Izrael vydal příkaz k evakuaci Teheránu, Írán hrozí odstoupením od jaderné dohody

17. 6. 2025

čas čtení 9 minut



Příkaz podobný těm vydaným v Gaze je dalším znamením, že izraelská kampaň směřuje k opotřebovací válce, píše Julian Borger



Izraelské síly vydaly v pondělí příkaz k evakuaci obyvatel velké části Teheránu a varovaly je před bezprostředním bombardováním „vojenské infrastruktury“ v této oblasti v příspěvku na sociálních sítích, který byl velmi podobný těm, které byly v posledních 20 měsících pravidelně adresovány Palestincům v Gaze.



Příspěvek na Twitteru pochází z účtu arabského mluvčího izraelských obranných sil, plukovníka Avichaye Adraeeho, a je dalším znakem měnící se povahy izraelské kampaně proti Íránu, která začala útoky na protivzdušnou obranu, jaderná zařízení a vojenské velitelství, ale zdá se, že se posunula směrem k opotřebovací válce zaměřené na íránský ropný a plynárenský průmysl a na hlavní město.

Dalším znakem měnících se cílů izraelské ofenzívy bylo pondělní večerní oznámení íránské státní televize, že je pod útokem a musí přerušit živé vysílání.





V přímém přenosu byl slyšet zvuk exploze a moderátorka spěšně opustila studio, když se tam objevily prach a trosky. Ze záběru bylo slyšet výkřiky „Allahu Akbar“ nebo „Bůh je největší“ a vysílání bylo náhle přepnuto na předem nahraný program.



Adraeeho příspěvek na internetu obsahoval mapu, na které byla významná část třetího okrsku v severním Teheránu vyznačena červeně, stejně jako v případě evakuačních příkazů pro Palestince.



„Vážení občané, pro vaši bezpečnost prosím okamžitě opusťte uvedenou oblast ve 3. okrsku Teheránu,“ zněla zpráva v perštině.



„V následujících hodinách izraelská armáda zaútočí na vojenskou infrastrukturu íránského režimu v této oblasti, stejně jako v posledních dnech v Teheránu. Vaše přítomnost v této oblasti ohrožuje váš život.“



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil evakuační rozkazy při rozhovoru s personálem letecké základny Tel Nof.



„Izraelské letectvo kontroluje nebe nad Teheránem. To mění celou kampaň,“ řekl.



„Když ovládáme nebe nad Teheránem, útočíme na cíle režimu, na rozdíl od zločinného íránského režimu, který útočí na naše civilisty a zabíjí ženy a děti. Vyzýváme obyvatele Teheránu, aby se evakuovali, a jednáme.“



Netanjahu později uvedl, že zabití nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího by „ukončilo konflikt“, což by znamenalo další zlověstné eskalace.



V pondělí večer íránský Červený půlměsíc oznámil, že při izraelském leteckém úderu v severozápadním Teheránu zahynuli tři jeho záchranáři, a dodal: „Tento incident je nejen zločinem proti mezinárodnímu humanitárnímu právu, ale také flagrantním útokem na lidskost a morálku.“



Po překvapivém izraelském útoku v pátek ráno Írán provedl odvetné raketové údery na izraelská města, zaměřené na nejlidnatější oblasti mezi Tel Avivem a přístavem Haifa.



Obě strany se zaměřily na ropná a plynová zařízení druhé strany, čímž se zvýšilo riziko ekologické katastrofy, a v pondělí byly hlášeny výbuchy v blízkosti ropných rafinérií v jižním Teheránu.



V pondělí ráno Írán pohrozil, že odstoupí z jaderné dohody o nešíření jaderných zbraní (NPT), když izraelské bombardování vstoupilo do čtvrtého dne, což podtrhuje potenciál konfliktu vyvolat širší válku a závod Teheránu o vyrobení jaderné zbraně.



Lidské ztráty války se dále zvyšovaly, protože obě strany rozšiřovaly okruh svých cílů, zatímco lídři G7 se sešli v kanadských Skalistých horách bez jasného plánu na ukončení konfliktu. V pondělí se objevily zprávy, že Donald Trump odmítá podepsat společné prohlášení vyzývající k omezení konfliktu.



„Měli by jednat, a to okamžitě,“ řekl Trump během summitu o Teheránu. „Řekl bych, že Írán tuto válku nevyhraje.“



The Wall Street Journal v pondělí informoval, že Írán prostřednictvím arabských zprostředkovatelů vyslal Izraeli a USA vzkaz, že usiluje o zastavení nepřátelských akcí a obnovení jednání o svém jaderném programu.



Stejná zpráva však uváděla, že Írán se vrátí k jednacímu stolu pouze v případě, že Izrael zastaví svou ofenzivu. V pondělí nic nenasvědčovalo tomu, že by Izrael uvažoval o zastavení operace.





Íránské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při izraelských útocích bylo v Íránu zabito 224 lidí, z nichž 90 % byli civilisté, a více než 1 400 bylo zraněno. Izraelský ministr obrany mezitím pohrozil dalšími bombardovacími údery na Teherán, kde byl hlášen exodus obyvatel, který ucpal silnice vedoucí z hlavního města.





Íránská státní tisková agentura Fars oznámila, že úřady popravily muže usvědčeného ze špionáže pro izraelskou tajnou službu Mossad. Jedná se o třetí popravu údajného špiona v posledních týdnech.





Zdroj v angličtině ZDE

Íránské rakety zasáhly několik míst v Izraeli, přičemž obě země hrozí dalšími odvetnými opatřeními – videoV Izraeli bylo podle oficiálních zdrojů od pátečního rána, kdy Izrael provedl první překvapivý útok, při odvetných raketových útocích Íránu zabito nejméně 23 civilistů a téměř 600 jich bylo zraněno.Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baghaei v pondělí oznámil, že íránský parlament, Majlis, připravuje návrh zákona, který by zemi vyvázal z dohody o nešíření jaderných zbraní z roku 1968, která ji zavazuje vzdát se jaderných zbraní a podrobit se mezinárodním inspekcím za účelem ověření dodržování této dohody. Baghaei dodal, že Teherán zůstává proti vývoji zbraní hromadného ničení.Prezident země Masoud Pezeshkian rovněž trval na tom, že Írán nemá v úmyslu vyvíjet jaderné zbraně, ale bude usilovat o své právo na jadernou energii a výzkum. Poukázal na to, že Ali Khamenei vydal náboženský edikt proti zbraním hromadného ničení.Izrael je jediným státem na Blízkém východě, který disponuje jadernými zbraněmi a nepodepsal NPT, ale nikdy oficiálně nepřiznal svůj arzenál.Snaží se udržet svůj monopol pomocí leteckých úderů proti íránským jaderným zařízením a tvrdí, že Teherán je blízko k výrobě bomby. Předchozí hodnocení amerických zpravodajských služeb a jaderné agentury OSN nenašla žádné důkazy o tom, že by Írán zahájil práce na sestavení jaderné zbraně.Izraelští kritici ofenzívy tvrdí, že nemůže zničit íránské zásoby jaderného know-how – ačkoli Izrael se zaměřil na íránské jaderné vědce a tvrdí, že jich zabil 14 – a mohla by vést vedení k nařízení sestavení jaderných hlavic.Rafael Grossi, šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii, řekl BBC, že je velmi pravděpodobné, že všech přibližně 15 000 odstředivek v největší íránské továrně na obohacování uranu v Natanzu bylo vážně poškozeno nebo zničeno kvůli výpadku proudu způsobenému izraelským útokem.Uvedl však, že v samostatné továrně ve Fordow byly škody velmi omezené nebo žádné.V pondělí se objevily zprávy o izraelských útocích na teheránské velitelství revolučních gard al-Quds, expediční jednotky nasazované v zahraničních válkách.Navzdory izraelským tvrzením, že má vzdušnou převahu nad většinu Íránu, íránské síly byly stále schopny odpálit balistické rakety ze svého území a některé z nich i nadále unikají izraelské vícevrstvé protivzdušné obraně. Představitelé izraelských obranných sil odhadují, že se jim podařilo zachytit 80–90 % íránských raket, přičemž 5–10 % zasáhlo obydlené oblasti.Dalších osm Izraelců bylo v noci zabito íránskými raketovými údery, včetně čtyř v Petah Tikva, kde raketa zasáhla bytový dům. Tři lidé zemřeli při výbuších v Haifě a starší muž byl zabit, když se jeho dům zřítil v důsledku tlakové vlny z exploze v Bnei Brak, východně od Tel Avivu.Íránské revoluční gardy tvrdily, že zahájily „mocnější a smrtelnější“ údery a že našly způsob, jak způsobit zmatek v izraelských protivzdušných obranných systémech. Toto tvrzení nebylo možné okamžitě nezávisle ověřit.Americké síly dosud pomáhaly Izraeli při zachycování íránských raket, ale alespoň otevřeně se neúčastnily útočných bombardovacích operací. V pondělí však agentura Reuters citovala dva nejmenované americké úředníky, kteří uvedli, že přesun více než 30 vojenských tankovacích letadel do Evropy má Trumpovi poskytnout více možností v Blízkém východě. Tyto tankery umožňují válečným letadlům doplňovat palivo za letu a v případě války tak provádět více letů denně.Zatímco obyvatelé Teheránu v rostoucím počtu opouštěli hlavní město, izraelský ministr obrany Israel Katz pohrozil, že Teheránci „zaplatí cenu“ za rozhodnutí Alího Chameneího pokračovat v odpalování raket na Izrael v odvetě za izraelský útok.