Trumpova narozeninová přehlídka: Od snů o Pchjongjangu k memům na Constitution Avenue

18. 6. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty

Co dostanete, když smícháte deštivé počasí, neseřazené vojáky, 45 milionů dolarů a křehké ego bývalého prezidenta? Očividně „největší vojenskou přehlídku, jakou svět kdy viděl“ – alespoň podle Donalda Trumpa a téměř nikoho dalšího. O víkendu Trump oslavil své 79. narozeniny a 250. výročí americké armády přehlídkou, o které snil už od chvíle, kdy poprvé závistivě sledoval velkolepé show Vladimira Putina na Rudém náměstí a severokorejské defilé s pochodujícími jednotkami a dokonale sladěnými balistickými raketami.



Místo přísného, zastrašujícího pochodu, který si Trump vysnil – řady tanků jedoucích v dokonalé formaci, stíhačky brázdící oblohu a vyděšení občané ronící slzy vlasteneckého dojetí – ale národ dostal… něco jiného. Očití svědci popsali náladu na Constitution Avenue jako „podivně veselou“. Místo synchronizovaného pochodování se objevily zprávy o neseřazených jednotkách, náhodných salutacích a dokonce i o vojácích, kteří si tajně pořizovali selfie.



V klasickém trumpovském stylu se okamžitě rozhořel spor o velikost davu. Zatímco letecké snímky ukázaly řady prázdných tribun a uživatelé sociálních sítí velkoryse označili účast za „komorní“, Trumpův tým trval na tom, že do D.C. dorazilo přes 250 000 vlastenců. Insideri tvrdí, že skutečné číslo se pohybovalo někde mezi 20 000 a „pár školními výlety a zmatenými turisty“. Ale fakta, jak známo, jsou i tentokrát vysoce flexibilní.



Trumpova záliba ve vojenských přehlídkách sahá roky zpět. Poté, co v roce 2017 sledoval francouzskou oslavu Dne Bastily, slavně řekl prezidentu Macronovi: „Budeme to muset trumfnout.“ Kritici ale poznamenávají, že zatímco Trump zoufale toužil po atmosféře jako na Mussoliniho balkóně nebo při severokorejských masových choreografiích, dostal spíš okresní slavnost než Kreml. Chtěl parádní krok vojáků. Nedostalo se mu toho.



Celá přehlídka přišla daňové poplatníky na 45 milionů dolarů – podle kritiků „nejdražší narozeninová krize středního věku v historii USA“. Mezitím se po celé zemi konaly milionové demonstrace „No Kings“, které připomněly, že Amerika dává přednost ohňostrojům a párkům v rohlíku před tanky a autokraty.