Channel 4 News: Rusko brutálně bombarduje Ukrajinu, všem je to jedno

26. 5. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, neděle 25. května 2025: Rusko zahájilo dosud největší útok dronů a raket na Ukrajinu a Vladimir Zelenskyj obvinil USA z mlčení, které podle něj povzbuzuje Putina. Dobrý večer. Na Ukrajině není ani náznak ticha. Hluk téměř 300 dronů a desítek raket, které bombardují města a vesnice po celé zemi. Jedná se o dosud největší útok Ruska, ale zároveň se stovky vojáků a civilistů z obou stran vracejí domů v rámci největší výměny zajatců od začátku války. Dosud se tento krok považoval za gesto, které by mohlo být předzvěstí nějakého mírového řešení. S eskalací ruských bombardování však vyvstává otázka, o co prezidentu Putinovi vlastně jde.

Vladimir Zelenskyj kritizoval mlčení Ameriky a dalších zemí po celém světě s tím, že to Putina jen povzbuzuje. Jeho komentář přišel poté, co při dosud největším ruském útoku dronů a raket zahynulo nejméně 12 lidí. Ukrajina uvádí, že 298 dronů a 69 raket zasáhlo více než 30 měst a vesnic, a to i přesto, že obě země dokončily velkou výměnu vězňů, při které bylo propuštěno dalších 303 vojáků a civilistů.



Reportérka: Další pekelná noc na Ukrajině. Světlomety hledají některé z více než 300 dronů a raket řítících se na města a obce. V Oděse a Nikolajevě museli lidé být zachraňováni z hořících bytových domů. A na jih od Kyjeva se šíří rozsáhlé požáry. Denní světlo nepřineslo úlevu od toho, co Ukrajina označuje za největší letecký bombardování od začátku války.





Během noci přišlo o život nejméně 12 lidí, včetně tří sourozenců Tamary, Stanislava a Romana. Jejich fotografie zveřejnil ukrajinský ministr. Ticho Ameriky a dalších zemí světa Putina jen povzbuzuje, řekl dnes ukrajinský prezident Zelenskyj. Rusko odmítlo přímé příměří a slíbilo pouze vágní záruky memoranda o možném budoucím míru. Dnes promluvil náměstek ministra obrany Kremlu při setkání s ruskými vojáky, kteří se vrátili v dosud největší výměně vězňů:





Evropští lídři se cynicky dívají na ruský návrh na přímé rozhovory v Istanbulu minulý týden, které vedly k poslední výměně. Tentokrát se jedná o 1000 válečných zajatců z každé strany, ale tyto kroky stačily, aby přesvědčily amerického prezidenta Trumpa, aby neuložil drtivé sekundární sankce na další země, které obchodují s Ruskem.





"Dokud Rusové věří, že mohou dosáhnout pokroku, chtějí ve válce pokračovat. Strategie tedy v zásadě spočívá v tom, že se snaží Trumpa obehrávat, dát mu drobnosti, aby vytvořili dojem, že jsou otevřeni jednání, a zároveň pokračují ve válce."









"Ano, myslím si, že větší angažovanost Spojených států a tyto sankce by skutečně měly účinek. Putin však Trumpa přesvědčil, že tyto sankce by nebyly dobré, a zdá se, že Trump opravdu nemá velkou chuť tyto sankce zavést. Mluví mnohem více o obchodu s Ruskem než o sankcích proti Rusku."





Po dlouhém telefonátu s Putinem v pondělí Trump informoval ukrajinského prezidenta Zelenského, že obě strany by se měly dohodnout mezi sebou. Americký prezident o víkendu nereagoval. Dnes však Keith Kellogg, americký vyslanec pro Ukrajinu, řekl, že bezohledné zabíjení žen a dětí Ruskem je hanebné a porušuje Ženevské protokoly na ochranu civilistů. 30denní příměří, o které Ukrajina usiluje, se zdá být v podzemních stanicích metra v Kyjevě v nedohlednu. Ulice jsou pokryté rozbitým sklem a vyhořelými budovami, nebo poslechněte si zprávy ze Sumy, na kterou Putin údajně chystá letní ofenzivu a která dnes stále doutná.





Moderátorka: Hovořila jsem s ukrajinskou opoziční poslankyní Lesia Vasylenko a nejprve jsem se jí zeptala na její hodnocení toho, co se stalo na Ukrajině v posledních několika dnech.





Lesia Vasylenko: Západ, východ, střední Ukrajina. Všechny tyto oblasti jsou pod útokem, a nezáleží na tom, zda se jedná o hlavní město s několika miliony obyvatel, nebo o malá města jako Kostišiv, kde žije asi 25 000 Ukrajinců.





Moderátorka: Mluvili jsme s vámi před dvěma lety, téměř na den přesně, kdy jsme informovali, že se jedná o dosud největší útok dronů v rámci války na Ukrajině. Tehdy šlo o 59 dronů. Dnes se hovoří o 300 útocích dronů a 69 raketových útocích, které zasáhly více než 30 měst a vesnic. Rusko pokračuje v eskalaci, která téměř překračuje všechny meze. Není to tak?





Lesia Vasylenko: Před dvěma lety jsme si nedokázali představit, že by mohlo být vysláno 300 dronů najednou. Myslím, že pokud Rusko nepřestane, za dva roky budeme mluvit o rojích dronů, a to je něco, co prostě nesmíme dopustit. Proto já a mnoho mých kolegů dnes vyzýváme západní spojence, aby vyzbrojili Ukrajinu, uvalili sankce na Rusko, přestali čekat a začali jednat.





Moderátorka: Věc se má tak, že současná situace je velmi rozporuplná, že? Byli jsme svědky největší výměny zajatců za celou válku a obecně se výměna zajatců v jiných konfliktech považuje za předzvěst nějakého druhu míru. Zároveň však dochází k masivním bombardováním ze strany Ruska. Jak tento rozpor vnímáte?





Lesia Vasylenko: No, žádný rozpor v tom není. Rusko nám dává jednu ruku a druhou nám bere dvakrát tolik. Nenechte se však oklamat. Jediným cílem Ruska je dnes zbavit Ukrajinu nezávislosti. A přesně to dělá tím, že útočí na ukrajinský lid, způsobuje jeho úplné vyčerpání a všude, kam vkročí, přináší smrt. Rusko bude Ruskem, dokud ho někdo nezastaví.





Moderátorka: Myslíte si, že Rusko manipuluje i jiné země světa, konkrétně USA?





Moderátorka: Když náměstek ministra obrany Kremlu naznačil, že výměna vězňů povede nebo by mohla vést k nějakému průlomu, řekl, že rozsáhlá výměna vězňů iniciovaná Ruskem pomůže vytvořit příznivou atmosféru pro diskusi o podmínkách míru. V podstatě mu nevěříte.





Lesia Vasylenko: Nevěřím mu ani slovo. Důkazy jste viděli sami ve zprávách, kde se hovoří o tom, že v obytných čtvrtích jsou z trosek vytahovány matky spolu se svými dětmi. To je důkaz a doklad, že nejde o mír.





Moderátorka:A jak dlouho můžete vydržet pod bombardováním, které jste za posledních několik dní zažili?





"Probudil nás zvuk výbuchu. Okamžitě jsem popadla své batole a pak přišla další exploze a obrovský záblesk. Všechno se obrátilo vzhůru nohama a v uších mi zvonilo. Když se prach usadil, slyšela jsem z patra pod sebou křičet svou matku."„Doufáme, že rozsáhlá výměna vězňů iniciovaná Ruskem pomůže vytvořit příznivou atmosféru pro diskusi o podmínkách mírového urovnání ukrajinské krize.“Myslíte si, že kdyby Trump uvalil to, co nazývá drtivými sankcemi, fungovalo by to?Současný americký prezident se zdá být zcela zklamaný a pevně přesvědčen, že s Putinem dokáže uzavřít nějakou mírovou dohodu, problém je v tom, že Putin mír nechce. Putin chce jen kus Ukrajiny, a to ne jen malý kus. Chce celou Ukrajinu, tedy ukrajinsky mluvící Ukrajinu, Ukrajinu, která chce žít pod ukrajinskou vlajkou, Ukrajinu, která chce být součástí Evropského společenství, která chce být součástí NATO, která chce rozhodovat sama za sebe.Takže jsme rozhodně v lepší situaci než před třemi lety. Ale budeme stát, dokud budeme moci, a vymyslíme nové způsoby, jak stát. Otázka je jiná: chceme, aby Rusko jako agresivní stát existovalo v dnešním světě 21. století? Dnes by odpověď byla ne, ale ve skutečnosti se zdá, že všichni jsou spokojeni se současným stavem a s tím, že Rusko je Rusko.