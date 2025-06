Die Gründung Israels stellt ein Verbrechen gegen die einheimische Bevölkerung dar

25. 6. 2025 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty



Ohne westliche pro-israelische Mimikry hätte es keinen Völkermord in Gaza gegeben Als ich 2006 meinen ersten kritischen Text über eine der israelischen Strafexpeditionen nach Gaza schrieb, galt Israel weithin als das einzige Überbleibsel der liberalen Demokratie im Nahen Osten. Praktisch niemand in der Tschechischen Republik fand es empörend, dass Israel bereits das Westjordanland, die Golanhöhen und den Gazastreifen besetzt hielt (trotz des Rückzugs der illegalen Siedler aus dem Gazastreifen im Jahr 2005), systematisch palästinensisches Land beschlagnahmte, illegale Siedlungen baute und periodisch palästinensische Zivilisten ermordete. Ohne die massive Unterstützung Israels durch die Vereinigten Staaten (und ihre zahlreichen Vasallen, einschließlich der Tschechischen Republik) in Abstimmung mit den pro-zionistischen Mainstream-Medien wären die Palästinenser schon vor langer Zeit frei. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Schon die Gründung Israels stellt ein Verbrechen an der einheimischen Bevölkerung dar, die für die beispiellosen Gräueltaten, die den europäischen Juden widerfahren sind, schwer bestraft wurde. Tatsächlich war es von Anfang an ein kolonialistisches Projekt und später eine Art US-Militäraußenposten in einer feindlichen Region, die reich an wichtigen natürlichen Ressourcen ist. Trotz der tief sitzenden rassistischen Vorstellung von einem zivilisierten Land, das sich gegen die arabischen Horden wehrt, ist Israel, das 1956, 1967, 1978 und 1982 den Konflikt in Westasien auslöste, eine regional tickende Bombe. Jahrzehntelang verschaffte die westliche politisch-mediale Welt dem Schurken Israel jedoch die nötige Mimikry, etwa in Form einer Beschwörung des "Existenzrechts Israels". Aber das Völkerrecht kennt so etwas nicht, denn Staatlichkeit ist eine politische Realität und keine rechtliche Angelegenheit. Und das ständige Fechten mit dem Antisemitismus oder der Hamas ist nicht mehr so schädlich wie früher.

Die Dezimierung von Gaza veränderte alles. Israels politische und militärische Führer verstecken ihren Wunsch, das gesamte Territorium "vom Fluss bis zum Meer" zu besetzen, nicht länger hinter der Farce des von den USA orchestrierten "Friedensprozesses", während ihre aktuellen Äußerungen über die in Gaza lebenden Palästinenser und im Westjordanland unterscheidet sich nicht von der entsetzlichen Haltung der Nazi-Führer gegenüber den Juden im Europa des Krieges. Dies sind jedoch keine Proklamationen aus dem Mund von "ein paar faulen Äpfeln", wie es erscheinen mag, wenn man auf die immer verzweifelter werdenden pro-israelischen Lautsprecher blickt. Die gesamte israelische Gesellschaft ist durch und durch von einem unerbittlichen Hass auf die Palästinenser durchdrungen, da diese ethnische Gruppe Israel entmenschlichte und dämonisiert ganze Jahrzehnte.

Dies wird durch eine kürzlich durchgeführte Umfrage der University of Pennsylvania belegt, nach der 82% der Befragten aus Israel die Vertreibung der Palästinenser aus Gaza wollen, und fast die Hälfte der anderen ihre Vernichtung unterstützt. Auf der anderen Seite vergleichen einige jüdische Stimmen, wenn auch im Moment selten, das heutige Israel unverblümt mit Nazi-Deutschland.

Viele langjährige Unterstützer der israelischen Apartheid in einem vergifteten innenpolitischen Klima, wie der tschechische Fernsehreporter Jakub Szántó, haben offenbar den Kopf in Sand gesteckt und versuchen, die Zerstörung von Gaza den Psychopathen in Netanjahus Regierung oder Netanjahu selbst in die Schuhe zu schieben. Andere Sprecher der israelischen Vernichtungsmaschinerie, wieDavid Bořek im Tschechischen Fernsehen und Jan Fingerland im Tschechischen Rundfunk, versuchen unbeholfen, Israels Tötung der Bewohner des Gazastreifens eine Art menschliches Antlitz aufzupfropfen. Die Haltung der tschechischen politischen Vertretung, ungeachtet der Regierungs- und Oppositionsvertreter, spiegelt nur die perverse Haltung dieser beiden Herren wider. Die Tschechische Republik mit ihrer pathologischen Unterstützung für die israelische Zerstörung des Gazastreifens und die Kolonisierung des Westjordanlandes auf Steroiden verlangt viel Ärger; Es geht nicht nur um die völlige Isolierung der Tschechischen Republik auf der internationalen Bühne, sondern auch um eine fundamentale Bedrohung für die Sicherheit ihrer Bürger.

Unterdessen protestieren Israels traditionelle Verbündete und Komplizen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union gegen die schrecklichen Gräueltaten und perversen Pläne der Netanjahu-Bande, die überlebenden Bewohner des Gazastreifens zu vertreiben, und unternehmen die ersten zaghaften Schritte in dieser Hinsicht. Aber sie kommen sehr spät, denn ihre Mitschuld an der Zerstörung der palästinensischen Volksgruppe ist unbestritten. Aber solange das Vereinigte Königreich und die Europäische Union - und insbesondere Deutschland - kein hartes Waffenembargo gegen Israel und harte Sanktionen gegen die israelische Regierung verhängen, wird sich nichts ändern. Aber eine grundlegende Änderung des andauernden pro-israelischen Kurses muss von Tel Avivs Hauptsponsor und Komplizen, also den Vereinigten Staaten, kommen.

0

136

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }