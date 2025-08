V Česku skutečně existuje deep state

Život a "dílo" Marka Bendy



Marek Benda, extremistický ultrakonzervativní poslanec ODS, má dlouhodobě mimořádný vliv na směřování České republiky. Nejen sám, ale i prostřednictvím svých nejbližších příbuzných pracujících pro ODS.



Jeho bratr Filip Benda je ředitelem kabinetu ministra financí. Druhý bratr Patrik Benda je vedoucí oddělení strategie v kabinetu premiéra a v praxi určuje, které body se dostanou na jednání kabinetu. Jejich matka Kamila Bendová je členkou Rady vlády prolidská práva na Úřadu vlády.



Jeho postoje jsou dlouhodobě neměnné.



Odmítá jakoukoliv veřejnou kontrolu politiků ze strany veřejnosti (právo na informace, audity, majetková přiznání, registr smluv) či omezování jejich požitků a výhod (imunita).

Odmítá veřejnou kontrolu úřadů a státních firem, ať ve formě registru smluv či zákona o právu na informace.

Trvale omezuje lidem práva ve výsostně soukromých oblastech jako je sexuální život, založení rodiny a či životní partnerství.

Jeho závislost na nikotinu je taková, že tím významně ohrožuje své okolí, o porušování zákona nemluvě.

Je otevřeně homofobní, nenávistný vůči sociálně znevýhodněným dětem a dospělým a dalším jinak znevýhodněným skupinám.



Nevěříte? Zde je 100 výroků a postojů Marka Bendy za jeho působení v politice.



Byl jedním z předkladatelů zákonů, podle kterého nemohou být poslanci kontrolováni na hranicích. Byla to reakce na to, že poslanci pašovali přes hranice neproclené zboží. 14.06.1993, Respekt" ------

“Příště zakážeme jíst olomoucké syrečky, protože páchnou.” Předseda poslanců KDS Marek Benda k zákazu kouření 30.12.1995, Lidové noviny" ------

26letý poslanec a předseda poslaneckého klubu KDS Marek Benda napsal učebnici o parlamentní demokracii, Jeho brožuru odborně posoudili dva bývalí ministři školství - Petr Vopěnka a Petr Piťha (oba nominováni KDS) 01.03.1995, Rudé Právo

Benda poukazoval na nadbytečnost funkce ombudsmana 14.02.1996, Denní TELEGRAF" ------

Byl proti majetkovému přiznání, jde podle něj o kalkulaci s lidskou závistí 5.10.1996, Denní TELEGRAF" ------

Jan Hus byl podle něj odsouzen církevními funkcionáři spravedlivě, protože útočil na řád, a to je podle Bendy nebezpečné 09.07.1996, Svobodné slovo

Byl proti omezení imunity poslanců 01.08.1996, Hospodářské noviny

Oženil se v římskokatolickém kostele. Mezi gratulanty se objevili ministři Miroslav Výborný a Ivan Pilip i bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Karel Schwarzenberg. K odvozu hostů z kostela měla sloužit dle médií služební felicie. 01.09.1997, Právo

K možnosti celostátního referenda řekl: »Možnost vypsání referenda na základě 250 tisíc podpisů spolu s povinností nadpoloviční většiny všech občanů republiky při hlasování je prostě jen cesta, kterou si tady menšinová komunistická opozice snaží vytvořit prostředek, jakým způsobem bojovat proti evropskému začleňování, se kterým nesouhlasí.« 27.02.1997, Haló noviny

Způsobil skandál, zapoměl se na obědě při důležitém hlasování. “Zákon o důchodovém pojištění byl vrácen do druhého čtení, protože někteří poslanci vládní koalice se nevrátili včas z oběda. Poslanec Marek Benda to vysvětlil omylem. Domníval se, že polední přestávka je až do tři čtvrtě na dvě, a ne pouze do 13.40. “ Případ skončil tím, že jsem na politickém grémiu strany řekl, jak jsem Marka Bendu potrestal, sdělil předseda poslaneckého klubu Jiří Honajzer. Ten Bendovi v klubu veřejně vynadal a napsal o jeho prohřešku dopis všem oblastním sdružením na severní Moravě, kde poslanec kandidoval. 06.09.1997, Práce; 12.09.1997, Mladá fronta DNES

Benda: “Za své politické vzory považuji Winstona Churchilla, Ronalda Reagana a svého otce. V prvé řadě pro jejich pevnost a kontinuitu názorů.” 15.05.1998, Lidové noviny" ------

K zákonu o svobodném přístupu k informacím: ""Tvrdím, že zákon byl napsán pro novináře,"" prohlásil poslanec Marek Benda (ODS). 12.11.1998, Mladá fronta DNES

Byl proti zřízení vyšetřovací komise k privatizaci Telecomu 14.01.1999, Haló noviny

Senátor Václav Benda (ODS) a bývalý poslanec ODA Viktor Dobal potvrdili, že podepsali dopis adresovaný editorovi britského listu The Times, v němž vedle polských politiků protestují proti možnému vydání chilského diktátora Augusta Pinocheta do Španělska. Dopis The Times včera zveřejnily. Dopis měli podepsat i další bývalý poslanec za ODA Ivan Mašek, poslanec Marek Benda (ODS) a asi sedm polských politiků. 04.02.1999, Svoboda

Spolupodal návrh, podle kterého by měla mít ČT jen jeden televizní kanál 08.10.1999, Mladá fronta DNES

Klub ODS rozdal třiceti poslancům mobilní telefony půjčené ze sněmovny a oni je nevrátili. Benda to obhajoval, prý se nechtěl handrkovat s poslanci, kteří odešli z ODS. 06.10.1999, Právo

Byl proti Evropské sociální chartě, prý podle něj obsahuje nemravnosti 03.04.1999, Severočeské noviny

Byl proti legalizaci prostituce, prý je to nemravné 16.04.1999, Severočeské noviny

------

“Podezření ze spáchání trestného činu propagace fašismu a dalších hnutí omezujících svobodu a lidská práva čelí čeští signatáři otevřeného dopisu, kteří letos na jaře v londýnském deníku The Times požadovali po britské vládě propuštění někdejšího chilského vůdce Augusta Pinocheta. Mezi ty, kdo tento dokument podepsali, patří například exposlanci Ivan Mašek a Čestmír Hofhanzl (ODA, později Pravá frakce ODA, dnes Strana konzervativní smlouvy), zesnulý senátor Václav Benda, jeho syn Marek, či vědecký pracovník Občanského institutu Jaromír Zieglitz” 26.07.1999, Večerník Praha" ------

Ke sponzorské aféře ODS: Financování stran je problém všude na světě a čím více norem se k němu přijímá, tím je to svým způsobem složitější, tvrdí poslanec Marek Benda (ODS). 14.08.1999, Lidové noviny" ------

K zákonu o partnerském svazku homosexuálů: Tento zákon staví homosexuální rodinu na úroveň normální rodiny s dětmi, což je nepřirozené, a tedy i absolutně nepřijatelné, říká například poslanec Marek Benda (ODS), který se už před dvěma týdny proslavil varováním, že ""zákon by v případě přijetí mohl zlákat k homosexuálnímu jednání čtyřicet procent Čechů"". 06.04.1999, Respekt" ------

"Chceme peníze, hřměli lidé bez platů před Sněmovnou"".Lidé, deptaní skutečností, že jim zaměstnavatelé již měsíce za práci neplatí, se tu snažili poslance přimět k rychlému přijetí zákonů, o nichž si myslí, že jim pomohou. Poslanec Marek Benda (ODS) se podivoval nad tím, proč ministr vnitra Václav Grulich neposlal na lidi policisty. "" Demonstrace pod okny - já myslím, že je nezákonná. A jsem překvapen, že pan ministr vnitra nekoná.""

22.12.1999, Právo" ------

Byl proti zákazu telefonování v autě. ""Je to klasický socialistický nesmysl. Když někdo řídí, tak řídí buď dobře, nebo ne. Když řídí blbě, může tak řídit i bez toho, že telefonuje. To by napříště vláda mohla vymyslet zákaz kouření v autě, zákaz poslouchání rádia a podobně,"" poznamenal. 07.01.2000, Večerník Praha" ------

Nebyl pro to, aby byla na dálnicích maximální rychlost 130 km za hodinu. Při zlepšující se kvalitě vozidel, která jezdí po silnicích, je dobré rychlost mimo města zvyšovat, nikoliv dále regulovat, řekl poslanec Marek Benda (ODS). 03.05.2000, Právo" ------

V TV měl prohlásit, že nacismus byl levicový 05.05.2001, Rovnost " ------

Řekl, že rozhodně nebude podporovat legalizaci marihuany, a ODS asi také ne 05.05.2001, ČT 1" ------

Vyjádřil se proti majetkovým přiznáním 07.06.2001, Super " ------

“Je to strašně nebezpečný trend.” Heterosexuální poslanec ODS Marek Benda varující před snahami gayů a lesbiček o registrované partnerství. 27.10.2001, Lidové noviny

Byl mezi politiky, kteří v termínu nepodali přiznání o svém majetku, i když to měli udělat 21.11.2001, Super" ------

Byl proti zákazu tabákové reklamy 27.04.2002, Lidové noviny" ------

Nedostal se do sněmovny a nastoupil jako spolupracovník u Vladimíra Mynáře z Unie svobody. Měl pracovat v odboru vládní agendy Úřadu pro veřejné informační systémy.

Média píšou, že byl součástí nuselské party, která se scházela v Alchymistické a pivní dílně Magister Kelley. Patřil tam mj. Ladislav Jakl, JIří Sezemský, Patrik Nacher, nebo třeba Hana Marvanová. Scházeli se pravidelně. 17.01.2002, Lidové noviny" ------

Vyjadřoval se proti přímé volbě prezidenta 04.02.2002, Profit |" ------

Zkomplikoval řešení tunelování v rodinných firmách. “Předloha, která bez povšimnutí veřejnosti prošla v dolní komoře už minulý měsíc, však vyvolala zděšení mezi státními zástupci. Podle názoru odborníků z Nejvyššího státního zastupitelství jde o novelu zásadního významu a dopadu, neboť by mohla umožnit beztrestný odliv kapitálu z tzv. rodinných podniků, neoprávněné obohacování fyzických osob na úkor osob právnických, případně obtíže při splácení úvěrů. Zástupci tvrdí, že pokud se stane součástí právního řádu, mohou se stát některé závažné hospodářské trestné činy nestíhatelnými. “ 15.04.2002, Právo

------

Byl proti zřízení etického kodexu namířeného proti korupci 25.08.2004, Právo" ------

Pochodoval na pochodu proti potratům organizovaném Hnutím pro život

Vyjadřoval se proti “homosexuální lobby” “Tlak médií a liberální lobby je obrovský a mnozí zákonodárci na celém světě jsou jím dotlačeni k různým projevům pozitivní diskriminace, z nichž registrované partnerství je pouze jedním z řady obdobných případů. Osobně soudím, že počátky tohoto trendu jsou v ideálech osnovatelů a duchovních otců francouzské revoluce, kteří představu lidské důstojnosti (vyplývající z konceptu člověka jako obrazu Božího) nahradili ideou lidských práv, ze kterých se vytrácí osobnost a její důstojnost, ale zůstávají spousty požadavků na zajišťování individuálního štěstí.” blisty.cz 16.12.2004, ------

Vyjadřoval se proti zákonu proti diskriminaci. „Je to jedno z největších šílenství, které do této Sněmovny kdy přišlo,“ kroutil hlavou Marek Benda (ODS). 11.02.2005, Mladá fronta DNES" ------

Řekl, že “V normální rodině samozřejmě rozhoduje manželka, případně maminka kdo a kdy uklízí.” 12.04.2005, TV Nova" ------

Řekl, že “Církvím by měl být vrácen majetek a měly by přejít na samofinancování.” 02.06.2005, Lidové noviny" ------

Byl mezi poslanci, kteří propadli v testu, když se na ně obrátila žena (reálně to byla figurantka), která chtěla pomoct s domácím násilím. Nepomohl. 25.06.2005, Mladá fronta DNES" ------

Nebyl pro snížení hranice sexuálního styku na 14 let ceskenoviny.cz 30.11.2005, ------

“Sporný trestní zákoník, kterému před volbami zlomil vaz chybějící paragraf o tunelování, se začíná znovu psát. Vypustit paragraf před volbami navrhl takřka bez povšimnutí sněmovny Pospíšilův stranický kolega Marek Benda.” aktualne.cz 12.12.2006, ------

Měl říct k antidiskriminačnímu zákonu, že “„Teze, že diskriminovat je nesprávné a musíme s tím za každou cenu bojovat, je jedním z omylů moderní společnosti.“ lidovky.cz 11.10.2007, ------

iDNES.cz “Imunitní výbor doporučil Sněmovně vydat poslance KSČM Josefa Vondrušku k trestnímu stíhání. Za totality prý jako dozorce týral politické vězně v Minkovicích. ""Dělal jsem jen svou práci, tvrdí na svou obhajobu. Výbor vydal i poslance ODS Plašila, podle informacíbyl proti poslanec ODS Marek Benda.” zpravy.iDNES.cz 13.09.2007, ------

Bruntálský senátor ODS Jiří Žák musí zaplatit své bývalé asistence téměř padesát tisíc korun, takovou částku jí měl podle Krajského soudu v Ostravě pod nátlakem postupně ubírat z platu a odměňovat tak svou manželku. Benda: ""prohru v tomhle sporu nevidím jako nejmenšímu k tomu, vyzývat nějakého kolegu k tomu, aby odstupoval"" 31.07.2007, TV Nova" ------

“Podle předsedy Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Marka Bendy by nikdo, komu je méně než 30 nebo 40 let, neměl mít žádné nároky na sociální dávky.” Komora.cz 18.04.2007, ------

Vláda a Benda nechtějí, aby neposlušným poslancům hrozila ztráta mandátu ceskenoviny.cz 12.03.2007, ------

Poslanec ODS Marek Benda vyzval všechny konzervativní politiky, že jakmile to bude jen trochu možné, je jejich povinností zrušit registrované partnerství homosexuálů. tyden.cz 18.03.2007, ------

Byl mezi poslanci, kteří propadli v testu - vůbec nereagoval na maily od voličů

Vyjádřil se pro zrušení Mezinárodního dne žen a naopak byl pro svátek na Velký pátek aktualne.cz 06.02.2007, ------

Podpořil lidská práva v Tibetu a vyjádřil se proti konání olympiády v Číně 09.11.2007, Mladá fronta DNES" ------

Přišel s tzv. náhubkovým zákonem, kdy se zakázalo zveřejňování odposlechů v médiích. Zákon odsoudili mj. Reportéři bez hranic ceska-media.cz 28.01.2009, ------

Byl pro blokování Lisabonské smlouvy 09.12.2008, Lidové noviny" ------

Nechtěl řešit rušení ultrapravicové Dělnické strany, šlo podle něj o marginálii. Strana byla později v roce 2010 jako extremistická .rozpuštěna rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. respekt.cz 01.10.2009, ------

Média zjistila, že své děti vozí v autě bez autosedačky a že kouří na zastávkách MHD 14.02.2009, Aha! " ------

Řešila se kauza s jeho neexistujícím titulem z plzeňských práv, který používal, i když tvrdil, že ho nepoužíval. Na právech v Plzni totiž nedostudoval řádně, jeho rigorózní práce nesplňovala požadavky. Opronentem jeho práce byl proděkan Milan Kindl, středobod skandálu na plzeňských právech a hlavní stavitel tzv. chobotnice z plzeňských práv. Benda o své práci řekl, že ""má práce je výjimečná a titul neužívám"". zpravy.iDNES.cz 02.11.2009, ------

Lhal o tom, že titul doktora neužíval. Jako doktor práv se představoval například voličům na kandidátce před neuskutečněnými předčasnými volbami. zpravy.iDNES.cz 04.11.2009, ------

Vyjadřoval se proti evidenci lobbistických kontaktů u poslanců, prý by to nezvládl všechno zapisovat. ""Je nepředstavitelné, že bych hlásil vnitru, s kým se stýkám. To mi můžou rovnou napíchnout telefon.“ respekt.cz 04.10.2009, ------

Když Ústavní soud pozastavil přípravu předčasných parlamentních voleb a tím je odložil, Benda prohlásil, že by se mohl rozsudek ÚS prostě ignorovat 07.09.2009, Mladá fronta DNES" ------

Benda s kolegy prosadil zákaz odposlouchávat tuneláře, zloděje či podvodníky 18.11.2009, Mladá fronta DNES " ------

Média zjistila, že se Benda nevyskytuje ve své pražské poslanecké kanceláři. Která zřejmě ani vůbec nebyla v provozu a byla vyklizená. 13.02.2010, Právo " ------

Vyjadřoval se proti stavbě mešit v ČR “„Velice souhlasím. Dokud je ve většině muslimských zemí trestné agitovat pro přestup mezi vyznáními natož stavět kostely, pak není důvodu povolovat mešity. A multikulturalismus je veliký omyl,"" řekl redakci místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.” euportal.cz 30.09.2010, ------

Podpořil lidi jako je Roman Joch či Jana Bobošíková proti zavádění sexuální výchovy ve školách denikreferendum.cz 02.09.2010, ------

V kauze Drobil - Michálek na Státním fondu životního prostředí se Benda postavil za Drobila. „Jeho chybou bylo jen to, že si vybral člověka, který se chová naprosto neuvěřitelně a odposlouchává svoje kolegy. Pokud se tu budou problémy řešit veřejným lynčem a nikoli přes policii a soudy, je to konec tohoto státu,“ dodal. 18.12.2010, Právo" ------

Benda byl proti vydání poslance Humla z Věcí veřejných ke stíhání ve věci autonehody a vypracování lživého posudku tyden.cz 03.05.2011, ------

Vyjadřoval se pro ochranu rodičů před “módními” žalobami ze strany děti, které u nás sice narozdíl od Západu nejsou, ale podle něj by mohly být. novinky.cz 13.10.2011, ------

ODS nechtěla pustit NKÚ kontrolovat ČEZ. Benda to nevyloučil jako možnost někdy v budoucnu. blisty.cz 04.11.2011, ------

Vyjádřil se proti tomu, že Bohuslav Svoboda coby pražský primátor podpořil Gaypride. http://xn--parlamentnmlistm-isb95u.cz/ „Nepovažuji to za šťastný krok. Podle mě to dělat neměl. Považuji za velmi nešťastné, že podpořil festival, který podporuje pro společnost zničující životní styl bez závazků a odpovědnosti,"" řeklmístopředseda poslaneckého klubu Marek Benda. parlamentnilisty.cz 04.08.2011, ------

Byl proti zrušení anonymních akcií zpravy.iDNES.cz 11.10.2011, ------

ODS a Benda chtěli omezit pravomoci NKÚ, státní a obecní firmy by podle Bendy měly auditovat “nezávislé firmy”. novinky.cz 23.06.2011, ------

Nominován na Zelenou perlu v rámci Ropáka roku za citát z roku 2012: „Nedovolíme, aby se ekoteroristé zmocnili čísel z ČEZ."" (k návrhu zákona, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření i státních akciových společností) blisty.cz 26.04.2013, ------

Chtěl zpřisnit umělé oplodnění a byl proti anonymnímu darování spermií. zdn.cz 20.06.2012, ------

Benda propadl v testu jak poslanci odpovídají občanům, neodepsal ani na jednu z 42 zpráv. ceskapozice.cz 03.01.2012, ------

Policie zasahovala v městské akciovce Prahy 4 4-energetická, ve které byl Benda členem představenstva 10.01.2013, Metro" ------

O dětech z dětských domovů řekl: „Dobře víte, pane ministře, že v dětském domově žádné použitelné děti v reálu nejsou,“ vyletělo z úst Marku Bendovi. Už vzápětí se snažil Benda svůj výrok mírnit, ale to se mu nepovedlo. „Možná to zní drsně, ale to jsou děti, které jsou mnohdy tak nemocné, že nikde jinde, než v tom dětském domově nepřežijou,“ snažil se vysvětlovat. krajskelisty.cz 04.08.2014, ------

Ohradil se proti ombdusmance Šabatové, která se postavila proti zákazu nošení hidžábů ve školách. “Postoj ombudsmanky se nelíbí ani poslanci Marku Bendovi (ODS). „Je to úlet. Pokládám za lehce absurdní se za každou cenu přizpůsobovat každé kultuře, která sem přijde. Když k nám přijdou lidožrouti a řeknou, my doma jíme lidi, tak je tady budou moci jíst taky?“ zažertoval pro Právo.” novinky.cz 28.08.2014, ------

„Jsem proti jakémukoliv zákonu o prokazování majetku. Buď je cestou k mimořádným majetkovým daním, nebo buzeraci. Jestli do toho chtějí zahrnout firmy, tak to se úplně zbláznili,“ reagoval na návrhy koalice poslanec Marek Benda z ODS.

23.01.2015, Lidové noviny" ------

Zákaz kouření v restauracích považuje za blbost a buzeraci. ""Protikuřácký zákon psali fanatici, kteří vycházejí z pocitu, že máme národ vychovávat"" chrudimskenoviny.cz 30.04.2016, ------

Ve sněmovně procesně zabránil tomu, , aby měl NKÚ větší kontrolní pravomoci a mohl kontrolovat samosprávu pravniradce.ihned.cz 22.04.2016, ------

Byl pro povolení určité míry alkoholu na kole, nulovou toleranci považoval u cyklistů za nesmysl

Vyjádřil se proti centrálnímu registru majetkových přiznání politiků. “„Je to jen snaha několika neziskovek si všecko zjednodušit a moci si po internetu lustrovat každého po celé republice. Takhle to fungovat nemá. Své zastupitele si má lustrovat příslušná obec a ne nějaký aktivista placený z evropských peněz, který sedí v Praze,“ dodal.” 19.04.2016, ČT 1" ------

Opět ve sněmovně bojoval za to, aby dárci spermatu nemohli být anonymní tyden.cz 22.03.2017, ------

Vyjadřoval se proti boji proti globálnímu oteplování. “Marek Benda z ODS zapochyboval, zda globální oteplování nastalo. Podle něj za ním stojí „globalizace environmentalistů“ a je propagováno „světovými alarmisty“ podobně jako v minulosti názor, že ve světě kolem roku 2000 dojde ropa.” parlamentnilisty.cz 02.03.2017, ------

Benda tvrdil, že v hospodě je možné si zapálit i přes vyhlášený zákon kouření, pokud se v nich nepodává jídlo určené k okamžité spotřebě. Účelově ohýbal vyznění zákona, jeho interpretaci zákona Ministerstvo zdravotnictví odmítlo. tn.cz 29.05.2017, ------

Vyjadřoval se proti existenci rozvodů. “Poslanec Marek Benda (ODS) se domnívá, že uzákonění rozvodů v Česku před více než 60 lety byla chybou. Z možnosti, která měla sloužit jen jako výjimečný stav, se totiž stala norma a lidé v rozvodu přestali vidět problém.” blesk.cz 23.05.2018, ------

“ODS bude bojovat proti prolomení mlčenlivosti advokátů, které navrhuje Pirátská strana. Podle Marka Bendy návrh zásadním způsobem ohrožuje právo na právní pomoc a obhajobu před státními orgány.” prazskypatriot.cz 20.03.2018, ------

Byl proti Istanbulské smlouvě politicke-listy.cz 30.10.2018, ------

Vyjadřoval se proti zveřejňování smluv ČEZu či Českých drah v registru smluv. “„Je to válka pirátů proti některým státním firmám, které se my nebudeme účastnit,” e15.cz 07.03.2018, ------

Media zjistila, že Bendův asistent ve sněmovna Alan Hopp je současně lobbista pracující pro exekutorskou komoru. To kritizovali i někteří exekutoři, kteří prosazovali tzv. teritorialitu exekucí, kterou naopak odmítal Benda. 11.02.2019, Respekt" ------

Vyjadřoval se proti zpřísnění trestů za týrání zvířat “„Obavám se, že bude tendence některých aktivistů začít používat právě nové ustanovení 302A i proti zoologickým zahradám, cirkusům, možná velkochovům a spoustě dalších věcí,” blesk.cz 22.03.2019, ------

Byl proti zdanění církevních restitucí 06.06.2019, parlamentnilisty.c" ------

Benda řekl o Pirátech, že jsou zelení, až rudí, a že si s nimi nedokáže představit koalici. Zkušenosti s nimi má prý špatnou. Hřib v roli primátora je pak podle něj děs a běs a je asi ještě horší než Adriana Krnáčová. Pro Piráty je podle něj vysněný koaliční partner ČSSD a KSČM. Shoduje se prý s Piráty jen na boji proti oligarchům. „Já říkám, že Piráti jsou námořní loupežníci.“ seznamzpravy.cz 17.04.2021, ------

Benda je stejně jako Pavel Blažek proti zavedení teritoriality exekutorů. denikn.cz 16.04.2021, ------

O kauze Feri se vyjádřil jako o kulturní válce denikreferendum.cz 31.05.2021,

Vyjadřoval se proti Igoru Střížovi: “ „Nechceme přece v roce 2021 šéfa státních zástupců, který byl kdysi komunistickým vojenským prokurátorem,“ předestřel týdeníku Respekt argumenty své strany poslanec Marek Benda.Nepřijatelný je Stříž pro občanské demokraty údajně také kvůli podezření, že právě on stál za obviněními, která před osmi lety vedla k pádu vlády premiéra Petra Nečase.” denikn.cz 25.06.2021, ------

Nesouhlasí s novým zákon o předjíždění cyklistů ve vzdálenosti půl druhého metru. ""Cyklisté si myslí, že chrání svět před smrdícími auty"" cnn.iprima.cz 17.09.2021, ------

Shrnoval svoje největší nedávné úspěchy ve sněmovně: “V opozici je naším úkolem bylo kulturním nesmyslům bránit, ne něco prosadit. Zabránili jsme projednání a schválení Istanbulské úmluvy založené na ideologii genderu. Osobně jsem znemožnil dokončení projednávání manželství pro všechny. A mnoho dalších drobných věcí. Můžete se zeptat kterékoli z občanských iniciativ zabývajících se konzervativními hodnotami, na koho se v Poslanecké sněmovně obrátí jako na prvního, pokud něco chtějí prosadit nebo něčemu zabránit.” konzervativninoviny.cz 21.09.2021,

I přes zákaz kouřil v letadle elektronickou cigaretu, takže mu pilot armádního letounu pohrozil nouzovým přistáním v Kambodži. Idnes.cz 19.4.2023,

