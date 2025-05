Čelní britští politikové o Gaze

25. 5. 2025

Toto je úryvek z pravidelného podcastu Alastaira Campbella a Roryho Stewarta The Rest is Politics. Alastair Campbell byl nejbližším poradcem někdejšího britského labouristického premiéra Tonyho Blaira, Rory Stewart byl do nedávného volebního kolapsu britské konzervativní strany konzervativním poslancem a ministrem.



Alastair Campbell: Šéf UNRWA vystoupil a v podstatě řekl, že Izraelci používají hlad jako válečnou zbraň, a Izraelci to samozřejmě odmítají. Ale na ITV (v britské komerční televizi) a na Channel 4 jsem viděl neuvěřitelné záběry, o kterých jsem se zmínil minulý týden, kde dívka prohlížela fotografie sebe sama, když byla zdravá, ale byla v nemocnici s těmito dětmi, které, víte, to byly děti jako ty v Africe, kde jim vyčnívají oči a žebra jim trčí z kůže. Bylo to naprosto strašné.



Rory Stewart: V britském parlamentu se dějí zajímavé věci a někteří z mých bývalých konzervativních kolegů -







Rory Stewart: V britském parlamentu se dějí zajímavé věci a někteří z mých bývalých konzervativních kolegů -







Alastair Campbell: Role médií v tomhle je neuvěřitelně důležitá. Stali jsme se obětí tohohle. Snažili jsme se být spravedliví k oběma stranám. Na jedné straně, a myslím, že jeden narativ, kterou izraelská propagandistická mašinérie velmi účinně prosazuje, zejména u lidí, kteří to možná v průběhu let tak podrobně nesledovali, je, že celá tahle věc začala 7. října, zatímco ve skutečnosti vidíme stále více, zejména od Ben Gvira a Smotricha, a mluvili jsme o tom ohledně dokumentu Louise Therouxe o osadnících, že využili této příležitosti, jakkoli byla hrozná, k prosazení své agendy anexí a v podstatě k vyhlazení palestinských okupovaných území, která v tom rozhovoru osadníci ani nenazývali palestinskými okupovanými územími.





Strávili měsíce a měsíce dokumentováním smrti lékařů, zdravotníků, zdravotních sester atd. pracujících v Gaze a systematickým ničením zdravotnických zařízení, a BBC to teď už měsíce tají a každý týden přichází s jinými důvody, proč to nemůže ukázat. Drží to v šuplíku, i když už byla provedena všechna ověření faktů. Je to dvojí metr a zmiňuji BBC jen proto, že se to náhodou týká právě jí.





Ale podívejte se, jak to pokrývají americká média. Když vidíte ty fotky těch dětí a včerejší fotky těch malých dětí, jak křičí, drží hrnce, čtyři muži míchají v těch hrncích něco, co vypadá jako rýže, a ty děti křičí, aby se k nim dostaly, a pak létají kousky jídla, reportér použil slovo „šílenství krmení“. A poprvé jsem plně pochopil, co to znamená. Byli v šílenství, protože tam viděli jídlo...





Pak vidíte věci jako Britští právníci pro Izrael, což jsou, jak název napovídá, britští právníci, kteří v podstatě podporují Izrael. A oni přišli s poměrně překvapivým tvrzením, že blokáda může být pro obyvatele Gazy dobrá, protože mají trochu problém s obezitou, a dokonce může vést k lepší kondici, což pomůže prodloužit průměrnou délku života. Například se tam teď nedostávají cigarety. To je šílené. Je to šílené. Je mi líto. Nevím, jestli se omluvili, ale měli by. Takže Trump. Doufejme, že pochopí, že za část toho, co se děje, nese odpovědnost.

Viděl jsem to.Více na pravici. Konzervativní kolegové, kteří hlasovali pro brexit, velmi ostře kritizují Izrael. Jiní poslanci z Konzervativní strany říkají: „Chceme, abyste se k tomu více vyjádřili.“ V Konzervativní straně tedy zjevně existuje hnutí, což je zajímavé. Jen pro připomenutí, co se děje: již více než dva měsíce je blokován dovoz potravin.A léků.Mluví se o 60 kamionech denně. To je asi desetina toho, co by bylo potřeba, a je to opravdu šílené, protože OSN má zavedené systémy, které fungují, má obrovské zkušenosti s tím, jak tuto pomoc doručit. Myšlenka pokusit se dovézt desetinu množství s naprosto nevyzkoušenými lidmi a zároveň přesunout 2 miliony lidí je absolutní recept na katastrofu.