Prezident Trump odvážně plánuje jadernou válku, aby zabránil zveřejnění dokumentů o Trumpovi a Epsteinovi

2. 8. 2025

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který má jako obyykle až děsivě blízko k faktům)

Nejrozumnější a nejvyrovnanější prezident USA všech dob, Donaald Trump, připravuje vzrušující plány na zahájení jaderné války s Ruskem, aby zabránil zveřejnění dokumentů o Epsteinovi.



V příspěvku na sociálních médiích, který byl tak vážný, že obsahoval relativně málo gramatických chyb, Trump oznámil, že umístil dvě jaderné ponorky poblíž Ruska, protože byl naštvaný, že ho Medveděv trolloval na Twitteru. Buďme upřímní, i ti nejlepší z nás se mohou po špatné vlně kritiky na Twitteru dostat do emocí, které mohou vést ke konci světa.



Trump v rozhovoru trval na tom, že USA jsou na jadernou válku dobře připraveny, čímž myslel, že „všichni miliardáři mají bunkry“ a „na ostatní seru“. Až se radioaktivní prach usadí, Trump bude jasným kandidátem na Nobelovu cenu míru.



Melania již prohlásila: „Ani za nic se s tím úchylem do bunkru nevlezu. Radši budu pod první bombou!“ Věrní stoupenci MAGA prohlásili, že jsou rádi, že budou vypařeni, pokud to znamená, že Trump vyhraje. Evangelikálové jsou nadšení, že budou brzy vytrženi. Na svého opáleného proroka čekali 2000 let.



Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová říká: „Trump již ukončil šest konfliktů. Nyní je čas na válku, která ukončí všechny války.“



Možná si myslíte, že se jedná o mírně přehnanou reakci, ale tato kauza má více vrstev, než se na první pohled zdá. Dozvěděla jsem se, že Medveděv poslal Trumpovi soukromou zprávu, ve které napsal: „Tvé dny jsou sečteny, pedofile“, čímž naznačil, že ruští hackeři možná získali nahrávky znásilňování. Vzhledem k tomu, že strážci nahrávek v centrále Mossadu touží po jaderné válce, vypadá to, že se schyluje k dokonalé bouři.



Trump se tak snažil chránit sebe a své pedofilní přátele, že jmenoval registrovaného sexuálního delikventa Lawrence Taylora (který sexuálně zneužil 16letou dívku) do rady sportovní iniciativy pro děti. Jak si dokážete představit, levicová chátra se na Trumpa za to vrhá. Nechápou, že my chráníme ženy a děti pouze před transsexuály.



Jak bylo předvídatelné, všichni lidé, kteří jsou proti znásilňování dětí, i když se ho dopouštějí bohatí konzervativní muži, se semkli. Nikdy nepochopím, proč se v této věci i odpůrci staví na stranu Ruska. Zasraní zrádci.



Je zřejmé, že Trump a jeho tým došli k závěru, že jediným způsobem, jak zabránit zveřejnění Trumpových a Epsteinových spisů, je všechno vybombardovat. Jako bonus by to vyřešilo krizi zaměstnanosti, kterou se Trump snaží zakrýt oznámením 250 tisíc pracovních míst, která neexistují. Nejlepší způsob, jak snížit nezaměstnanost, je samozřejmě snížit počet pracujících.



Vládnoucí třída je přesvědčena, že jadernou katastrofu přežije, jen jim neříkejte, že už nebudou mít žádné pracovníky. Budou tak zmatení, až se budou snažit postavit se na vlastní nohy bez pracovníků, které by mohli vykořisťovat! Nejsem si jistá, jestli se v postapokalyptickém světě bude vytvářet mnoho bohatství, ale bude zábavné sledovat lidi, kteří si neumí utřít zadek, jak loví mutantní holuby kopími.

