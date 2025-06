Channel 4 News: Íránem zničená izraelská čtvrť u Tel Avivu, další izraelské vraždění v Gaze

14. 6. 2025

čas čtení 10 minut

Foto: Íránem zničená čtvrť u Tel Avivu v Izraeli

Moderátor, Channel 4 News, sobota 14. června 2025: Írán vystřelil rakety na Tel Aviv, některé z nich pronikly systémem Iron Dome. Následky: Izrael varuje Teherán, že pokud bude pokračovat v odvetných akcích, bude hořet. Dobré odpoledne. Teherán je v napětí, protože Izrael a Írán pokračují v konfrontaci ohledně jaderných ambicí Islámské republiky. Nyní však jde otevřeně o víc než jen o to. Izraelský premiér vyzývá Íránce, aby povstali proti duchovním. Změna režimu, kterou prosazuje Netanjahu, však pravděpodobně nebude vítána ani íránskými reformisty. Globální výzvy k urgentnímu uklidnění situace také narážejí na hluché uši a jaderná jednání, která USA plánovala na zítra, se zřejmě neuskuteční.





Jednání o íránském jaderném programu měla začít zítra. Írán dnes vyjádřil pochybnosti o své účasti, dokud budou pokračovat, jak to nazval, barbarské útoky Izraele. Útoky pokračovaly i dnes, druhý den, a zasáhly cíle po celém Íránu. Podle íránské státní televize zahynulo nejméně 60 lidí.









Reportér: Ano, posledních 12 hodin bylo klidnějších než předchozích 12. Íránské útoky přicházely jedna vlna za druhou, poslední kolem páté hodiny ráno. Dnes se slovní válka vyostřila. Írán prohlásil, že budou následovat další útoky, Izrael naopak tvrdí, že íránská protivzdušná obrana byla natolik zničena, že nyní má absolutní volnost nad íránským vzdušným prostorem.





A před půl hodinou premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, cituji: „Zasáhneme každý cíl a každý objekt režimu ajatolláha.“





Zatímco se však pozornost světa v posledních 48 hodinách upřela na Írán, z Gazy jsme nedostávali žádné informace. Komunikace byla přerušena, internet nefungoval. Nemohli jsme se spojit s našimi kontakty tam.





To se v poslední hodině změnilo. Informovali nás o dalšm incidentu v distribučním místě humanitární pomoci, ke kterému došlo dnes ráno. Hamásem řízená zdravotnická služba v Gaze uvádí, že za posledních 48 hodin zemřelo 90 lidí. S každým dalším dnem se počet aktérů tohoto dramatu jen zvyšuje. Zde je naše reportáž a varování. Obsahuje záběry, které mohou být pro některé diváky nepříjemné.









Muž: „Najednou jsme v domě uslyšeli výbuch. Šli jsme do krytu a když jsme vyšli ven, viděli jsme, že všechna okna a střecha jsou poškozené. Ale pak jsme viděli, co se tady stalo. Máme štěstí.“





Kolik z vašich domů zůstalo, kolik z mého domu?





Žena: „Jo, nic nezbylo. Nic nezbylo. Dům je na tom hůř, než vidíte. Je to všechno zřícené. Pravda je, že mám strach. Bojím se sedět ve svém domě, ve svém krytu. Ve své zemi, ve svém městě. A tady nemám žádnou bezpečnost.“





Reportér: Zatímco sousedé zjišťovali, zda se dá něco zachránit, a odcházeli ze svých neobyvatelných domovů, Írán vyhrožoval dalšími podobnými útoky. Rétorika ještě více vyhrotila symbolický boj, který je stejně tak součástí tohoto konfliktu jako útoky shora. Toto je velmi obydlená čtvrť. Škody jsou zde obrovské, auta jsou převrácená přes sebe. Tyto budovy jsou zcela zničené a na tomto místě přišli o život dva lidé.









Takto vypadalo včera v noci nebe nad Tel Avivem. Rakety Iron Dome byly vystřeleny, aby zachytily íránské rakety, celkem jich bylo více než 150, ale některé se dostaly skrz. Ty zasáhly hustě obydlený bytový dům v centru Tel Avivu. Celkem bylo při včerejších útocích v centrálním Izraeli zraněno více než 70 lidí a tři lidé zahynuli.





Aby svůj postoj zdůraznili, provedli útoky na pozemní raketomety, zabili další tři jaderné vědce, čímž se jejich počet zvýšil na devět, a Íránci sdělují, že při útoku na obytnou budovu v Teheránu zahynulo 60 lidí, včetně dvaceti dětí.









Moderátor: To byl Paul McNamara, náš reportér z Tel Avivu.





K ponížení Íránu se přidává to, že Izrael tvrdí, že od začátku operace zabil více než 20 íránských vojenských velitelů. Íránská státní média informovala, že pokud tyto západní země pomohou Izraeli v obraně, stanou se terčem útoků britské, americké a francouzské lodě a vojenské základny. Íránská bezpečnostní rada je však údajně rozdělena ohledně toho, jak reagovat, a není jasné, kolik raket Írán ještě dokáže odpálit. Jonathan Rugman má další informace.





Reportér: Írán se vzpamatovává z útoků, které nedokázal předvídat, ale jeho vojenští velitelé byli zabiti ve svých postelích doma, a ne v úkrytech, které používají, když se napětí s Izraelem zvyšuje. Islámská republika je lepší ve vylepování plakátů s mrtvými než v obraně sama sebe. Toto jsou generálové a jaderní vědci zavraždění Izraelem. Slogan sděluje, že izraelský režim by měl očekávat tvrdý trest. Stejnou zprávu předal i duchovní, který je u moci téměř 40 let:









O reakci rozhoduje Nejvyšší rada národní bezpečnosti Íránu, ale několik klíčových důstojníků bylo zabito, včetně velitele armády, který stál vzadu.





Takto vypadala včera v noci obloha nad Tel Avivem. Íránský plán údajně spočíval v tom, že Izrael zaplaví 1000 balistickými raketami. Vyděsili a zabili civilisty, ale odpálili jen zlomek raket a většina z nich byla zachycena. Izrael, vyzbrojený informacemi amerických zpravodajských služeb, zaútočil na raketové základny v Íránu, než mohly být rakety odpáleny. A tvrdí, že významně poškodil závod na obohacování uranu v Natanzu, kde nevíme, zda přežilo 15 000 odstředivek.









Izraelský mluvčí_ „Aniž bych zacházel do operačních detailů, mohu vám říci, že jsme s výsledky velmi, velmi spokojeni. S dosavadními výsledky jsme spokojeni.“





Reportér: Nic možná Írán neponížilo víc než pohled na agenty Mossadu operující na íránském území, ale íránští představitelé jsou podle zpráv rozděleni v názorech, jak reagovat a zda jsou schopni vést rozsáhlejší válku.





Včera americký diplomat sdělil iráckému premiérovi, že USA se na izraelských útocích nepodílí.





Amerika by se však mohla dostat do konfliktu, pokud se Írán rozhodne zaútočit na americké vojenské základny nebo zastavit dodávky ropy přes Perský záliv.

„To je klíčová otázka. Myslím, že Írán do toho nechce jít. Okamžitě, nebo možná vůbec. Ale je v velmi svízelné situaci, když se snaží vyvážit svou reakci. Ukázat, že je schopen nějak reagovat, aby si zachoval tvář, aniž by to vyústilo v mnohem širší konflikt."





Tváří v tvář této destrukci má íránský režim na výběr buď eskalovat krizi, nebo ustoupit. A pokud ustoupí, jeho slabost v očích vlastního lidu bude ještě zřetelnější než nyní.





Donald Trump se nyní připravuje na velkou vojenskou přehlídku na počest 250. výročí americké armády, která se koná dnes odpoledne a shoduje se s jeho 79. narozeninami. Demonstranti dorazili do Mar-a-lago, aby protestovali proti přehlídce, kterou považují za plýtvání a autoritářskou demonstraci síly. Další protesty se očekávají po celé zemi. Americký prezident již dlouho toužil po demonstraci americké vojenské síly v ulicích hlavního města, ale narazil na odpor demokratů i některých republikánů. V poslední hodině bylo potvrzeno, že demokratická poslankyně z Minnesoty byla zastřelena spolu se svým manželem, zatímco druhý zákonodárce byl zraněn při samostatném útoku. Melissa Hortmanová byla zabita při činu, který byl popsán jako pravděpodobně politicky motivovaná vražda. Úřady varovaly, že střelec je stále na svobodě. V posledních okamžicích tuto zprávu oznámil guvernér Minnesoty Tim Walz.

Ale Írán zasáhl i Izrael. Izraelská armáda přiznala, že země není hermeticky uzavřená. Spojíme se s naším korespondentem Paulem McNamaraem v Tel Avivu. Paule, jaká je nejnovější situace?Írán slíbil odvetu. Včera v noci přišlo pět vln, které zasáhly předměstskou čtvrť na okraji Tel Avivu, epicentrum poslední vlny, v 5:00 ráno.Pro srovnání, údery, které Izrael provedl proti Íránu, byly mnohem ničivější, ale samotná skutečnost, že Írán dokázal dostat rakety do čtvrti tak blízko Tel Avivu, bude oslabeným íránským režimem vnímána jako propagandistické vítězství.Rakety však létaly v obou směrech. Toto je mezinárodní letiště v íránském hlavním městě. Izraelský ministr obrany dnes varoval, že pokud Írán bude pokračovat v odpalování raket, Teherán shoří.Zatímco se pozornost světa upírá na konflikt s Íránem, v Gaze padají další oběti. Toto jsou první záběry, které se nám podařilo získat z obklíčeného území od čtvrtečního výpadku internetu.Podle našich místních zdrojů se jedná o lidi zraněné při okamžitém útoku nebo v distribučním centru potravin v centru Gazy. Podle zdravotnických orgánů Hamásu, které spravují Gazu, přišlo za posledních 48 hodin o život 90 lidí. Rozsah tohoto konfliktu se každým dnem zvětšuje.„Neměli by si myslet, že udeřili a je po všem. Ne, oni to začali a vyvolali válku. Nedovolíme jim, aby se bez trestu vyvlekli z velkého zločinu, který spáchali.“Takže například v Natanzu jste zničili centra, kde se obohacoval uran?* * *„Byla to úctyhodná veřejná činitelka. Opora Minnesoty. Každý den vstávala s odhodláním udělat tento stát lepším místem. Jednalo se o aktivní, cílené politické násilí. Mírový dialog je základem naší demokracie. Naše rozdíly neřešíme násilím nebo zbraněmi.“/...)