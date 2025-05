Nová móda: Vjíždění autem do lidí. Nyní v Liverpoolu

27. 5. 2025

čas čtení 8 minut

Problém s násilnými atentáty v dnešním světě, kde je všechno hned globálně k dispozici, je, že mentálně postižení jedinci to začnou napodobovat. Stalo se to na vánočním trhu v Berlíně, pak v Magdeburku. Nyní v Liverpoolu.



Téměř 50 zraněných po nárazu auta do davu při oslavách vítězství FC Liverpool



Muž zatčen po srážce v centru města na konci oslav titulu fotbalového klubu v Premier League



Oslavy vítězství fotbalového klubu Liverpool v Premier League se v pondělí večer změnily v chaos poté, co auto srazilo chodce v centru města a zranilo téměř 50 lidí, včetně dětí.



53letý běloch, který je pravděpodobně řidičem vozidla, byl zatčen na místě nehody na Water Street v centru města, několik metrů od budovy Royal Liver Building a radnice, poté, co byly po skončení hlavní oslavy znovu otevřeny silnice.



Scény jásotu tisíců fanoušků Liverpoolu, kteří se shromáždili v ulicích, aby oslavili vítězství svého klubu v Premier League, rychle vystřídaly scény strachu a zmatku, když kolem 18:00 dorazily záchranné služby.





Na noční tiskové konferenci záchranná služba North West potvrdila, že 27 lidí bylo převezeno do nemocnice, přičemž dva zranění, včetně jednoho dítěte, utrpěli vážná zranění. Dalších 20 pacientů bylo ošetřeno na místě poblíž Water Street. Celkem bylo zraněno čtyři děti.



Zástupkyně policejního náčelníka Jenny Sims z merseysidské policie uvedla, že incident není vyšetřován jako teroristický čin a že policie nehledá žádné další osoby v souvislosti s incidentem.



Premiérka označila scénu za „otřesnou“ a fotbalový klub Liverpool FC vyjádřil „soustrast a modlitby“ všem postiženým.



Záběry ukazují policejní kordony kolem silně zaneřáděné silnice, velké množství policistů, sanitky a hasičské vozy.



Záběry z místa nehody zachytily osobu odváženou na nosítkách a muže, který se opíral o policistu.



Podle informací bylo přibližně 30 lidí ošetřeno pro zranění nebo šok v italské restauraci naproti radnici v Liverpoolu, kousek od místa srážky.



Les Winsper (55), který byl svědkem incidentu, řekl: "Lidé začali bušit na okna [auta]. Pak rozbili okna a on zpanikařil a sešlápl plyn. Potom někoho srazil a ten člověk letěl vzduchem a on se prohnal zbytkem davu. Nikdy jsem nic takového neviděl."



Dodal, že první oběť byla při srážce vymrštěna “ do vzduchu. Winsperův přítel Craig Steward (52) řekl, že tam panoval ‚chaos‘, “lidé plakali, děti plakaly, třásly se".



Dodal: „Osobně si myslím, že někoho srazil omylem a pak šlápl na plyn. Byla to nejhorší věc, jakou jsem v životě viděl, takové věci se vidí v televizi. Proto všechny děti pláčou, protože to viděly. Jsem v šoku.“



Oba muži uvedli, že incident trval 20 až 30 sekund.



Mezi prvními, kteří na Water Street ošetřovali zraněné, byli záchranáři ze St John, někteří z nich jsou podle informací v kritickém stavu. Reportér na místě viděl dva „rozrušené“ dobrovolné zdravotníky, které utěšovali kolegové, když odcházeli z místa nehody.



Za policejním kordonem řekl 40letý Sonny Singh, že krátce po srážce viděl zraněného teenagera a desítky lidí, kteří kolem něj „plakali a byli rozzuření“.



„Lidé běhali, křičeli... Viděl jsem asi patnáctiletého chlapce, který se držel za nohu a krvácel. Bylo tam spousta lidí,“ řekl a dodal, že slyšel, jak vozidlo srazilo desítky fanoušků. Singh z Leicesteru oslavoval se svými dvěma syny ve věku devět a třináct let.



Matt Cole, reportér BBC, který se s rodinou účastnil průvodu, byl svědkem incidentu. BBC News řekl: "Před námi se ozvaly výkřiky a najednou se z davu vynořilo tmavě modré auto. Prostě nezastavilo. Podařilo se mi chytit svou dceru, která byla se mnou, a uskočit z cesty.



Mě a moji rodinu minulo doslova o pár centimetrů. Pak jsme se otočili a chvíli sledovali, co se děje za námi, než jsme utekli. Pronásledovala ho skupina mužů, kteří se snažili bušit do boků auta a házet na něj různé předměty. Zadní sklo bylo úplně rozbité, ale řidič neměl v úmyslu zastavit."



Dodal: „Zastavila celá jednotka ozbrojených policejních aut, lidé vyskočili s puškami a velkými zdravotnickými brašnami a začali běžet k místu nehody.“



Další svědek uvedl, že vozidlo couvlo a pak „jako by záměrně“ zrychlilo a vjelo do davu lidí na Water Street.



Harry Rashid (48) ze Solihullu byl na přehlídce se svou ženou a dvěma malými dcerami, když byl svědkem srážky. "Stalo se to asi 3 metry od nás... Vozidlo přijelo zprava. Vynořilo se hned vedle zaparkované sanitky. Šedá dodávka prostě přijela zprava a vrazila do všech lidí vedle nás.



Jelo to na jih, po Water Street, přímo směrem ke Strandu, kde jsou doky. Jelo to extrémně rychle. Zpočátku jsme jen slyšeli rány, jak lidé byli sráženi z kapoty auta.



Rashid popsal, jak se dav začal pokoušet rozbít okna auta: „Na pár vteřin, asi na 10 vteřin, zastavil. Pak se dav, který stál o kousek dál, vrhl na něj a snažil se mu rozbít okna.



“Ale pak zase sešlápl plyn a prostě se prohnal zbytkem davu, prostě jel dál. Bylo to hrozné. Bylo slyšet nárazy, jak přejížděl přes lidi. Pak začala křičet moje dcera a na zemi leželi lidé. Bylo jasné, že to bylo úmyslné."



Rashid pokračoval: “Byli to jen nevinní lidé, fanoušci, kteří si chtěli užít průvod. Byly nás tam stovky a tisíce, protože to je pravděpodobně nejrušnější část Liverpoolu. Byli jsme v šoku, nemohli jsme tomu uvěřit."



Záchranné služby dorazily na místo „během několika sekund“, řekl. "Sanitky už tam byly. Jedna byla hned vedle místa, kde se to stalo, takže tam byl záchranář. Ale pak začaly přijíždět další, všechny se snažily dostat k davu a vyjednávat s lidmi, což je velmi obtížné, protože tam bylo tolik lidí, kteří se neustále snažili pohybovat.



„Chtěl jsem jen dostat své děti z ulice, protože jsem nevěděl, jestli nedojde k dalšímu útoku nebo něčemu podobnému. Na chodníku jste totiž úplně bezbranní. Viděl jsem lidi ležet na zemi, lidi v bezvědomí. Bylo to strašné. Opravdu strašné.“



Natasha Rinaldi, která sledovala průvod z obývacího pokoje své kamarádky, řekla: „Lidé byli velmi rozzlobení a šokovaní, a pak zasáhla policie. A pak jsme uslyšeli přijíždět sanitky.“



Záchranná služba North West uvedla, že místo bylo vyklizeno kolem 21:30.





Starmer a ministryně vnitra Yvette Cooperová byli o událostech průběžně informováni.



Starmer řekl: „Scény v Liverpoolu jsou otřesné – mé myšlenky jsou s všemi zraněnými a postiženými. Chci poděkovat policii a záchranným službám za jejich rychlou a pokračující reakci na tento šokující incident. Jsem průběžně informován o vývoji situace a žádám, abychom policii poskytli prostor, který potřebuje k vyšetřování.“



V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích Liverpool FC uvedl: „Jsme v přímém kontaktu s policií v Merseyside ohledně incidentu na Water Street, ke kterému došlo dnes večer na konci průvodu s trofejí.



Naše myšlenky a modlitby jsou s těmi, kteří byli tímto vážným incidentem zasaženi. Budeme i nadále poskytovat plnou podporu záchranným službám a místním orgánům, které se tímto incidentem zabývají.“



Steve Rotheram, starosta města Liverpool, řekl: „Naše srdce jsou s všemi postiženými, zejména s těmi, kteří byli zraněni. Jako vždy děkujeme záchranářům za jejich profesionalitu a rychlý zásah. Je to těžký den pro náš region, ale držíme pohromadě.“





Mluvčí záchranné služby North West Ambulance Service řekl: „NWAS poskytuje podporu při incidentu v centru Liverpoolu, kde byla hlášena dopravní nehoda. V současné době vyhodnocujeme situaci a spolupracujeme s ostatními složkami záchranných služeb. Naší prioritou je zajistit, aby lidé co nejrychleji dostali potřebnou lékařskou pomoc.“





