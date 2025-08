novinky.cz: Tohle snad nemyslí vážně

2. 8. 2025 / Jan Molič

Včera novinky.cz publikovaly článek "Fakta o hladu v Gaze, která nikdo nechce slyšet" (https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-blizky-a-stredni-vychod-fakta-o-hladu-v-gaze-ktere-nikdo-nechce-slyset-40532520).

"Studie OSN ukázala, že 8,8 procenta dětí trpí akutní podvýživou. Jsou to děsivá čísla a znepokojivý vývoj, ale v oblasti žijí více než dva miliony lidí." WTF? Zřejmě teprve tehdy, kdyby v oblasti žilo 10 milionů lidí, tudíž by hladovělo pořád 8,8 pct dětí, což by ale už bylo 880 tisíc, tak teprve tehdy by to stálo za úvahu s tím něco dělat?

Hned pod tím argumentace pokračuje:

"Autor analýzy připomíná, že jeho dědeček přežil blokádu Leningradu během druhé světové války. Téměř 900 dní obléhal německý wehrmacht město na Něvě. Během blokády zahynul milion lidí."

Čili protože Němci za druhé světové války vyhladověli milion lidí, tak vyhladovět dva miliony lidí nyní v Gaze je ok, zvlášť když to tehdy dědeček přežil. WTF?



Mám pocit, že Izraelská propaganda šla kvalitativně dolů. Jeden známý mi k tomu napsal, že už asi nepotřebují dělat kvalitní propagandu - protože svět si zvykl. Už zkousne všechno. Zkoušejí, kam až mohou zajít a vidí, že už mají ruce volné.



A tak očekávám, že salámovou metodou dojde postupně k anexi celého palestinského území. Princip té salámové metody je jasný: jeden krok doleva, dva kroky doprava. Izrael třeba dovolí shodit několik palet mouky, udělá se PR, jak se stará o lidi (a Němci a Francouzi si též udělají PR, že to byli právě oni, kdo mouku shodili). A pak zase zavře kohoutky.



Toto je konečné řešení palestinské otázky.



Diskuse je nemožná, neboť mnozí Češi zastávají pozici fanoušků buď Sparty nebo Slávie - a zkuste říkat sparťanům, že slávisté taky hrají dobrý fotbal. Nebo přesvědčit milovníky McDonald's, že je to předražené nic. Značka prodává. Izrael si vyrobil značku "Jediné demokracie na Blízkém východě" a může prodávat kdejaký xindl stejně jako McDonald's.



Čím dál víc vidím, že Protokoly sionských mudrců byly sice podvrh, ale oni podle nich opravdu fungují. Politiky zaplatili, protože vědí, že klíčové osoby se nechají koupit. A zbytek? To jsou ti fanoušci Sparty nebo Slavie, kteří svou názorovou příslušnost ke správnému klubu hájí dokonce zdarma. Geniální!



Bohužel se přitom normalizuje násilí. Normalizuje se pohled, že Palestinci jsou zvěř, škodná. Úplně stejně jako se před druhou světovou válkou normalizovalo, že Židé jsou podlidi. Chovali se tak k nim Češi i Němci.



Ovšem tohle všechno jsou lidské biologické programy, kterými člověk disponuje od pravěku a netřeba se nad nimi rozčilovat - protože člověk jiný nebude. Vždyť je jen myslící, nebo spíš namyšlená, opice.



To, co je horší, je, pokud někdo těchto lidských - opičích - vlastností zneužívá. Jako to dělá Izrael. V propagandě i činech jsou úplně stejní jako Němci. Ale budou tvrdit přesný opak.

Nakonec tohle je o čem psal Orwell: War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. Dodám, že černá je bílá, láska je genocida. A ano, láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, protože lež je pravda a nenávist je požehnání. Přesně takhle to funguje. Zkuste v takovém prostředí newspeaku pak argumentovat!



A ještě jedním nástrojem Izrael disponuje: Kritizujete? Sáhne vám na prachy. Možná taky proto lidé už dopředu hájí pozice, kde cítí lepší živobytí. Češi v téhle strategii přežití vynikají. Nebo jinak - pokud budete mluvit o tom, co Izrael dělá, myslíte si, že díky tomu uděláte kariéru? Ne. Abyste udělali, musíte být Lipavský.





Jan Čulík:

Ano, Fabiano Golgo už upozornil, že ten článek kopíruje nacistickou propagandu hitlerovského režimu, argumentující, že židé jsou geneticky méněcenní. Já už jsem si několikrát všiml, že novinky publikují fašistické články.

Nic se nezmění, dokud je bude Trump podporovat. On má už teď na rukou krev tisíců lidí v Africe.



Na tom, že převážná většina České republiky zaujímá nyní fašistické postoje, asi mezinárodně nezáleží, i když ji to asi ekonomicky poškodí, protože jí Lipavský a Fiala hlasováním v OSN zkazili pověst.



Z domácího hlediska je to ale vážné, protože je to brutální celonárodní etický propad.



Mně to dost připadá skoro jako návrat ke komunismu. Přitom tehdy lidi byli proti režimu, teď ho podporují,



Jan Molič

Klidně to vydejte, ono je to stejně jedno - protože Blisty jsou bublina. Lidé s jinými postoji je nečtou. Když už si je přečtou, tak leda aby si potvrdili svůj postoj, vyberou si pouze ty texty, které chtějí vidět.



Ostatně o tom je propaganda; přesvědčit již přesvědčené a docílit u nich názorové otočky nebo naopak potvrzení postoje. Kdyby šlo o propagandu, musely by to Britské listy dělat jinak. Být proizraelští, ale to pravé sdělení psát mezi řádky. Ta názorová otevřenost, kterou dělají, to je jako rovnou milovníku AC Sparta říct, že SK Slávia je lepší - reakce bude nejspíš útok. Muselo by se to dělat dlouhodobě a nenápadně. Podsouvat mu třeba, že čísi idol je slávista, atd. atd.

Ovšem tahle propaganda se děje a samozřejmě funguje a provádí ji dlouhodobě Izrael. Přiznám se, že mě téma Izrael vs. Palestina dlouho nechávalo v klidu. Člověk v tom vyrostl, měl Izrael rád, vlastně ani nevěděl proč by ho neměl mít rád, když je tak skvělý. Prostě té propagandě věřil. Dokud si nezačal číst informace z druhé strany, ale to jen proto, že je zvídavý.

Jenže lidi obecně nejsou zvídaví. Nepotřebují číst informace z druhé strany. Mohli by třeba dojít k tomu, že se mezi svými přáteli už necítí doma. Většina lidí, jak jsem si všiml, ale velmi potřebuje někam patřit. Byli by nesví, kdyby měli zůstat měsíc někde sami. Kdyby je jejich hospodská parta přátel odmítla. Neustále řeší vztahy v partě.

Taky čím dál víc chápu, jak Izraelská propaganda funguje. Jde o útok na argumentaci samu, na logiku, na níž je argumentace postavena. Když se podaří rozmělnit význam slov, pak argumentace ztrácí smysl a je možné dosáhnout čehokoli.

Mnozí lidé již pochopili, a proto se vymezili, aniž by jim ještě něco hrozilo. Aby třeba nebyli vyhozeni z práce. Nebo aby mohli dělat ty své kariéry. Vůbec si nevšímají, že se chovají přesně jako fašisté němečtí - a je jim to zcela jedno. Bližší košile nežli kabát a vůbec, kdo příliš někam strkal nos, leda dostal po čuni.





