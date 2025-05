V USA se učitelé kvůli masivnímu zneužívání umělé inteligence vracejí k papírovým sešitům

28. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Američtí univerzitní profesoři se stále více vracejí k tradičním způsobům testování znalostí, včetně používání papírových sešitů ke kontrole esejů a zkoušek, aby čelili masivnímu podvádění studentů pomocí umělé inteligence. Američtí univerzitní profesoři se stále více vracejí k tradičním způsobům testování znalostí, včetně používání papírových sešitů ke kontrole esejů a zkoušek, aby čelili masivnímu podvádění studentů pomocí umělé inteligence.

Zadávání domácích úkolů aplikacím jako je ChatGPT se stalo tak běžným a rychlým, že profesoři byli nuceni vrátit se ke starým ověřovacím metodám, o kterých si mysleli, že po roce 2020 zmizí. Řeč je o sešitech na zkoušky, neboli tzv. modrých knihách.

Je třeba poznamenat, že před několika lety přivedlo distanční vzdělávání papírové sešity na pokraj zániku. Tržby v letech 2020 a 2021 klesly kvůli pandemii, ale v posledních letech se zvýšily kvůli podvodům s umělou inteligencí. Prodeje v tomto akademickém roce vzrostly o více než 30 % na Texas A&M University a o téměř 50 % na University of Florida. Na Kalifornské univerzitě v Berkeley se prodej "modrých knih" v Cal Student Store za poslední dva akademické roky zvýšil o 80 %.

Studenti, kteří byli v době vydání ChatGPT v roce 2022 v prvním ročníku, se příští rok stanou absolventy. To znamená, že měli přístup k nejmocnějším podvodným strojům, jaké kdy byly během jejich vysokoškolských let vytvořeny. Je třeba poznamenat, že provoz ChatGPT v posledních dvou letech během letních prázdnin klesá.

Školy se nyní snaží čelit masivnímu využívání umělé inteligence studenty k získávání vodítek. V hodinách matematiky jsou studenti žádáni, aby nechali své telefony zapnuté, když jdou během zkoušek na toaletu. Na fakultách svobodných umění přestali členové fakulty, kteří rozumí možnostem modelů umělé inteligence, zadávat tradiční práce, jako jsou eseje. Docent politologie na Tulane University, Stan Oklobgee, to nazval nesmyslným cvičením. "Je to jako jít do posilovny a požádat roboty, aby za vás zvedali činky," řekl. Místo toho dostávají studenti ve třídě úkoly pomocí poznámkových bloků.

Zároveň i profesoři, kteří přešli na analogové technologie, zažívají v tomto ohledu hluboké rozpory. Mnoho z nich se domnívá, že studenti by měli používat umělou inteligenci, aby se stali chytřejšími. Uvědomují si, že tyto nástroje se stanou součástí jejich života a vědět, jak je efektivně používat, bude důležitým přínosem na jejich budoucích pracovištích.

Zdroj v angličtině: ZDE

