BBC: Britský důstojník ze speciálních jednotek zabránil 1 585 Afgháncům v imigraci do Velké Británie

24. 5. 2025

čas čtení 8 minut



Afghánské speciální jednotky, spolupracující s britskou armádou byly po převzetí moci Tálibánem vystaveny nebezpečí odvetných opatření



Podle nově zveřejněných dokumentů britský důstojník speciálních sil osobně zamítl 1585 žádostí o přesídlení Afghánců, kteří měli věrohodné vazby na speciální jednotky.



Dokumenty, které ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo obrany u soudu, ukazují, že nejmenovaný důstojník britských speciálních jednotek UKSF zamítl všechny žádosti, které mu byly předloženy v létě 2023, v rámci akce označené jako „sprint“.



Ministerstvo obrany soudu sdělilo, že důstojník mohl být zapleten do záležitostí, které jsou předmětem probíhajícího vyšetřování údajných válečných zločinů spáchaných SAS.



Toto přiznání přišlo poté, co BBC minulý týden odhalila, že důstojník UKSF, který dříve sloužil v Afghánistánu, zamítl žádosti Afghánců, kteří mohli být svědky údajných zločinů britské armády.





Afghánští komanda, známá jako Triples, po léta podporovala britské jednotky SAS a SBS v Afghánistánu a po tom, co Taliban v roce 2021 znovu ovládl zemi, jim hrozily represálie.



Tisíce žádostí o přesídlení do Velké Británie obsahujících věrohodné důkazy o službě v Triples však byly zamítnuty.



Zamítnutí přišlo v době, kdy ve Velké Británii začalo veřejné vyšetřování obvinění, že britské speciální jednotky se dopustily válečných zločinů při operacích v Afghánistánu, kde byli přítomni členové Triples.



Kdyby byli afghánští vojáci ve Velké Británii, mohli být předvoláni jako svědci – vyšetřování však nemá pravomoc přinutit k výpovědi cizí státní příslušníky, kteří se nacházejí v zahraničí.



Z nových dokumentů vyplývá, že již v říjnu 2022 vyjádřili představitelé ministerstva obrany obavy ohledně role UKSF při zamítání žádostí s vazbami na jednotky Triples.



V svědecké výpovědi předložené soudu Natalie Mooreová, vedoucí britského týmu pro přesídlení Afghánců, napsala, že ji znepokojilo, že UKSF uplatňuje praxi „automatického zamítání“ žádostí týkajících se jednotek Triples, což vyvolává „dojem neoznámené politiky hromadného zamítání“.



Pořad BBC Panorama poprvé odhalila existenci práva UKSF vetovat žádosti v únoru 2024.





Navzdory zprávám BBC a obavám, které byly poprvé vzneseny interně v říjnu 2022 – a znovu mezi říjnem 2023 a lednem 2024 – ministerstvo obrany v březnu 2024 popřelo parlamentu, že britské speciální jednotky UKSF mají právo veta nad žádostmi bývalých afghánských vojáků.





Je rád, že ministerstvo obrany souhlasilo s tím, že všechny informuje o rozhodnutích v jejich případech a sdělí dotčeným osobám, zda jsou jejich případy přezkoumávány, či nikoli, ale k dosažení základní spravedlnosti nemělo být nutné vést soudní spor."





Zdroj v angličtině ZDE

V lednu 2024 tehdejší ministr pro veterány Johnny Mercer písemně varoval vysoké ministry vlády před „významným střetem zájmů, který by měl být zřejmý všem“.Veto dalo UKSF „rozhodovací pravomoc nad... potenciálními svědky vyšetřování“, uvedl Mercer a označil toto ujednání za „hluboce nevhodné“.Ve stejném dopise Mercer uvedl, že viděl důkazy o tom, že pět bývalých členů Triples bylo zabito Tálibánem poté, co byly zamítnuty jejich žádosti o přesídlení do Británie.A při setkání s Mooreovou poukázal na případ, kdy byl žadatel zamítnut, protože „dříve konfrontoval vedení UKSF ohledně EJK [mimosoudních poprav] páchaných Brity v Afghánistánu“.Mercer v pátek BBC řekl, že je „šokován a zděšen“ odhaleními z soudního řízení.„Když jsem se o tom zmínil nejvyšším důstojníkům a úředníkům britské vlády, jeden z nich, konkrétně z UKSF, prohlásil, že je uražen a že je to urážlivé vůči UKSF, že jsem to zmínil.Buď mi lhal do očí jako ministru, což je dost závažné, nebo je tak neschopný, že o tom nevěděl.“Triuples – nazvané tak proto, že jejich označení byla CF 333 a ATF 444 – byla sestavena, vycvičena a placena UKSF. Když Afghánistán padl do rukou Talibanu, byli shledáni jako osoby vystavené vážnému nebezpečí odvetných opatření a měli právo požádat o přesídlení do Velké Británie.Více než 2 000 žádostí, které pracovníci zabývající se přesídlením shledali jako podložené věrohodnými důkazy, však bylo následně UKSF zamítnuto.Ministerstvo obrany později oznámilo přezkoumání více než 2 000 zamítnutých žádostí poté, co zjistilo, že rozhodnutí nebyla „dostatečně podložená“.Na začátku tohoto týdne ministr pro ozbrojené síly Luke Pollard oznámil novou fázi přezkumu, která zohlední až 2 500 dalších případů, které mohly být neoprávněně zamítnuty.Někteří z bývalých členů Triples, kterým bylo zamítnuto vízum, byli podle výpovědí bývalých kolegů, rodinných příslušníků a právníků mučeni a zabiti Tálibánem.Dokumenty zveřejněné ve čtvrtek u soudu v rámci soudního přezkumu podaného bývalým členem Triples odhalují, že vláda zahájila dvě vyšetřování, která se zabývala postupem UKSF a obviněními ze střetu zájmů, které byly jádrem zamítnutí žádostí Triples.Shrnutí jednoho z těchto vyšetřování, známého jako Operace X, uvádí, že „nebyly získány žádné důkazy o skrytých motivech ze strany styčného důstojníka UKSF“ a že „nebyly nalezeny žádné důkazy o automatickém/okamžitém/hromadném zamítnutí“ trojic ze strany UKSF – ale neposkytlo žádné důkazy na podporu těchto závěrů.Místo toho dospěla k závěru, že více než 2 000 zamítnutí žádostí o trojité občanství bylo způsobeno „nedbalým a neprofesionálním ověřovacím procesem“ styčného důstojníka UKSF a „laxními postupy, které tento důstojník dodržoval, když před vydáním zamítnutí neprověřil všechny možnosti“.Více než 600 z těchto zamítnutí bylo od té doby zrušeno.BBC Panorama nedávno informovala, že zamítnutí žádostí příslušníků Triples bylo pod dohledem generála Jenkinse, který byl v té době velitelem UKSF a minulý týden byl povýšen na velitele Královského námořnictva.V soudních dokumentech ministerstvo obrany uvedlo, že generál Jenkins neměl s žádostmi nic společného a že nejmenoval důstojníka UKSF, který je zamítl.Právník Tom de la Mare, zástupce bývalého člena Triples, který případ předal soudu, obvinil ministerstvo obrany z porušení povinnosti upřímnosti v tomto případě, protože nezveřejnilo důkazy o plošném zamítání žádostí Triples.Dále obvinil ministerstvo obrany z poskytování zavádějících odpovědí na žádosti o informace.Právnička Cathryn McGahey, zastupující ministerstvo obrany, řekla soudu, že „se nesnaží omlouvat ani nijak bagatelizovat poskytnutí nepřesných odpovědí“, a omluvila se za to, že ministerstvo obrany dříve soudu sdělilo, že žádné veto neexistuje.Případ zkoumá, zda bylo přezkoumání zamítnutých žádostí Triples provedeno zákonným způsobem. McGaheyová soudu sdělila, že „možná existoval lepší způsob, jak to udělat, ale to neznamená, že to bylo protiprávní“.Daniel Carey, partner v advokátní kanceláři DPG, která zastupuje bývalé členy Triples, uvedl: "Můj klient strávil roky žádáním ministerstva obrany o nápravu paušálního zamítnutí žádostí členů Triples a během té doby viděl mnoho z nich zabitých a zraněných Talibánem.