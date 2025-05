"Únik mozků" z Ruska dosáhl rekordu za posledních 25 let

28. 5. 2025

čas čtení 3 minuty

Ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vyvolal bezprecedentní odliv vědců z ruských vědeckých institucí. Podle studie Andreje Lovakova z Německého centra pro výzkum ve vysokém školství a vědě Rusko mezi lety 2022 a 2024 ročně ztratilo asi 0,8 % aktivních výzkumníků v databázi vědců Scopus (celkem mělo 856 853 profilů autorů s ruskou adresou). Ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vyvolal bezprecedentní odliv vědců z ruských vědeckých institucí. Podle studie Andreje Lovakova z Německého centra pro výzkum ve vysokém školství a vědě Rusko mezi lety 2022 a 2024 ročně ztratilo asi 0,8 % aktivních výzkumníků v databázi vědců Scopus (celkem mělo 856 853 profilů autorů s ruskou adresou).

Ve srovnání s předválečným obdobím, kdy země každoročně ztrácela 0,05 % až 0,17 % výzkumných pracovníků, se tempo úbiku vědců zrychlilo více než čtyřikrát a bylo od roku 2000 bezprecedentní: tehdy odešlo do zahraničí 0,88 % výzkumných pracovníků.

Odliv vědců z Ruska byl podle Lovakovových výpočtů v posledních 25 letech pozorován téměř neustále: Pouze v polovině roku 2010 byl po krátkou dobu čistý migrační koeficient kladný, to znamená, že do země přišlo více vědců, než ji opustilo. Růst migrace výzkumníků se v roce 2018 opět zrychlil a po vypuknutí války tento proces nabral explozivní charakter. Mezi lety 2021 a 2023 vyskočila čistá míra migrace z minus 0,17 na minus 0,83, což je druhá nejhorší hodnota v historii. Dokonce i na konci 90. let byl odliv menší, podle Lovakovových údajů: Indikátor kolísal mezi minus 0,36 a minus 0,64.

Většina ruských vědců, kteří opustili zemi, se přestěhovala do Německa, Spojených států a Švýcarska. Stále více je však patrný zájem o netradiční destinace jako je Arménie, Spojené arabské emiráty nebo Kazachstán. "Spřátelené" země jako Čína a Indie přitom zatím nezaznamenaly významný příliv ruských specialistů. Správnost Lovakovovy metody lze potvrdit i nárůstem migrace Rusů ze Švýcarska (koeficient se snížil z -0,018 v roce 2019 na prudkých -0,294 v roce 2024), což je s největší pravděpodobností způsobeno politikou CERN. Během tohoto období vědecké centrum odmítlo spolupracovat s ruskými vědci.

Únik mozků zasáhl téměř všechny vědecké obory, uvádí studie. Největší ztráty jsou pozorovány ve fyzice, astronomii, informatice a matematice – v oblastech, které jsou v ruské vědě tradičně silné. Lovakov tvrdí, že tyto údaje naznačují rostoucí krizi v ruském akademickém systému a podkopávání vědeckého a inovačního potenciálu země, stejně jako slibují vážné výzvy pro systém vysokoškolského vzdělávání a snížení vědecké váhy Ruska ve světě. "Bezprecedentní odliv vědeckého personálu z Ruska bude mít jak krátkodobé, tak dlouhodobé důsledky, a to jak pro ruský akademický systém, tak pro světovou vědeckou komunitu," uvádí Lovakovova studie.

Výzkumníci z Ruska nemají přesné údaje o rozsahu migrace, ale domnívají se, že existují další údaje, které nepřímo potvrzují rozsáhlou migraci. Například mezi polovinou roku 2022 a rokem 2023 změnilo zemi ve svém profilu 11,1 % ruských vývojářů softwaru na GitHubu. Britské výzkumnice Maya Chankseliani a Jelizavěta Bělkina také představily přehled o odlivu vědců z Ruska v roce 2024 — podle databáze ORCID opustilo Rusko po únoru 2022 asi 2 500 vědců.

Zdroj v ruštině: ZDE

0