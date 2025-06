Channel 4 News: Trumpem vyvolané nepokoje v Los Angeles

9. 6. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 9. června 2025, 19 hodin: Donald Trump naznačil, že by podpořil zatčení kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, který je kandidátem na prezidenta za Demokratickou stranu. Newsom žaluje Trumpovu administrativu za nasazení Národní gardy v Los Angeles, která měla potlačit protesty vyvolané raziemi proti imigrantům v celém městě. Naše washingtonská korespondentka Siobhan Kennedyová přináší reportáž z Los Angeles.





Reportérka: To, co v neděli začalo jako pokojné protesty v Los Angeles, se opět zvrhlo v násilnosti, když demonstranti prolomili policejní kordon a zablokovali hlavní dálnici v nejnovějším ohnisku protestů proti vlně imigračních razií v celém městě. Vlajky a skandování se setkaly se slzným plynem, omračujícími granáty a gumovými projektily. Během tří dnů protestů byly zadrženy desítky lidí.

A pokud policie tvrdí, že gumové projektily byly namířeny na demonstranty, podívejte se na tento moment, kdy australská reportérka vysílala živě.

Byla jednou z několika novinářů zraněných v chaotických scénách, kdy maskovaní demonstranti zapálili auta a házeli kameny na policii. Donald Trump je obviněn z úmyslného podněcování chaosu nasazením 2000 vojáků Národní gardy bez standardní žádosti nebo souhlasu guvernéra státu Gavina Newsoma, Trumpova starého demokratického nepřítele.





Gavin Newsom: „Donald Trump vytvořil podmínky, které dnes večer vidíte v televizi. Zhoršil situaci, zapálil sirku. Přilívá olej do ohně. Od chvíle, kdy oznámil, že převezme kontrolu nad Národní gardou, což je nelegální, nemorální a protiústavní čin.“





Reportérka: Je to poprvé za 50 let, co prezident obešel guvernéra a nasadil americkou armádu do ulic, a Newsom nyní za to Trumpovu administrativu žaluje. Prezident však dnes zůstal neústupný.





Trump: "Mám rád Gavina Newsoma. Je to milý člověk, ale je naprosto neschopný. Každý ví, že ti, kdo způsobují problémy, jsou profesionální agitátoři a povstalci. Jsou to špatní lidé, měli by být ve vězení.“





Reportérka: Protesty začaly v pátek poté, co imigrační agenti zahájili razie v Los Angeles, při nichž byli lidé spoutáni a naloženi do neoznačených vozidel. Reakce obyvatel byla rychlá, mimo jiné proto, že třetina obyvatel města jsou imigranti, z nichž mnozí jsou Latinoameričané, a status města jako útočiště by jim měl poskytovat určitou ochranu před úřady. Ale pro Trumpa, jak si vzpomínáte, je to právě tento tvrdý postoj k imigraci, který mu pomohl vyhrát volby, takže neustupuje a vytváří tak dokonalou bouři, která včera v noci pokračovala až do časných ranních hodin, kdy se patová situace vyostřila a demonstranti házeli na policii ohňostroje a projektily.













Reportérka: Mnoho demonstrantů byli mladí Latinoameričané, kteří tvrdí, že jsou nespravedlivě pronásledováni.









„Proč s námi tak zacházejí? Proč? Proč? Proč to není země svobody?“

Reportérka: Země svobody však nutně nesouzní s Trumpovou deportační strategií „Amerika na prvním místě“, která démonizuje právě ty lidi, kteří pomáhají tvořit toto město a tuto zemi.





Moderátor: Nick Stern je britský fotograf, který byl při reportáži o nepokojích v Los Angeles zasažen plastovou kulkou. Nyní se k nám připojil z nemocnice, kde se zotavuje po operaci, při které mu kulka byla z nohy odstraněna. Nicku, moc děkujeme, že jste se k nám připojil. Musí to být velmi bolestivé. Můžete nám říct, co se stalo?





Moderátor: Plastové kulky by měly odskakovat, ale tahle se zasekla.









Moderátor: Podle toho usuzuji, že tam zanechala velkou díru.





Nick Stern: Ano, teď vám to ukážu, pokud to půjde. Je to asi 5 centimetrů velká díra. Vychází z ní trubička a je asi 2,5 centimetru hluboká. Je to docela hluboké. Projektil se mi zasekl do svalu. Musel být vyndán.









Nick Stern: Víte, Krishnane, vždy se snažím být jako zástupce tisku dobře viditelný. Nosím novinářský průkaz na krku a šňůrku. Vždy se snažím držet kameru tak, aby byla vidět. Neschovávám se za vozidla, sloupy veřejného osvětlení nebo podobné věci. Do té chvíle jsem si byl jistý, že jsem v bezpečí. Lidé mě identifikovali jako novináře, ale když mě zasáhli, dělal jsem přesně to samé. Ať už to byla náhodná střelba, nebo cílená, a když se podíváte na video, jak zasáhli australskou reportérku, tak to muselo být cílené, nemyslíte?





Moderátor: No, s přivoláním Národní gardy a hrozbou mariňáků se to samozřejmě může zhoršit a být mnohem násilnější. A udrželo by to tisk pryč, myslíte, ze strachu?





Napětí je opravdu cítit ve vzduchu. Skupina lidí právě vtrhla do budovy za mnou. Krátce předtím byl vzduch plný slzného plynu, tam nahoře v ulici hořelo obrovské ohniště a všichni jsme dostali SMS, abychom opustili oblast, protože se jedná o nezákonné shromáždění. Jak vidíte, nikdo to nedělá.„Moji rodiče jsou ze Salvadoru. Moje babička je ze Salvadoru.“„Tvrdě pracujeme, vstáváme v 5:00 ráno, abychom vydělali nějaké peníze pro sebe, abychom se měli lépe, a oni prostě zatýkají lidi, kteří přišli z ulice. Nechápou, co to znamená být tvrdě pracující.“„To není spravedlivé. Tito lidé tvrdě pracují a pak je vyhodí, jen proto, že byli ve špatnou dobu na špatném místě se špatnými doklady, a to není v pořádku. Není to spravedlivé.“Ano, byl jsem tam odpoledne a fotografoval protesty proti razii ICE v místním obchodě Home Depot. Víte, ze strany šerifova úřadu létaly projektily. Stříleli oslepující granáty, gumové projektily, plastové projektily, pepřové projektily. Dav reagoval házením lahví s vodou, kusů betonu a podobně. Později, kolem deváté hodiny, jsem fotografoval zezadu skupinu dívek. Vlastně to byla skupina lidí, kteří mávali mexickými vlajkami. Vypadalo to na skvělou fotku, protože to osvětlovaly vozy vpředu, a najednou jsem ucítil neuvěřitelně bolestivý úder do nohy. Zakolísal jsem, byl jsem neuvěřitelně slabý, zakolísal jsem. Křičel jsem. Pomohli mi někteří demonstranti, kteří mě doslova odnesli a posadili na obrubník, aby mi zdravotníci mohli ošetřit nohu.Jo, nejsem si jistý, co to byla za kulku. Plastové kulky mají přední část z tvrdé pěny. Jsou asi poloviční než golfový míček a měly by se střílet na zem před dav. Ztratí část hybnosti, odrazí se a lidé ustoupí ze strachu, že je zasáhnou, ale vypadá to, že tahle byla vystřelena přímo do mé nohy. Je to také pevná plastová kulka. Nevím, jestli to byl nějaký druh výbušniny, která nevybuchla, nebo už předtím vybuchla, ale je to tvrdá plastová skořápka, která mi pronikla přímo do nohy.Vím, že máte velké zkušenosti. Podle toho, co jste viděl, jak se chovaly bezpečnostní síly a snažily se kontrolovat dav, měl jste pocit, že střílely náhodně, nebo mířily na lidi? Je tu další video, na kterém byla dnes postřelena australská novinářka. Myslíte, že stříleli na vás, nebo jen tak do vzduchu?To si nemyslím. Jako novinář víte, že jste tam, abyste dokumentoval, v USA dochází k tak významným změnám. Musíme být venku a dokumentovat, co se děje. Můj předpoklad je, že podle mého názoru nejsme daleko od toho, že armáda nebo policie začnou střílet ostrými náboji nad hlavami lidí. Myslím, že od toho nejsme vůbec daleko.