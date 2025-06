Spojené státy varovaly vlády před účastí na zasedání OSN o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu

12. 6. 2025

V telegramu zaslaném ostatním zemím Spojené státy uvedly, že země, které po francouzsko-saúdské konferenci příští týden podniknou „protiizraelské kroky“, budou považovány za země jednající v rozporu s americkou zahraniční politikou



Podle telegramu, který získala agentura Reuters, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa odrazuje vlády po celém světě od účasti na konferenci OSN o možném dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu, která se bude konat příští týden.



Diplomatická demarše zaslaná v úterý uvádí, že země, které po konferenci podniknou takovéto „protiizraelské kroky", budou považovány za jednající v rozporu se zahraniční politikou USA a mohou čelit diplomatickým důsledkům ze strany Washingtonu.



Demarše, o které dosud nebylo informováno, je v přímém rozporu s diplomacií dvou blízkých spojenců, Francie a Saúdské Arábie, které jsou spolupořadateli příštího týdne v New Yorku, jehož cílem je nastínit parametry plánu pro vytvoření palestinského státu při zajištění bezpečnosti Izraele.



„Vyzýváme vlády, aby se této konference nezúčastnily, protože ji považujeme za kontraproduktivní pro pokračující snahy o ukončení války v Gaze a osvobození rukojmích,“ uvádí se v americké depeši.



Prezident Emmanuel Macron naznačil, že Francie by na konferenci mohla uznat palestinský stát na území okupovaném Izraelem. Francouzští představitelé tvrdí, že se snaží vyhnout střetu s USA, nejvěrnějším spojencem Izraele.



„Spojené státy odmítají jakékoli kroky, které by jednostranně uznávaly hypotetický palestinský stát, což by znamenalo významné právní a politické překážky pro konečné řešení konfliktu a mohlo by to během války donutit Izrael k ústupkům, a tím podpořit jeho nepřátele,“ uvádí se v depeši.



Tento týden se k Británii a Kanadě, které jsou rovněž spojenci USA v G7, připojily další země a uvalily sankce na dva izraelské ministry z krajní pravice, aby vyvinuly tlak na premiéra Benjamina Netanjahua, aby ukončil válku v Gaze.



„Spojené státy odmítají implicitní podporu konference pro potenciální akce, včetně bojkotu a sankcí vůči Izraeli, jakož i dalších represivních opatření,“ uvádí se v depeši.





Izrael konferenci opakovaně kritizoval s tím, že odměňuje islamistické militanty z Hamásu za útok na Izrael ze 7. října 2023 a loboval u Francie proti uznání palestinského státu.





