Lesotho: Masové propouštění v oděvních továrnách v Lesothu kvůli americkým clům

16. 6. 2025

Poté, co Trumpova administrativa pohrozila 50 % dovozním clem na Lesotho, objednávky vyschly a výrobní linky se zastavily, píše Sechaba Mokhethi. Poté, co Trumpova administrativa pohrozila 50 % dovozním clem na Lesotho, objednávky vyschly a výrobní linky se zastavily,

Nové objednávky v oděvních továrnách prudce klesly po hrozbě 50% amerického cla na Lesotho a výrobní linky byly zastaveny.

Tisíce pracovníků byly poslány domů, přičemž se očekává, že uzavření továren bude trvat nejméně tři měsíce.

Vláda zatím nenabídla konkrétní podporu, zatímco odbory varují, že může být ohroženo až 20 000 pracovních míst.

2. dubna byla Jane (to není skutečné jméno), dělnice v oděvní továrně Leo Garments v Lesothu, poslána domů. Je jednou z mnoha pracovníků, kteří zůstali sedět doma, protože Lesotho čelí potenciálnímu 50 % zvýšení cel ze strany Spojených států.

Dokud Trumpova administrativa nezavedla 10 % clo, Lesotho vyváželo do USA bezcelně zboží podle zákona o africkém růstu a příležitostech (AGOA). Dalších 40 % tarif byl pozastaven až do vyjednávání. Ale zatímco američtí kupující zvažují vyhlídky na hrozící vysoké clo, nové objednávky vyschly, což donutilo mnoho oděvních továren v Lesothu pozastavit výrobní linky.

"Firmy, se kterými jsme se setkali, plánují tříměsíční uzavření, ale pokud nedojde ke změně do září, mohou se stáhnout úplně," varuje generální tajemník United Textile Employees Union (UNITE) Solong Senohe.

"Pokud by cla byla pouze 10 %, říkají, že by neměli problém zůstat v Lesothu a jejich kupující by neměli problém s objednávkami. Nyní má Lesotho hrozící 50 % clo a nikdo neví, kdy bude vymáháno."

Když Senohe mluvil s GroundUp, právě se vrátil ze schůzky s Lesotho Precious Garments, která mu řekla, že po oznámení 50 % cla nebyly zadány žádné nové objednávky.

V dopise UNITE společnost Precious Garments uvedla, že "čelí velkému nedostatku objednávek". Podobné dopisy byly minulý měsíc vydány společnostmi TZICC Clothing Manufacturers a Maseru-E-Textile, žádající o setkání s UNITE ohledně hrozícího propouštění.

Podle Senoheho: "Celé odvětví je ovlivněno... Nedávno jsem mluvil s managementem Nien Hsing International a řekli mi, že do konce července budou všechny jejich americké objednávky dokončeny."

"80 % našeho vývozu oblečení směřuje do USA, zatímco pouze 20 % směřuje do Jižní Afriky," řekl Senohe.

Země se již nyní potýká s extrémní nezaměstnaností. Průzkum pracovních sil v Lesothu z roku 2024 zjistil, že 39 % mladých lidí ve věku 15–35 let je nezaměstnaných.

Oděvní průmysl údajně mezi březnem 2018 a březnem 2024 zrušil již 16 000 pracovních míst, ale s 34 151 pracovními místy je oficiálně stále druhým největším zaměstnavatelem po veřejném sektoru. Senohe říká, že americká cla ohrozila 20 000 pracovních míst.

Premiér Samuel Matekane v pondělí v televizi řekl, že snížení americké pomoci a cla "ochromily průmysl, který dříve udržoval tisíce pracovních míst".

Dělníci z Leo Garments, Boming Lai Teng a Precious Garments, kteří hovořili s GroundUp pod podmínkou anonymity, říkají, že prvním cílem propouštění byli odborově organizovaní dělníci.

Generální tajemník EFTU Tsepang Makakole řekl, že obdrželi zprávy o diskriminaci členů odborů a obrátili se na ministerstvo práce a Lesothskou národní rozvojovou korporaci s žádostí o intervenci.

Minulý týden začali zaměstnanci společnosti Maseru-E Textile vyjednávat s managementem a požadovali poloviční platy, když jsou doma, nebo odstupné. Viděli dělníky v jiných továrnách propouštěné bez výplaty.

Předák obchodu Mathuso Tlale řekl, že byli znepokojeni, když se dozvěděli, že někteří čínští zaměstnavatelé prodávají ledničky, mikrovlnné trouby a běžné potřeby pro domácnost. Maitumeleng Saoane, jehož úkolem je zaznamenávat hodinovou produkci v továrně, uvedl příklad z roku 2023, kdy majitelé továrny během víkendu zmizeli a zanechali za sebou nevyplacenou mzdu.

V pátek dělníci přerušili práci a nakonec odešli. V pondělí našli zamčené brány a policejní auta střežící prostory.

Odborovým předákům bylo dovoleno setkat se s majiteli továren. Poté generální tajemník Národního svazu oděvů, textilu a přidružených pracovníků Sam Mokhele řekl zaměstnancům, že od července budou muset zůstat tři měsíce doma.

Řekl, že zaměstnavatelé uvedli, že nepočítali s odstupným, ale souhlasili s tím, že těm, kteří pro společnost pracovali dva roky nebo déle, zaplatí 1 000 müanů (1 000 jihoafrických randů, necelých 1 200 českých korun) měsíčně. Těm s krátkým odslouženým časem by byla vyplacena roční dovolená.

Jihoafrické objednávky

Kerasemese Rantlhokoane, manažerka lidských zdrojů ve společnosti Lucky Manufacturing, která také dohlíží na operace ve společnostech Leo Garments a Hong Da, řekla GroundUp, že všechny tři továrny na "střih, výrobu a zdobení" byly těžce zasaženy.

"Nyní jsme závislí na jihoafrických objednávkách, ale pokud bude Jižní Afrika zasažena stejným způsobem, nepřežijeme," řekla.

Vysvětlila, že i přes omezený provoz musí majitelé továren stále platit nájem, služby a mzdy. "To je důvod, proč někteří zaměstnavatelé mizí nebo vynechávají vyplácení mezd po celé měsíce."

Dodala, že majitel, který koupil Leo Garments v únoru loňského roku, "tvrdě pracuje na nalezení nových trhů... Pokud však zavře, pracovníkům budou vyplaceny jejich poslední benefity."

Čínští zaměstnanci prodávající věci byli zaměstnanci na nižší úrovni, kteří přicházejí a odcházejí, řekla Rantlhokoane.

Zástupce prezidenta Asociace vývozců textilu v Lesothu Ricky Chang, který je také ředitelem společnosti Nien Hsing Textiles, uvedl, že američtí dovozci čekají, zda bude možné dosáhnout nějaké obchodní dohody a na jaké úrovni cla. Společnost Nien Hsing Textiles vyrábí džíny Levi's v Lesothu.

Pokud bude zavedeno plné 50 % clo, řekl Chang, továrny se uzavřou nebo se přesunou do jiných zemí. Některé továrny s tím podle něj již počítají a jednají s odbory.

"Textilní sektor Lesotha bude potřebovat, aby vláda jednala rychle a co nejdříve dosáhla dobrých výsledků se svými americkými protějšky."

Výzva vládě

V dopise premiérovi Matekaneovi z 5. května UNITE uvedla: "Tisíce pracovníků z Basotho čelí tříměsíčnímu propuštění bez výplaty." Odbory vyzvaly k diskusi s vládou o tom, jak dotovat pracovníky, aby se zmírnila jejich tíživá situace.

Ve středu se zástupci odborů setkali s ministrem obchodu Mokhethi Shelilem a ministrem práce a zaměstnanosti Tselisem Mokhosim.

Náměstkyně generálního tajemníka UNITE Potloloane Monare sdílela zprávu o setkání. Zpráva uvádí, že ministři uspořádali virtuální setkání s americkými představiteli.

"Konečné rozhodnutí o clech bude učiněno do 8. července 2025... Ale zdá se pravděpodobné, že 10 % clo bude aplikováno na všechny africké země."

Zpráva uvádí, že vláda uvedla, že nemá zdroje na poskytnutí finanční podpory pracovníkům poslaným domů a že posoudí možnosti.

Mezitím budou tisíce dělníků jako "Janeů poslány domů, až továrny dokončí stávající objednávky. "Jane" stěží může platit své účty. Zvažuje přestěhování do Newcastlu.

"Nechci pracovat ilegálně, ale docházejí mi všechny možnosti," řekla. Má čtyři děti, které musí živit.

