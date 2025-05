Idiocie trvale manipulovaného českého politického diskursu

Už se zas všichni zbláznili?

29. 5. 2025 / Jiří Hlavenka

čas čtení 3 minuty

Zas je to tu: "nevolitelní!" "absolutně nevolitelní!" "nečitelní!". O co jde? O momentální aférku, kterou rozdmýchali "půři" zdejší mediální scény - když jakože "zjistili", že strana Zelených, jejíž pár lidí bude na kandidátkách Pirátů do parlamentních voleb, nepodporuje výstavbu jádra. A okamžitě se zvedá vlna odporu - tak to ne! Ty volit nebudeme!

Jasně - půři (Michal Půr je rádoby novinář, ve skutečnosti placený PR posluhovač v českém mediálním prostoru, pozn. Boba Kartouse) to dělat musejí, protože si nějak vydělávat na živobytí musej a špína je to jediné co umějí. Co už s nima; v každé zemi jsou nějací půři a jiní hajzlíci. Ale fakt to neumí běžná populace normálně a střízlivě vyhodnotit?







O co jde:

1) Primárním důvodem účasti několika (jde o jednotky) členů a členek Zelených na pirátských kandidátkách je společná podpora toho, co je nyní opravdu nejdůležitější: obraně demokracie v této zemi. Nebojím se říci, že visí docela na vlásku a pokud o ni přijdeme, tak přijdeme o všechno.





2) Zelení mají odjakživa odpor k jádru a mají jej v programu. Nemyslím, že to je správné a racionální, zejména v dnešní situaci (pozn. JČ: K tomu ZDE) , a vím, že docela dost členů strany v tomto má už daleko vlažnější postoj. Ale tak tomu je.





3) Ale to hlavní: Pirátský postoj k jádru je neměnný, tedy kladný (byť upozorňujeme na řadu problémů, viz například současný naprosto podrbaný tendr, na zastaralost státní energetické koncepce atd). Tzn. jsme a v parlamentu budeme pro.





4) Pokud probírám možné volební scénáře, vychází mně, že je šance, že se do parlamentu dostane jeden člen strany Zelených (zřejmě paní Svárovská v Praze). Tam je nenulová šance; jak velká, fakt nevím.





5) Takže pokud k tomu dojde, a bude se nějak "hlasovat o jádru", tak to hlasování dopadne takto, a to v nejhorším případě (protože pravděpodobnější je jednotné hlasování klubu):





199 pro.

1 proti

Výsledky hlasování: 199 : 1





To bude ta strašná hrůza, kterou nám zde líčí půři. Holt jeden člověk si zahlasuje jinak než ostatní; to, že Česko je drtivě projaderné (zejména v této době, kdy je to už i otázka národní, nejen energetické bezpečnosti!), dobře víme.





6) Mimochodem 1: ono není o čem hlasovat, je odhlasováno, má se realizovat, akorát se zdá, že to tahle vláda poněkud nezvládá.





7) Mimochodem 2: Babišovo-Havlíčkovo-Zemanovo vládnutí v minulém období UŠILO TENDR NA MÍRU ROSATOMU. To je pochopitelně tisíckrát větší hrozba české suverenitě než jedna osamocená poslankyně Zelených. O tom půři nepíší.





8) Mimochodem 3: tou úplně nejlepší odpovědí na energetickou soběstačnost je zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a SNIŽOVÁNÍ nákladů na vytápění (protože to je ten hlavní "žrout" plynu, který se sem tlačí z Ruska). Říká se tomu taky Green Deal. Nevíte náhodou, jak se k tomu SPOLU/ODS a ANO staví? Já bych tušil.





0