Neuvěřitelné. IDnes publikuje absolutní bláboly

5. 6. 2025 / Jan Čulík

Foto: Svět naletěl Hamásu? Kde to ta paní vzala? Kde je důkaz? No, říkal do Izrael :)))

Já to nečtu, abych si zachoval zdravý rozum, a když mě tedy čtenář na absolutní blábol v IDnes upozorní, zhrozím se.

Ve středu jsem vysvětloval kanadským studentům na FAMU, že možná nebyl zrovna tak vynikající nápad, když romantičtí čeští obrozenci začátkem devatenáctého století oživili češtinu jako jazyk intelektuálního diskursu. Samozřejmě, tehdy nikdo nemohl tušit, že jednou v budoucnosti bude globalizace.

Avšak čeština nás hermeticky uzavírá od světa a umožňuje, aby deníky jako IDnes bez korekce publikovaly absolutní nesmysly. Kdybychom nemluvili jen česky, nemohli bychom se stávat jejich obětí.

Napsal nám čtenář Jan Dvořák:

Dobrý den, vážená redakce,

dnes píše iDnes: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/izrael-hamas-pasmo-gazy-pomoc-valka.A250603_175709_zahranicni_misl?zdroj=sph_hp

Poněkud sebevědomá analýza.

BL čtu každý den, ale stručný článek potvrzující/vyvracející argumenty z iDnes by byl, myslím, přínosný. V kontextu BL by to neměl být problém. Je složité se zorientovat.

Pane Dvořáku,

to není žádná analýza, ale blábol, odpusťte.

V Britských listech máte článek o tom, že Trump lživě obvinil BBC, že falešně informovala o izraelském vraždění vyhladovělých Palestinců. BBC se velmi razantně ohradila, že na té zprávě nebylo nic falešného.

Paní z MFD naivně věří Izraeli, když ten lživě tvrdí, že nikdo nebyl zabit.

Zahraniční média informovala, že Izrael na vyhladovělé Palestince střílel, a pak samozřejmě dodala, že Izrael to popírá. Jenže zveřejnila i ty desítky svědectví a videí dokazujících, že izrael lže.

Existuje množství svědectví od lidí tam přítomných, dále od nezávislých zahraničních lékařů a existuje spousta videí, ověřených, a celosvětově nikdo kromě Trumpa a IDnes nevěří izraelským lžím. O tom přece je ten rozhovor reportéra Channel 4 News s izraelským oficiálním mluvčím, který lže jako když tiskne.

Máme v Britských listech ta videa, podívejte se na ty reportáže Channel 4 News a na svědectví lidí, kteří byli střelbou postiženi a na svědectví lékařů, jejichž nemocnice byly zahlceny vlnou mrtvol a zraněných lidí

Dnes přinášíme článek o tom, že už i britský premiér chce zavést sankce proti členům izraelské vlády kvůli tomuto prokázanému vraždění.

Zahraniční média samozřejmě vědí, že Izrael lže a opakovaně to píší. Nejsou tak naivní jako paní z IDnes. Nebo že by to byl záměr?

Upozorňuji, že nikde na světě kromě ČR už Izraeli nikdo nevěří.





