitý a devastující dopad na Harvard a více než 7 000 držitelů víz“.



„Jedním tahem pera se vláda pokusila vymazat čtvrtinu studentů Harvardu, zahraničních studentů, kteří významně přispívají k univerzitě a jejímu poslání,“ uvedla Harvardská univerzita ve své žalobě. Instituce dodala, že plánuje podat žádost o předběžné opatření, které by ministerstvu vnitra zabránilo v provedení tohoto kroku.



Bílý dům Donalda Trumpa označil žalobu za „frivolní“, ale v soudním podání 389 let staré elitní soukromé univerzity, nejstarší a nejbohatší v USA, se uvádí: „Bez zahraničních studentů není Harvard Harvardem.“



Harvard má na svém kampusu v Cambridge ve státě Massachusetts téměř 6 800 zahraničních studentů. Většina z nich jsou postgraduální studenti a pocházejí z více než 100 zemí.



Mezitím Trumpův úřad pro občanská práva Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb ve čtvrtek pozdě večer kritizoval Kolumbijskou univerzitu a tvrdil, že tato newyorská univerzita jednala „s úmyslnou lhostejností vůči obtěžování židovských studentů ze strany jiných studentů od 7. října 2023 do současnosti“, což je datum, kdy Hamás vedl smrtící útok na Izrael z Gazy, který vyvolal zuřivou vojenskou reakci židovského státu a vedl k dlouhodobým pro-palestinským protestům v ulicích USA a na univerzitních kampusech.



„Zjištění pečlivě dokumentují nepřátelské prostředí, které židovští studenti na Kolumbijské univerzitě museli snášet po více než 19 měsíců a které narušovalo jejich vzdělávání, bezpečnost a pohodu,“ uvedl ve svém prohlášení k tomuto kroku Anthony Archeval, úřadující ředitel úřadu pro občanská práva při HHS.



Dále se v něm uvádí: „Vyzýváme Kolumbijskou univerzitu, aby s námi spolupracovala na dosažení dohody, která bude odrážet smysluplné změny, které skutečně ochrání židovské studenty.“ Kolumbijská univerzita dosud nevydala žádné prohlášení k tomuto výroku.



Příkaz Trumpovy administrativy z počátku tohoto měsíce vyšetřovat pro-palestinské demonstranty na Kolumbijské univerzitě vyvolalo znepokojení v ministerstvu spravedlnosti, informoval deník New York Times. Federální soudce zamítl žádost o povolení k domovní prohlídce v rámci vyšetřování.



Na začátku tohoto roku Columbia University souhlasila se seznamem požadavků Trumpovy administrativy v reakci na zrušení grantů a federálních fondů pro univerzitu v hodnotě 400 milionů dolarů kvůli údajné nečinnosti univerzity při ochraně židovských studentů.



Burroughs uvedl, že Harvard prokázal, že mu může být ublíženo, než bude mít soudce možnost vyslechnout celý případ. Soudce, jmenovaný Obamovou administrativou, naplánoval na 27. a 29. května slyšení, na kterém se bude zabývat dalšími kroky v této věci.



Studentský deník Harvard Crimson uvedl, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti dalo Harvardu 72 hodin na předání všech dokumentů o disciplinárních přestupcích všech zahraničních studentů a písemných, zvukových nebo obrazových záznamů o protestních akcích za posledních pět let, aby měla „příležitost“ obnovit svou způsobilost přijímat zahraniční studenty.



Než Harvard podal žalobu, čínská vláda v pátek ráno uvedla, že krok, který má zahraničním studentům zabránit ve studiu na této škole a donutit současné studenty k odchodu, poškodí pouze mezinárodní postavení USA. Hongkongská univerzita vědy a technologie rozšířila otevřenou pozvánku pro zahraniční studenty Harvardu a studenty přijaté v reakci na opatření proti Harvardu.



V pátek odpoledne, navzdory rozhodnutí soudce, čínští studenti na Harvardu rušili lety domů a hledali právní poradenství ohledně pobytu v USA. Říkali, že se bojí, aby je agenti Imigrační a celní policie (ICE) nepřijeli zatknout do jejich ubytování, jako to udělali s jinými zahraničními studenty.



Bývalý německý ministr zdravotnictví a absolvent Harvardu Karl Lauterbach označil opatření proti Harvardu za „sebevraždu výzkumné politiky“. Německá ministryně pro výzkum Dorothee Baerová před podáním žaloby Harvardu rovněž vyzvala Trumpovu administrativu, aby své rozhodnutí zrušila, a označila jej za ‚fatální‘.



Žaloba Harvardu uvádí jako žalobce „prezidenta a členy Harvard College“ proti žalovaným, mezi nimiž jsou Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, Imigrační a celní služba (ICE), Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničí, jakož i vládní program pro studenty a výměnné návštěvníky a jednotliví členové kabinetu – Kristi Noem, ministryně vnitřní bezpečnosti; Pam Bondi, generální prokurátorka; Marco Rubio, ministr zahraničí; a Todd Lyons, úřadující ředitel ICE.



Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová v pátek uvedla: „Kdyby se Harvard tak moc staral o to, aby na svém kampusu skončila pohroma protivlasteneckých, antisemitských a proteroristických agitátorů, vůbec by se do této situace nedostal.“



Dodala: „Harvard by měl věnovat svůj čas a prostředky na vytvoření bezpečného prostředí na kampusu, místo aby podával frivolní žaloby.“



Prezident Harvardu Alan Garber napsal otevřený dopis studentům, akademikům a zaměstnancům, v němž odsoudil „nezákonné“ a ‚neopodstatněné‘ kroky vedení univerzity.





„Tento zákaz je pokračováním série vládních opatření, která jsou odvetou za to, že jsme odmítli vzdát se akademické nezávislosti a podřídit se nelegálnímu rozhodování federální vlády nad našimi studijními programy, našimi pedagogy a našimi studenty,“ uvádí se v dopise.





