Channel 4 News: Brutální rozhovor s mluvčím izraelské vlády o vraždění civilistů hledajících jídlo. Lže, jako když tiskne

3. 6. 2025

"Moderátor: Před chvílí jsem mluvil s mluvčím izraelské vlády Davidem Manserem. Davide Mansere, izraelská armáda přiznala, že dnes ráno došlo ke střelbě. Proč Izrael střílí na lidi, kterým jste řekli, že je bezpečné jít si vyzvednout pomoc, když zoufale potřebují jídlo?

Jsou mrtví. Jsou mrtví, Davide. Je tu určitý vzorec. Problém je, že vy říkáte věci a Izrael říká věci, které se později ukážou jako nepravdivé, a to se jasně děje i tady."

"David Manser: Obviňujete nás, protože jsme židé? Nás vaše důvěra nezajímá."



V minulých třech dnech izraelská vláda opakovaně střílela na civilisty, kteří byli pozváni do Izraelem ovládaného střediska pro rozdělování potravin, zavraždila desítky lidí a stovky jich zranila. Zuřivost profesionálních západních médií nad těmito zločiny se stupňuje. V úterý 3. července věnovala britská veřejnoprávní stanice Channel 4 izraelskému vraždění v Gaze 45 minut ze svého padesátiminutového zpravodajského pořadu. Postupně přineseme překlad všeho.

Nejpozoruhodnější byl rozhovor moderátora a reportéra Krishnana Guru-Murthyho, uvádějícího zpravodajský pořad přímo z Jeruzaléma, s oficiálním mluvčím izraelské vlády Davidem Mencerem. Lhal, jako když tiskne. Je to vynikající ukázka novinářské práce, jakou Česká televize NIKDY neodvysílá. Podívejte se na to, video i překlad jsou zde níže. (Mimochodem, Mercer nedělal k této věci dnes pouze rozhovor pro Channel 4 News, velmi podobně ho interviewovala i čelná další britská média.)

Moderátor vysílající z Jeruzaléma, Channel 4 News, úterý 3. června 2025, 19 hodin: Tvář tohoto malého chlapce. Jeho matka, jedna z 27 obyvatel Gazy zabitých poté, co izraelské síly údajně zahájily palbu na hladovějící lidi, kteří se snažili získat jídlo. Brzy ráno se lidé, z nichž mnozí čekali v řadě celou noc, zoufale toužící po jídle, dostali pod palbu. Dobrý večer z Jeruzaléma, kde je izraelská vláda opět obviněna z palby na zoufalé Palestince, kteří se snažili dostat k novým distribučním místům pomoci, kam byli vyzváni, aby přišli. Generální tajemník OSN řekl, že je zděšen, a zopakoval své výzvy k nezávislému vyšetřování.

Po dvou masových vraždách od neděle Izrael tvrdí, že vystřelil varovné výstřely a poté zahájil palbu na osoby, které podle něj odbočily z vyznačené trasy. Americká Gaza Humanitarian Foundation, kterou Izrael pověřil rozdáváním pomoci, svou operaci hájila. Dnes však jeden z jejích klíčových podporovatelů, Boston Consulting Group, s ní přerušil spolupráci. Dnes večer jsme se izraelské vlády zeptali, co se děje.

„Vy se vyhýbáte otázce. Otázka zní, zda víte, že humanitární operace, kterou nyní provádíte, je neúčinná. UNRWA fungovala a vy jste zastavili distribuci pomoci OSN. Pomoc distribuovala OSN, ne Hamas.“ „Nevyhýbám se otázce, argumentuji přesně.“ „Opak je pravdou. Opak je pravdou, opak. Opak je pravdou, Krishnane.“ Vydali se do Rafahu zoufalí, aby získali pomoc pro své hladovějící rodiny, kam je nasměroval Izrael, a už třetí den po řadě se dostali pod palbu. Dnes bylo zabito 27 lidí, včera tři a v neděli dokonce 31. K tomu je třeba připočítat desítky dalších lidí zabitých při leteckých útocích v pásmu Gazy. Izraelská a americká humanitární organizace Gaza Humanitarian Foundation otevřela v Gaze čtyři takzvaná bezpečná distribuční místa. K poslední střelbě došlo poblíž kruhového objezdu. Izraelská armáda uvedla, že zahájila palbu na lidi, kteří opustili vyznačenou přístupovou cestu vedoucí k jedinému místu, kde se rozdává pomoc. Toto místo v jižní Gaze rozdalo v úterý pouze 21 nákladních vozů s potravinami, a to navzdory rozšířenému hladu a hladomoru. Harry Fawcett podává zprávu o dalším dni krveprolití. Upozorňujeme, že jeho reportáž obsahuje znepokojivé záběry.



Reportér: Děti Ree Zeidanové dnes truchlí nad smrtí své matky.

"Vrať se, odpověz mi," volá její syn Zane. Za ním stojí jeho patnáctiletý bratr Ahmed, který reportérovi vysvětluje, proč riskovali, aby se dostali na místo, kde se rozdávala pomoc.

"Všechno je v obležení, " říká. Samozřejmě, že jsme tam šli. Matka řekla bratrovi: „Nakloň se. Skloň hlavu, dělej to, co já.“ Bratr se otočil a kulka ji zasáhla do hlavy. Měli bychom mít možnost jíst v důstojnosti. Měli bychom dostávat pomoc bez ponížení, bez hanby."

Byla to pátá snaha Reie získat pomoc od nové americko-izraelské organizace Gaza Humanitarian Foundation na jihu Gazy. Pokaždé se vrátila s prázdnýma rukama, protože v chaotické soutěži, kterou vytvořil nový systém pomoci, ji předběhli ti rychlejší a silnější.



Bylo to už třetí ráno po sobě, co izraelská armáda střílela v blízkosti jednoho z míst GHF. Tentokrát armáda potvrdila, že střílela na osoby, které označila za podezřelé a které opustily hlavní silnici. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo 27 mrtvých a téměř 200 zraněných.





„Byla jsem tam v 3:30 ráno. Střílelo se, tak jsem si lehla. Nevím, jak mi kulka zasáhla hlavu.“





Pokud se zdá neobvyklé, že tolik lidí zůstalo i přes střelbu, aby se pokusili získat pomoc, taková je právě teď situace v Gaze.





„Je to krvavá lázeň s kousky jídla nasáklými krví. Jdeme tam zemřít.“





„Střílejí na nás kulky a granáty a střílejí na nás kvadrokoptéry. Všechno je to smrt.“





„Vidíme, jak před námi zabíjejí lidi, a nakonec odcházíme s prázdnýma rukama. Jsme z toho unavení. Možná by lidé mohli dostat pomoc, kdyby jim zkontrolovali doklady.“





To byl původní plán GHF: naskenovat duhovky a odvézt rodinám jídlo na celý den. Od nedělní střelby to ale nefunguje. GHF a izraelská armáda úzce spolupracují, obě strany odsuzují „lži médií“ a popírají incidenty v místě distribuce pomoci nebo v jeho blízkosti. Izraelská armáda dnes přiznala, že dnes ráno vystřelila varovné výstřely z větší vzdálenosti, což je změna přístupu, kterou Izrael přiznal dnes ráno.





Mluvčí izraelské vlády David Mercer: „Varovné výstřely byly následovány skutečnými výstřely a protože někteří podezřelí i přes varovné výstřely pokračovali v postupu směrem k vojákům hrozivým způsobem, byla další palba namířena na tyto konkrétní osoby.“





Zároveň však zdvojnásobila obvinění, že média bez ověření přebírají propagandu Hamásu.





„1. června Hamás tvrdil, že Izrael zabil 31 lidí na místě, kde se rozdávala humanitární pomoc, a New York Times a další média to převzala a šířila. Poté jsme zveřejnili záběry z izraelského dronu, které ukazují, že ozbrojenci Hamásu zahájili palbu na dav. Uvedla média tuto opravu? Ne.“





Reportér: Z dobrého důvodu. Ukázalo se, že záběry použité dnes v samostatném vládním briefingu pocházejí z jiného místa a času. Naši kolegové v Gaze říkají, že ozbrojenec nepatřil k Hamásu, ale k ozbrojené bandě, která prodávala ukradenou humanitární pomoc.





Dnes večer izraelská armáda zveřejnila nové záběry svých vojáků na severu Gazy. Následují po nočních zprávách, že při bojích tam zahynuli tři izraelští vojáci. Izraelský premiér označil jejich smrt za těžkou cenu a slíbil, že všechny cíle války budou splněny.





V jižních obcích byly vydány další evakuační rozkazy, protože izraelské jednotky tam rozšiřují své operace. Pro civilisty v Gaze se úspěchy této války měří v míře utrpení.





Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Hamish Young, který je vedoucím koordinátorem UNICEF v Gaze, z Al Mawasi poblíž Rafy. Izrael tvrdí, že tato humanitární operace funguje a miliony lidí dostávají jídlo. Jaký je váš názor?





Hamish Young: Dobrý večer, Krishnane. Naše hodnocení je, že to nefunguje ze všech důvodů, které jste právě viděl. Shromažďují se velké, opravdu velké davy lidí. Přicházejí. Celá situace je chaotická a nekontrolovatelná a lidé jsou zastřelováni. Můžeme se dohadovat o počtech, ale faktem je, a myslím, že to teď nikdo nezpochybňuje, že za poslední tři dny byly zastřeleny desítky a desítky lidí. A to je naprosto nepřijatelné. Generální tajemník včera, ještě před dnešními vraždami, které jen posílily nutnost okamžitého zastavení těchto akcí, vyzval k nezávislému vyšetřování.





Moderátor: Myslíte si, že to může fungovat, nebo je třeba to vzdát?





Hamish Young: Současná struktura nemůže fungovat. Je od základu chybná, neodpovídá přijatým mezinárodním humanitárním zásadám a humanitární praxi, kterou agentury OSN a mnoho velkých mezinárodních nevládních organizací dodržují již mnoho let. To, co děláme, co jsme udělali a co jsme jasně prokázali, že funguje, není něco, co jsme vymysleli během posledních několika měsíců kvůli této válce. Je to výsledek dlouholeté praxe. Poučení, opakované revize a hodnocení. Abychom to udělali správně, během příměří jsme prokázali, že když máme přístup a dostatek zásob, jsme schopni pomoc doručit.





Moderátor: Izrael však tvrdí, že pomoc rozdával Hamas, nikoli OSN. Jaká je pravda?





Hamish Young: To prostě není pravda. Veškeré zásoby rozdávala OSN. Ruku na srdce, ručím za UNICEF. Rozdávali jsme zásoby, které nám dala OSN. Zásoby rozdávaly mezinárodně uznávané nevládní organizace. Krishnane, myslím, že je důležité zmínit, že během příměří jelo mnoho tisíc nákladních vozidel. Vzpomínáte si, že jich bylo 600 denně, bylo to součástí dohody o příměří. Organizace spojených národů a mezinárodně uznávané nevládní organizace byly zodpovědné pouze za asi 35 % z toho, dalších 65 % přivezly bilaterální a jiné organizace. Takže pokud chcete hledat nějaké problémy, musíte se podívat na to. Pomoc přivezená Organizací spojených národů a nevládními organizacemi je distribuována velmi přísným způsobem. Máme monitorování, máme kontroly po distribuci. Máme audity, máme nezávislé ověřování třetí stranou, máme všechny možné mechanismy. Jak jsem řekl, byly vybroušeny během mnoha let praxe. Abychom zajistili, že pomoc se dostane k těm správným lidem, a pokud mohu ještě dodat, mluvím za UNICEF, přivážíme kojeneckou výživu, přivážíme výživové doplňky pro podvyživené děti. Opravdu si myslíte, že by to někdo chtěl zneužít? Přivážíme vakcíny pro kojence.





Moderátor: Jaká je momentálně situace v Gaze, pokud jde o hlad?





Hamish Young: Myslím, že přesně tak, jak jste to právě viděli na videích a jak jste slyšeli ve zprávách. Lidé jsou tak zoufalí, že se den co den vrací a riskují, že budou zastřeleni, i když všichni v Gaze vědí, co se tam děje. Přesto jsou ochotni riskovat a jít se pokusit získat alespoň trochu jídla, cokoli. To podle mě vypovídá o tom, jak zoufalý hlad zde lidé trpí.





Hamishi Youngu, moc vám děkuji.









Moderátor: Před chvílí jsem mluvil s mluvčím izraelské vlády Davidem Manserem. Davide Mansere, izraelská armáda přiznala, že dnes ráno došlo ke střelbě. Proč Izrael střílí na lidi, kterým jste řekli, že je bezpečné jít si vyzvednout pomoc, když zoufale potřebují jídlo?





David Manser: Nejprve, Krishnane, snažíme se oddělit Hamás od systému distribuce pomoci, protože Hamás si bral pomoc pro sebe, profitoval z ní, účtoval chudým a hladovým obyvatelům Gazy za jídlo. Oddělujeme Hamás od distribuce pomoci, aby hladoví obyvatelé Gazy mohli dostat jídlo přímo a mohli nakrmit své rodiny. Nyní k události z dnešního rána. V úterý izraelská armáda oznámila, že když se dav pohyboval po vyznačených trasách směrem k místu distribuce humanitární pomoci v Gaze, izraelští vojáci identifikovali několik osob, které opustily schválenou přístupovou trasu. K incidentu došlo přibližně 500 metrů, půl kilometru od místa distribuce, a po vydání zvukových a verbálních varování byly vypáleny varovné výstřely do vzduchu. Bohužel někteří z těchto podezřelých pokračovali v postupu směrem k našim vojákům výhružně, a proto byla další střelba namířena do jejich blízkosti.





Moderátor: Byli zoufalí, potřebovali jídlo.





David Manser: Tam, kde jsou lidé zoufalí a potřebují jídlo, jim jídlo dodáme. O to jde. O to se snažíme, dostat jídlo k lidem, kteří ho bohužel potřebují...





Moderátor: Říkáte, že byli výhrůžní. Byli ozbrojeni?





David Manser: Na tuto otázku vám bude moci přímo odpovědět IDF, ale řeknu vám, že naším záměrem je dostat co nejvíce jídla k obyčejným obyvatelům Gazy. Ve videu z incidentu v neděli, které IDF již zveřejnila, je jasně vidět, že... -





Moderátor: Neexistuje žádný důkaz, že to byli členové Hamásu. To je úplně jiný incident, Davide.





David Manser: Ale je velmi důležité uvést to do kontextu.





Moderátor: Ne, to je zcela samostatný incident. A na jiném místě. A neexistuje žádný důkaz, že to byl vůbec Hamás.





David Manser: Ne, není to samostatný incident, stalo se to dva dny předtím a jsou to ozbrojenci Hamásu, kteří střílejí na vlastní lidi. Krishnane, tam.





Moderátor: To nevíte. Neexistuje pro to žádný důkaz a je to zcela samostatný incident. Zůstaňme u tohoto.





David Manser: Ukázali jsme vám video, zveřejnili jsme video, držme se toho...





Moderátor: Byl někdo ozbrojený? Střílel někdo na IDF?





David Manser: No, nemůžeme to oddělit... Nemůžeme to oddělit. Nemůžeme to oddělit. IDF tvrdí, že postupovali výhružně a zjevně se cítili ohroženi. IDF jedná v souladu s mezinárodním právem, ne s právem Channel 4, a proto je to velmi důležité. Podrobnosti tohoto případu jsou velmi důležité. IDF je si vědoma těchto zpráv a také obětí a incident vyšetřuje.





Moderátor: Co to znamená?





David Manser: Několik věcí je jasných. Nezabraňujeme dodávkám potravin do Gazy. Je to naopak. Chceme více humanitárních center a chceme, aby více obyvatel Gazy mohlo potraviny odebírat. Nyní to podporujeme. Varovné výstřely byly vypáleny daleko od místa distribuce pomoci.





Moderátor: Davide, už podruhé, podruhé, zoufalí lidé, kteří týdny hladověli, byli zastřeleni, když se snažili odebrat pomoc. Ještě více děsíte obyvatelstvo Gazy. Nyní se bojí jít do distribučních center, protože vědí, že by mohli být zastřeleni IDF.





David Manser: To je přesně rétorika Hamásu, kterou chcete zveřejnit. A aby bylo jasno, Izrael to nedělá. Ne, to nejsou fakta. Krishnane. Máte špatné informace, protože jsme vám již ukázali video, na kterém Hamás střílí na vlastní lidi, protože...





Moderátor: Faktem je, že zemřelo více než 50 lidí.





David Manser: Toto je to video, které máte k dispozici. Zveřejnili jsme ho v neděli večer.





Moderátor: To je opravdu záhadné video. Je to falešné video z jiné události na jiném místě.





David Manser: Co, to video, na kterém Hamas střílí? Ne, video, na kterém Hamas střílí na vlastní lidi, kteří se snaží dostat k pomoci, je falešné. Opravdu? Myslím, že právě o to Hamasu šlo, nebo že to byla stejná událost.





Moderátor: Nemáte o tom žádné důkazy.





David Manser: Dobře, to je trochu směšné. Krishnane, někdy vlastně hájíte Hamás a já musím říct, že je to bizarní, protože Hamás jsou agenti.





Moderátor: Ne, to je urážlivé, Davide. A vy byste opravdu neměl říkat takové věci. Je to jen útok na média a je to urážlivé vůči Izraeli. Je to urážlivé vůči Izraeli. Jen to ukazuje, že se vyhýbáte otázce. Otázka zní, tahle pomocná operace, kterou...





David Manser: Nevyhýbám se otázce, jen doplňuji.





Moderátor: Tahle pomocná operace, kterou teď provádíte, je neúčinná. UNRWA fungovala a vy jste zastavili distribuci OSN. Pomoc distribuovala UNRWA, ne Hamás.





David Manser: Opak je pravdou. Opak je pravdou, opak Opak je pravdou. Krishnane, za jeden týden bylo doručeno přes 7 milionů jídel. Pomoc se dostává k civilistům, ale ne k Hamásu. Tohle je jejich poslední trumf. Poslední trumf Hamásu na krku, poslední trumf na krku obyvatel Gazy. My tu vazbu přerušujeme, dokonce jsme vytvořili –





Moderátor: Jen pro ty, které nezabijete.





David Manser: - dnes byla spuštěn humanitární koridor pouze pro ženy, tak chrání zranitelné obyvatelstvo Gazy. Podívejte se na zprávy, kde budou vyšetřována zranění, ale my jsme to již ukázali na videu. Hamás nechce, aby to fungovalo, Hamás.





Moderátor: Jsou mrtví. Jsou mrtví, Davide. Je tu určitý vzorec. Problém je, že vy říkáte věci a Izrael říká věci, které se později ukážou jako nepravdivé, a to se jasně děje i tady.





David Manser: To je to, co Hamás chce, abyste si mysleli. Vyvinuli jsme nový systém, který je odděluje. Ne, to není pravda. Faktem je, že hladovým obyvatelům Gazy bylo rozdáno 7 milionů jídel. To je fakt. Za jeden týden bylo rozdáno přes 7 milionů jídel, což se za předchozího systému nikdy nestalo, protože Hamás pomoc ukradl. To je fakt. Pak vydírali vlastní lidi. Účtovali jim peníze. Žádný obyvatel Gazy by neměl platit za pomoc, na kterou má nárok, protože je hladový. Hamas tyto prostředky používal k financování války. My jsme tuto spojnici přerušili.





Moderátor: Generální tajemník OSN, který je mužem respektovaným po celém světě, vyzval k nezávislému vyšetřování.





David Manser: Ne, je mi líto. OSN není respektovaná organizace.





Moderátor: Je respektována téměř všude na světě, možná kromě Izraele. Takže jste pro nezávislé vyšetřování?





David Manser: OSN není respektována. Myslíte teroristy z Gazy? Každý terorista Hamásu, který na nás zaútočil 7. října, byl absolventem vzdělávacího programu OSN. Teď mi nemůžete tvrdit, že OSN je respektovaná organizace. Bohužel tento konflikt prodloužili. Měli by být humanitární. Prosili jsme je. Prosili jsme je, ale oni chtějí udržet vedení Hamásu.





Moderátor: Odmítáte nezávislé vyšetřování? Téměř proti celému světu?





David Manser: My, ale oni chtějí udržet vedení Hamásu a my je neposloucháme. Když je britská armáda obviněna z přestupků, neprobíhá nezávislé vyšetřování. Probíhá vnitřní vyšetřování.





Moderátor: Dvě špatnosti nedělají správnou věc. Odmítáte nezávislé vyšetřování?





David Manser: To je dvojí metr, Krishnane. Toho se dopouštíte vy. Na Izrael se vztahují jiná pravidla. Je to proto, že jsme židé? Krishnane. Proto si myslíte, že na tuto zemi se vztahují zvláštní pravidla? Jediná židovská země na celém světě, tato země na celém světě? Nezávislá. Tato země je přesně taková, jakou ji Británie nechce vidět.





Moderátor: Vyšetřování. Protože nepustíte novináře, nepustíte mezinárodní organizace.





David Manser: Přesně tak, to není pravda. Mezinárodní organizace nemají žádnou důvěryhodnost. My máme důvěryhodnost.





Moderátor: Nepouštíte dovnitř mezinárodní média. Nedovolíte volný průchod OSN. Vyhnali jste UNRWA, organizaci, která poskytovala pomoc, a říkáte, že budete vyšetřovat sami. Není divu, že tomu lidé nevěří.





David Manser: Nás vaše důvěra nezajímá. Naší prioritou je dostat naše rukojmí domů. Krishnane. O to nám jde. Nepustíme tam novináře. Chceme dostat naše rukojmí ven. O to nám jde. Teď. Skuteční novináři vstupují do Gazy s IDF. Novináři Hamásu nikdy neopouštějí pásmo a mnoho z těchto takzvaných novinářů bylo v Gaze zabito.





Moderátor: Ne. Jen ti, které schválíte a doprovázíte po Gaze? Ano, mnoho skutečných novinářů z Izraele nemá do Gazy přístup. Pusťte nás dovnitř. Proč nás nepustíte dovnitř?





David Manser: Žádný z těchto takzvaných novinářů není v pořádku. Chceme dostat naše rukojmí. Chceme dostat naše rukojmí ven. A to je naše priorita, ne vy, Krishnane. Možná je vaší prioritou dostat se do Gazy.





Moderátor: Nechcete, abychom viděli, co děláte. To je faktem.





David Manser: Dobře, takže příběhy na všech obrazovkách po celém světě, takže tahle nesmyslná kachna, že se zprávy nedostávají ven.





Moderátor: Ano, ale nejsou ověřeny mezinárodními médii, a to vám umožňuje tvrdit, že to, co vychází z Gazy, není pravda. Takže vy nás tam nepouštíte, a odmítáte to, co se dostává ven. A tak můžete dál říkat, co chcete, a nedovolíte žádné nezávislé vyšetřování ani kontrolu.





David Manser: Podívejte, pokud jde o novináře, jsme svobodná země. Jsme svobodná společnost. Máme nejotevřenější média v širokém okolí, stovky kilometrů daleko. Ale bohužel nezávislý novinář v médiích v Gaze je zabit, protože pokud zveřejníte cokoli nepřátelského vůči Hamásu, zabijí vás. V Gaze je to realita.





Moderátor: No, no, jsou to Izraelci, kteří mají na kontě zabíjení novinářů, ať už jde o Shireen Abu Akleh, Jamese Millera nebo o jiné.





David Manser: Ne, to je otřesné. To je otřesné, víte, mnoho takzvaných novinářů v Gaze jsou ve skutečnosti, bohužel, ano, to jsou fakta, že mnoho z těchto takzvaných novinářů jsou jen agenti Hamásu s novinářskými vestami, víte, stačí se podívat na jejich sociální sítě. Jsou plné chvály na Hamás, z toho prostého důvodu, že pokud jste novinář v Gaze... A opět, to jsou fakta. A pokud zveřejníte cokoli nepřátelského vůči Hamásu, zabijí vás. Naší prioritou je dostat ven naše rukojmí. Ne vaše novináře dovnitř.





Moderátor: Davide Mansere, moc děkuji za váš čas.

