Epsteins brisante Tonbänder enthüllen schwere Vorwürfe gegen Trump

23. 6. 2025 / Fabiano Golgo

Neu veröffentlichte Audioaufnahmen von Jeffrey Epstein haben ein politisches Erdbeben ausgelöst. Darin behauptet der verstorbene Finanzier, er sei einst der "engste Freund" von Präsident Donald Trump gewesen und beschreibt skandalöse Details aus dem Privatleben des Präsidenten. Die Aufnahmen, die 2017 vom Journalisten und Autor Michael Wolff gemacht und nun mit The Daily Beast geteilt wurden, zeichnen Epsteins Version einer jahrzehntelangen Freundschaft mit Trump - einschließlich Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs, der Manipulation und des Verrats. Link zu den Bändern: Hören Sie sich die Jeffrey Epstein-Bänder an: "Ich war Donald Trumps engster Freund" Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig







In der fast zweistündigen Aufnahme stellt Epstein Trump als einen Mann dar, der "auf perverse Weise charmant" sei und es genoss, die Frauen seiner Freunde zu verführen, oft durch Manipulation. Er behauptet, dass der erste Geschlechtsverkehr zwischen Trump und der aktuellen First Lady Melania an Bord von Epsteins Privatjet, dem berüchtigten "Lolita Express", stattgefunden habe. Er beschreibt auch, wie Trump seine Freunde absichtlich dazu ermutigte, ihm am Telefon ihre sexuellen Praktiken zu offenbaren, während ihre Frauen heimlich über einen Lautsprecher mithörten, über den er später Affären mit diesen Frauen anbahnte.



Die Aufnahme ist die erste jemals veröffentlichte Audioaufnahme, in der Epstein mit eigener Stimme über seine Beziehung zu Trump spricht, der sich derzeit zur Wiederwahl stellte. Das Wahlkampfteam des Präsidenten wies die Vorwürfe energisch zurück und nannte sie "irreale Verleumdung" und "Wahleinmischung". Der Sprecher warf Wolff - einem bekannten Trump-Kritiker und Autor des Buches Fire and Fury - vor, mit der Veröffentlichung der Aufnahme einen politisch motivierten Angriff gestartet zu haben. Er nannte Wolff "einen gescheiterten Journalisten, der auf Lügen zurückgreift".



Trotz des offiziellen Dementis ist der Inhalt der Aufnahme brisant. Epstein erinnert sich an häufige Reisen mit Trump nach New York und Atlantic City, wo sie angeblich gemeinsam Frauen in Casinos jagten. Er beschreibt Trump als eine Person, die süchtig nach Aufmerksamkeit ist, mit einem explosiven Temperament und besessen von seinem eigenen Image - zum Beispiel behauptet er, dass er seine Haut auf dem Kopf für seine Frisur operativ verkleinern ließ und dass er ein Büro im Trump Tower voller gefälschter Auszeichnungen und Diplome hatte.



Obwohl Epstein zugibt, dass er von Trump fasziniert war, stellt er ihn auch als funktionalen Analphabeten dar, emotional unreif, unfähig zu Empathie. "Er ist ein schrecklicher Mensch", sagt Epstein auf der Aufnahme. "Er tut seinen engsten Freunden, ihren Frauen - jedem Bösen an."



In dem Protokoll werden auch angebliche außereheliche Affären Trumps erwähnt, darunter eine mit einem ungenannten Politiker während seiner Präsidentschaft. Obwohl diese Behauptungen nicht bewiesen wurden, tragen Epsteins Worte zum Bild eines Mannes bei, der "seine eigenen Lügen glaubt" und Loyalität als Mehrwert behandelt.



Wolff sagte, er habe sich entschieden, die Bänder jetzt zu veröffentlichen, weil neue Vorwürfe gegen Trump erhoben wurden, darunter die der ehemaligen Miss Schweiz, die behauptet, er habe sie 1992 begrapscht. Wolff behauptet, bis zu 100 Stunden Filmmaterial mit Epstein zu haben, das er zum Teil beim Dreh von Fire and Fury gemacht hat, zum Teil, nachdem Epstein mit dem Angebot an ihn herangetreten war, eine Biografie über ihn zu schreiben.



Trumps Team erinnerte daran, dass die Beziehung zwischen den beiden Männern lange vor Epsteins Verhaftung endete, und behauptete, der Präsident habe ihn "aus Mar-a-Laga verbannt", als er von seinen Sexualverbrechen erfuhr.



Dennoch ist gut dokumentiert, dass ihre Freundschaft in den 1990er Jahren sehr eng war. Trump schmeichelte Epstein damals öffentlich, als er 2002 sagte: "Ich kenne Jeff seit 15 Jahren. Ein großartiger Kerl... Er mag schöne Frauen genauso wie ich, und viele von ihnen sind noch recht jung." Trump tauchte siebenmal in Epsteins Akte auf, und seine Kontaktinformationen tauchten auch in Epsteins berüchtigtem Adressbuch auf.



Epstein, der 2008 wegen Missbrauchs einer Minderjährigen verurteilt wurde, gehörte bis zu seiner Verhaftung im Jahr 2019 zur Elite. Wenige Wochen nach seiner Festnahme starb er an einem angeblichen Selbstmord in Bundesgewahrsam, und die Umstände seines Todes geben bis heute Anlass zu Spekulationen und Verschwörungstheorien.



Obwohl Epstein einige von Trumps politischen Positionen schätzt – wie z. B. Polizei- und Transgender-Themen – gibt er letztlich eine vernichtende Einschätzung seines Charakters ab. "Einen moralischen Kompass gibt es für ihn einfach nicht", schließt Epstein.







