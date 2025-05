Federální soudci v USA zvažují vytvoření vlastní ozbrojené bezpečnostní jednotky v důsledku rostoucího ohrožení

26. 5. 2025

Návrh by přesunul bezpečnost pod kontrolu soudců, protože ministerstvo spravedlnosti přísahalo loajalitu Trumpovi



Federální soudci diskutují o návrhu, který by přesunul ozbrojené bezpečnostní složky odpovědné za jejich bezpečnost z ministerstva spravedlnosti (DoJ) pod jejich vlastní kontrolu, protože rostou obavy, že Trumpova administrativa je nedokáže ochránit před rostoucí vlnou nepřátelství.



Podle současného systému jsou federální soudci chráněni službou US Marshals Service, která je řízena ministerstvem spravedlnosti. Podle Wall Street Journal účastníci březnové konference vyjádřili obavy, že Trump by mohl nařídit maršálům, aby odebrali bezpečnostní ochranu soudci, který rozhodl proti němu.



Podle současného systému jsou federální soudci chráněni službou US Marshals Service, která je řízena ministerstvem spravedlnosti. Podle Wall Street Journal účastníci březnové konference vyjádřili obavy, že Trump by mohl nařídit maršálům, aby odebrali bezpečnostní ochranu soudci, který rozhodl proti němu.



Vzhledem k těmto obavám se objevila myšlenka, že by federální soudci měli vytvořit vlastní ozbrojené bezpečnostní síly. To by znamenalo, že federální maršálská služba by přešla pod přímou kontrolu předsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse.



V současné době spadají maršálové do pravomoci Pam Bondi, generální prokurátorky USA. Bondi byla jmenována prezidentem a je loajální Trumpovi.



Dala jasně najevo, že se bude řídit jeho pokyny, čímž porušila desítky let trvající normu, která udržovala Bílý dům v odstupu od ministerstva spravedlnosti, aby byla zajištěna nezávislost orgánů činných v trestním řízení a státního zastupitelství.



John Coughenour, federální soudce v západním distriktu Washingtonu, řekl deníku The Wall Street Journal, že převedení maršálů z Trumpovy kontroly pod kontrolu soudní moci považuje za „skvělý nápad“. Dodal: „Za 43 let, co působím jako soudce, jsem nikdy neměl důvod se obávat, že by maršálská služba jednala jinak než správně – až do posledních let.“



Coughenour je jedním z rostoucího počtu soudců, kteří čelili bezpečnostním hrozbám v důsledku Trumpovy záplavy urážek. V únoru vydal tento soudce příkaz, který zablokoval Trumpův pokus o zrušení občanství pro děti narozené na území USA rodičům bez legálního statusu v zemi.



Soudce se poté stal terčem swattingového útoku, při kterém je na policii nahlášen falešný poplach a k domu dané osoby je vyslána zásahová jednotka "Swat".



Vysocí představitelé Demokratické strany požadují vyšetření desítek případů doručení pizzy do domů federálních soudců. Tyto akce jsou považovány za zastrašování, protože soudci tímto způsobem zjistili, že jsou známy jejich soukromé adresy.



Federální soudci se ocitli v první linii ústavních sporů ohledně Trumpových výkonných nařízení týkajících se tak kontroverzních otázek, jako je občanství na základě práva narození, hromadné deportace nelegálních imigrantů a propuštění desítek tisíc federálních zaměstnanců. Podle údajů organizace Just Security bylo dosud podáno 249 žalob proti krokům Trumpovy administrativy.



Trump využil svou sociální síť Truth Social k ostrou kritice jmenovaných soudců, kteří zablokovali jeho politiku s odůvodněním, že porušuje ústavu nebo zákony USA. Když soudce James Boasberg vznesl námitku proti deportaci Venezuelanů do Salvadoru bez řádného soudního řízení, prezident ho nazval „radikálním levicovým šílencem“ a řekl, že by měl být odvolán. Boasberg byl jmenován federálním soudcem republikánem Georgem W. Bushem.





Bílý dům poskytl deníku Wall Street Journal prohlášení ministerstva spravedlnosti. V něm se uvádí, že maršálové budou „nadále chránit bezpečnost federálních soudců“ a že jakékoli jiné návrhy jsou „absurdní“.



