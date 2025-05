Tiché odstoupení Wendy McMahon není, jak si někteří možná přejí, koncem dramatu, ale spíše předehrou k větší americké tragédii: střetu principu s mocí, střetu vlivné žurnalistiky a pravdy s politickým kalkulem. Odchod McMahonové, zahalený do uhlazeného, úředního jazyka firemních sdělení, je ve skutečnosti vážným interpunkčním znaménkem v dlouhé větě americké televizní žurnalistiky. Její odchod, stejně jako předchozí rezignace šéfa „60 Minutes“ Billa Owense, není obyčejnou změnou ve vedení, ale signálem - světlicí vystřelenou z redakce do temnící se oblohy. Říká nám, že se za skleněnými zdmi a lesklými logy něco hluboce pokazilo.



Bývaly doby, kdy novináři říkali pravdu mocným do očí. Nyní se zdá, že mocní se naučili odmlouvat zpět - pomocí právníků, nátlaku a tichého umlčování těch, kdo se odmítají podřídit režii skutečnosti. Žaloba prezidenta Trumpa proti CBS, absurdní ve svém právním základu a mrazivá ve svém úmyslu, není ani tak o nápravě domnělé křivdy, jako spíše o zkoušce, jak daleko může zastrašování zajít, když je zabaleno do oficiálního hávu.



V jiné době by se korporátní vedení vzepřelo. Edward R. Murrow, který právě na této stanici čelil senátorovi McCarthymu, nás tehdy varoval: „Chyba, drahý Brute, není v našich hvězdách, ale v nás samých.“ Věděl tehdy to, co se nyní znovu učíme: že svobodný tisk je jen tak silný, jak silní jsou ti, kdo ho brání, když je to nepohodlné.



Společnost Paramount Global, která usiluje o regulátorský souhlas a fúzi se Skydance, se zdá ochotná vyměnit nezávislost redakce za hladší obchod. Volba je chladná, ale zřejmá. McMahonová se nechtěla omluvit za pravdivé zpravodajství. Nechtěla se sklonit. A proto odchází. Je to rezignace podle názvu, ale vyhazov podle podstaty.



Nejde jen o Wendy McMahonovou. Jde o to, zda čtvrtá moc ve státě ještě dokáže stát vzpřímeně v bouři. Zda novinář ještě může říci: „Tady je důležitá informace,“ když ostatní křičí: „Tady je dohoda.“



Závěrečné titulky pro CBS možná ještě neběží, ale scénář se změnil. A pokud je toto nový prolog amerických médií, pak ať nám nebe pomůže - až se tisk stane jen dalším oddělením korporátního vyjednávání.



CBS News, kdysi přezdívaná "Tiffany Network", zažívá něco, co se více podobá demolici než rekonstrukci. CBS byla přezdívána „Tiffany Network“ jako pocta její vysoké kvalitě, prestiži a kultivovanosti, zejména v období poloviny 20. století. Přezdívka odkazovala na slavnou klenotnickou firmu Tiffany & Co., symbol elegance a řemeslné dokonalosti, a vystihovala pověst CBS jako sítě s vytříbeným zpravodajstvím, dokumenty a dramatickou tvorbou - například díky práci Edwarda R. Murrowa a pořadu „60 Minutes“. CBS také vynikala technickým zpracováním, estetickým designem a investicemi do moderních technologií, což ještě posílilo její obraz výjimečné značky. Výraz „Tiffany Network“ byl přijat i samotným vedením společnosti, včetně Williama S. Paleyho, a stal se symbolem redakční integrity a kulturní autority CBS.