Trump otevírá dveře ke změně režimu v Íránu, Izrael tvrdí, že dál útočí na cíle v centru Teheránu

23. 6. 2025

Vysocí představitelé trvají na tom, že USA „nejsou ve válce s Íránem“; izraelský ministr zahraničí tvrdí, že armáda útočí na Teherán „s bezprecedentní intenzitou“





Izraelská elektrárenská společnost oznámila, že po poškození strategického infrastrukturně významného objektu v jižním Izraeli byla obnovena dodávka elektřiny všem odběratelům.





Izrael zaútočil na íránský jaderný komplex Fordow



Izrael provedl nový útok na íránský podzemní jaderný komplex Fordow jižně od Teheránu



„Agresor znovu zaútočil na jaderný komplex Fordow,“ uvedla agentura Tasnim s odvoláním na mluvčího krizového štábu v provincii Qom, kde se komplex nachází.





Podle íránské polooficiální agentury Tasnim byl zasažen přívod elektřiny v severní teheránské čtvrti Evin, ale v hlavním městě nedošlo k rozsáhlému výpadku proudu.



Íránské revoluční gardy podle agentury Reuters s odvoláním na Mehr News uvedly, že při dnešním útoku na Izrael změnily taktiku a pomocí dronů a raket zaútočily na cíle od severu k jihu, včetně Tel Avivu a Haify.





Izraelská armáda uvedla, že identifikovala rakety vypálené z Íránu směrem na Izrael, a dodala, že jsou v provozu obranné systémy, které je mají zachytit.





Íránská agentura Nournews uvádí, že Izrael zaútočil v blízkosti íránského Červeného půlměsíce



Nournews také informovala o několika velkých explozích, které byly slyšet v íránském hlavním městě.





Kanadský premiér Mark Carney v pondělí uvedl, že hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o otázkách týkajících se deeskalace konfliktu na Blízkém východě, navrhovaného summitu NATO v tomto týdnu a obchodních jednání s USA



Německý ministr zahraničí v pondělí uvedl, že Írán musí po amerických útocích na íránská jaderná zařízení zahájit přímé rozhovory se Spojenými státy, i když Evropská unie je i nadále připravena hrát v jednáních svou roli.



„Írán tvrdí, že chce jednat pouze s Evropou, což považujeme za dobrý signál, ale zároveň říkáme, že to nestačí. Chceme, aby se do toho zapojily Spojené státy,“ řekl německý ministr zahraničí Johann Wadephul novinářům v Bruselu před zasedáním ministrů zahraničí EU.



„Opětovně vyzývám Írán, aby byl připraven k jednání. USA nás však v posledních týdnech a také právě teď požádaly, abychom zůstali v kontaktu, a Evropa má svou roli,“ dodal.





Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot varoval před jakýmikoli pokusy o vynucení změny režimu v Íránu a zároveň vyjádřil obavy své země z eskalace konfliktu na Blízkém východě, která by podle něj mohla mít „devastující“ dopady na region a velmi vážné důsledky pro globální stabilitu.



Při příjezdu na schůzku ministrů zahraničí EU Barrot vyzval Írán, aby nepodnikal kroky, které by situaci zhoršily, a dodal, že íránský jaderný program představuje „existenční riziko“ pro Izrael, širší region a Evropu. S odkazem na páteční schůzku s íránským ministrem zahraničí, které se zúčastnili také jeho němečtí a britští kolegové, Barrot uvedl, že Evropa má zkušenosti, kompetence a podrobné znalosti o otázkách, které jsou nezbytné pro otevření prostoru pro jednání s Íránem.



V souvislosti s diskusí o vztazích mezi EU a Izraelem Barrot uvedl, že Izrael „jasně porušil“ článek 2 dohody mezi oběma stranami o lidských právech, a to s odkazem na postup izraelské vlády v pásmu Gazy a na Západním břehu. Uvedl, že ministři vyvodí důsledky na svém příštím zasedání v červenci, aniž by se zabýval dalšími podrobnostmi.



Dodal, že Francie je i nadále odhodlána „uznat palestinský stát v rámci kolektivního hnutí zahrnujícího všechny zúčastněné strany a umožňujícího politické řešení izraelsko-palestinského konfliktu, řešení založené na dvou státech a zárukách pro oba národy“.





Írán očekává, že Rusko bude hrát aktivní roli v době konfliktu mezi Teheránem a Washingtonem, uvedl v pondělí mluvčí ministerstva zahraničí Esmaeil Baghaei, zatímco ministr zahraničí Abbas Araghchi byl v Moskvě na konzultacích s prezidentem Vladimirem Putinem, informuje agentura Reuters.



„Írán má v rámci komplexního strategického partnerství s Ruskem konkrétní očekávání od této země, a to jak na multilaterální úrovni, zejména v Radě bezpečnosti OSN, tak na regionální úrovni. Proto je návštěva [Araghchiho] a jeho kontakty s ruskými představiteli považovány za velmi důležité,“ uvedl Baghaei.





Čína varuje, že válka mezi Izraelem a Íránem by mohla „ovlivnit“ globální ekonomiku



Čína v pondělí uvedla, že mezinárodní společenství musí udělat více, aby zabránilo tomu, že boje mezi Izraelem a Íránem ovlivní globální ekonomiku, a poukázala na to, že „Perský záliv a okolní vody jsou důležitými mezinárodními obchodními trasami“.



„Čína vyzývá mezinárodní společenství, aby vyvinulo větší úsilí k uklidnění konfliktu a zabránilo tomu, aby regionální nestabilita měla větší dopad na globální ekonomický rozvoj,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Guo Jiakun.



Čína varuje před rizikem „rozšíření války“ v konfliktu mezi Izraelem a Íránem





„Čínská strana vyzývá strany konfliktu, aby zabránily opakovanému eskalování situace, rozhodně se vyvarovaly rozšíření války a vrátily se na cestu politického řešení,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Guo Jiakun, informuje agentura AFP.



Íránská armáda varuje USA před „těžkými důsledky“ vstupu do války na straně Izraele



Nedávné nepřátelské akce Spojených států rozšířily rozsah legitimních cílů íránských ozbrojených sil, uvedl mluvčí ústředního velitelství Khatam al-Anbiya v pondělním videu.



Ebrahim Zolfaqari uvedl, že USA by měly očekávat těžké důsledky svých činů, informuje agentura Reuters.



Na konci svého nahraného prohlášení Zolfaqari v angličtině řekl:



Pane Trumpe, hazardére, můžete tuto válku začít, ale my ji ukončíme.



Indonésie, největší muslimská země světa, vyzvala všechny strany zapojené do amerického útoku na íránská jaderná zařízení, aby se vrátily k jednání s cílem dosáhnout trvalého řešení konfliktu, uvedl v pondělí indonéský ministr pro bezpečnost.





Indonésie se v současné době prioritně zaměřuje na evakuaci svých občanů z Íránu, uvedl ministr Budi Gunawan v prohlášení, které citovala agentura Reuters.





