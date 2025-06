Brutální rozhovor Tuckera Carlsona s protrumpovským senátorem Tedem Cruzem

19. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Worth a watch here https://t.co/hrcPKMJhHf — emily m (@maitlis) June 18, 2025

Ted Cruz: Ne, vy o té zemi nic nevíte. Vy jste ten, kdo tvrdí, že se nesnaží zavraždit Donalda Trumpa.

Tucker Carlson: To neříkám.

Země? Neřekl jsem, že o ní nic nevím.Kolik lidí žije v Íránu, mimochodem?Nevím, kolik tam žije lidí.Vůbec?Ne, nevím, kolik tam žije lidí.Víte, kolik lidí žije v zemi, kterou se snažíte svrhnout?Kolik lidí žije v Íránu?92 milionů.Dobře.Jak to můžete nevědět?Nesedím a neučím se nazpaměť tabulky s počty obyvatel.No, je to docela relevantní, protože voláte po svržení vlády.Proč je relevantní, jestli je to 90 milionů, 80 milionů nebo 100 milionů?No, protože...Co? Proč je to...Oh, protože o té zemi nic nevíte...Neřekl jsem, že o Íránu nic nevím.Dobře, jaké je etnické složení Íránu?Jsou to Peršané a převážně šíité. Dobře, to jste vy, dobře.V jakém procentuálním poměru? Není to ani rovnoměrné. Vy o Íránu nic nevíte. Takže ve skutečnosti je to země –Dobře, já nejsem Tucker Carlson, expert na Írán, který říká -Vy jste senátor, který tvrdí, že jste ten, kdo tvrdí – Jste senátor, který volá po svržení vlády, a vy o té zemi nic nevíte.Nemůžete přijít na to, jestli bylo dobré zabít generála Soleimaniho, a řekl jste, že to bylo špatné. Řekněte, že nevěříte, že se snaží zavraždit Trumpa.Protože nevyzýváte k vojenským úderům proti nim jako odvetu.Dnes provádíme vojenské údery.Řekl jste, že to dělá Izrael.Správně. S naší pomocí. Řekl jsem, že je vede Izrael, ale my je podporujeme.To je docela zpráva, protože americká vláda včera večer popřela, mluvčí Rady národní bezpečnosti Alex Pfeiffer popřel jménem Trumpa, že bychom jednali jménem Izraele v jakékoli ofenzivní roli.My je nebombardujeme, to dělá Izrael.Bombardujeme je? Právě jste řekl, že ano.Podporujeme Izrael.Tady jde o hodně. Jste senátor. Pokud říkáte, že vláda Spojených států je ve válce s Íránem, je to tak? Lidé teď poslouchají.