Putinský konsensus a jeho nepřátelé

20. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Značná část západních analýz a ještě více pochopení ruské opozice stojí na předpokladu, že vztahy mezi Putinovým režimem a ruským lidem jsou založeny na výměně, ve které se ruský lid něčeho vzdá výměnou za něco jiného, říká Vladislav Inozemcev.

Takový model však vede k tomu, že absence výhod může vyvolat nespokojenost a nakonec vést ke kolapsu této smlouvy, což je klam s dalekosáhlé důsledky, protože to není to, co se reálně děje.

Skutečný konsensus mezi Putinovým režimem a ruským lidem je jiný. Odráží netečnost obyvatelstva a znamená, že "lidé nepožadují změny k lepšímu: jsou spokojeni s tím, co existuje" a jejich podpora pro režim vyžaduje pouze to, aby "život zůstal vcelku takový, jaký je nyní".

A to znamená, že "moderní ruský systém je silný ne proto, že má podporu většiny jako je tak často prohlašováno, ale protože tato většina je lhostejná" k tomu, co režim provádí, pokud se držitelé moci nesnaží změnit něco, co se týká většiny lidí. Rusové byli tedy více znepokojeni hrozbou masové mobilizace než válkou a invazí na Ukrajinu.

To vede ke dvěma důležitým závěrům. Za prvé to vysvětluje, proč ruská liberální opozice zcela selhala, což je vývoj, který je "způsoben méně jejím pronásledováním ze strany úřadů než zjevnou podřadností agendy, kterou si zvolila". Opozice se zaměřuje na morální otázky a obranu menšin, z nichž ani jedno není znepokojující pro ruské obyvatelstvo.

A za druhé jedinou věcí, které současný ruský režim nemůže dosáhnout, jsou mobilizační akce prováděné po dobrém. Klasickým potvrzením toho je beznadějný boj Kremlu o zvýšení porodnosti. "Většina se nechce tímto způsobem namáhat [nebo jakýmkoli jiným] v čemkoli, a dokonce ani ne pro peníze."

To znamená, že hlavní hrozba pro konsensus mezi režimem a obyvatelstvem nepřichází z řad obyvatelstva, ale od režimu, jehož mnozí příslušníci chtějí dělat různé věci. Pokud se však pokusí udělat něco, co bude vyžadovat od lidu akci, naštvou ho a ohrozí vlastní moc.

Zdroj v ruštině: ZDE

