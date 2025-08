Channel 4 News: Zoufalství a smrt v Gaze

2. 8. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, sobota 2. srpna 2025: Zoufalství a smrt v Gaze. Boj o jídlo pokračuje, zatímco nové prohlášení Hamásu varuje, že jejich boj také pokračuje. Neodloží zbraně, dokud nebude vytvořen palestinský stát. Dobrý večer. Zemřít při hledání jídla, nebo zemřít, když žádné nenajdete? V Gaze, kde vládne podvýživa, je snaha dostat se k humanitární pomoci smrtelně nebezpečná. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že v sobotu bylo při panice v distribučním centru potravin zabito nejméně 10 lidí. Naděje na jakékoli mírové ujednání utrpěla další ránu, když Hamás vydal prohlášení, že se nevzdá zbraní, což je klíčový požadavek Izraelců, dokud nebude vytvořen nezávislý palestinský stát

Zdravotníci v místních nemocnicích uvádějí, že nejméně 10 Palestinců bylo zabito při hledání jídla v distribučních centrech v Gaze. Panovala panika poté, co izraelské síly údajně zahájily palbu na fronty lidí zoufale čekajících na jídlo. Svědci popsali chaotické scény ve dvou distribučních centrech Gazské humanitární nadace (GHF), která však popřela, že by došlo k jakémukoli násilí. Jane Deathová přináší reportáž:





Reportérka: Kapka v moři. Francouzská letadla shodila nad Gzou bedny s jídlem, Německo, Jordánsko a Španělsko učinily totéž, ale pro zhruba 2 miliony Palestinců, kteří pomalu umírají hlady, to zdaleka nestačí. V táboře Alzada v centrální Gaze říkají lidé, kteří jsou nuceni bojovat o vzácné balíčky, že tento způsob dodávání pomoci je nechává hladové a ponížené.





„Neshodí toho dost, aby se lidé najedli. Jsem zraněný a nemůžu utíkat. Za osm dní, co začaly shozy, jsem já a mých devět dětí nedostali ani zrnko rýže z pomoci.“





„Takhle pomoc nechceme. Chceme si na ni stát ve frontě a vyzvednout si ji. Ale tak, jak to teď je, to prostě nejde. Neříkejte, že to musí Izrael dovolit. To nám dělá Izrael. Zabíjí nás. Nedostáváme jídlo a naše děti mají hlad.“





Jídlo se shazuje z několika letadel, zatímco stovky nákladních aut s pomocí uvízly před Gazou. Izrael vpustí jen zlomek potřebných nákladních aut. Lidé jsou odkázáni čekat, až jim jídlo spadne z nebe, nebo riskovat smrt v jednom z center pomoci podporovaných USA a Izraelem. Podle OSN bylo od května v blízkosti těchto míst zabito více než 1300 Palestinců, podle svědků izraelskou palbou. V nemocnici Al Shifa truchlí Manal Masoudová nad svým synem. Říká, že byl včera zabit v centru pomoci.





„Bylo mu 16 let. Jmenoval se Ahmad Fourah. Zemřel jako mučedník, když šel pro mouku do Netzarimu, do smrtící pasti, do pasti a osidel, které nastražili.“





Izraelská armáda popírá, že by střílela na civilisty, ale stále zoufalejší hlad v Gaze zvyšuje tlak na Izrael. Dokonce to přimělo jeho nejvěrnějšího spojence, prezidenta Trumpa, vyslat svého vyslance pro Blízký východ Steva Witkoffa. Po včerejší návštěvě Gazy byl dnes v Tel Avivu, kde se setkal s rodinami izraelských rukojmích. Syn Michelle Illusie, Guy, byl unesen a zemřel na následky zranění. Militanti v Gaze stále drží jeho tělo.





„Poslouchám. Se vší úctou k Witkoffovi, vyjádřil soucit, věřil, že je to pro nás důležité, a projevil zájem vyslechnout všechny příběhy. Ale nic nového jsem od něj neslyšel.“









Úsilí USA zřejmě vede k ničemu. Izrael opět tvrdí, že dokud nebude dosaženo dohody o rukojmích, válka bude pokračovat. Dnes večer Hamás prohlásil, že se neodzbrojí, dokud nevznikne nezávislý palestinský stát. Ale jaký stát by to pro obyvatele Gazy vlastně byl? Po téměř dvou letech války se dnes někteří lidé vrátili do svých čtvrtí. Jen málokdo našel domov, kam by se mohl vrátit.









Moderátorka: Profesor Nick Maynard je konzultantem chirurgem v Oxfordské univerzitní nemocnici a posledních 15 let působí jako dobrovolník v Gaze. Minulý týden se vrátil z léčby pacientů v nemocnici Násir v Khan Unis. Požádala jsem ho, aby popsal, co tam zažil.









Profesor Nick Maynard: Je to téměř těžké popsat, ale je to tam strašné, humanitární podmínky jsou hrůzné. Počet obětí, které jsme každý den viděli, byl strašný. Podvýživa je extrémní, takže podmínky tam jsou opravdu nepopsatelně strašné.









Profesor Nick Maynard: Lidé se sami rozhodnou, zda budou věřit lidem jako já, kteří na vlastní oči viděli umírat lidi na podvýživu, umírat na nucené hladovění, lékaře, kterým izraelské pohraniční stráže zabavily ze zavazadel umělou výživu, aby ji nemohli použít k nakrmení umírajících novorozenců.





Moderátorka: A dejte nám představu, jak se všechny tyto věci proplétají, jak podvýživa ovlivňuje schopnost lékařů pečovat o zraněné a raněné, kteří přicházejí v těžké podvýživě.





Profesor Nick Maynard: Mají oslabenou imunitu, jejich tkáně se nehojí, jsou náchylnější k vážným infekčním komplikacím. Operujeme tolik lidí, že víme, že za normálních okolností by měli přežít svá zranění. Ale hluboko uvnitř víme, že jejich podvýživa a strašný celkový stav výrazně snižují jejich šance na přežití.





Moderátorka: Víme, že v posledních dnech Izraelci ustoupili a otevřeli více cest pro dodávky pomoci. Viděli jsme shozy z letadel nad regionem. Slyšeli jste, že to má nějaký vliv?





Profesor Nick Maynard: Musí otevřít pozemní trasy, aby se mohla dostat neomezená pomoc, protože to je jediný způsob, jak dostat do Gazy dostatek pomoci a potravin.





Moderátorka: Je zřejmé, že se velká pozornost soustředí na Humanitární nadaci pro Gazu a na to, jak tyto trasy pro pomoc fungují nebo nefungují, přičemž OSN tvrdí, že při hledání jídla bylo zabito více než 1000 lidí. Jaký tlak by měla mezinárodní společenství vyvinout na Izrael?





Profesor Nick Maynard: Musí obnovit původní způsoby distribuce potravin a umožnit neomezený přístup pomoci, a to se stane pouze díky neustálému tlaku ze strany západních vlád.





Moderátorka: Je zajímavé, že na sociálních sítích jste se velmi přímo obrátil na premiéra Keira Starmera a ministra zahraničí Davida Lammyho. Jsem zpět a připraven s vámi mluvit. Co byste jim řekl?





Profesor Nick Maynard: Uvítal bych příležitost si s nimi promluvit. Předložil bych jim jasné důkazy o tom, co jsem viděl. Mám fotografie pacientů, které jsem ošetřil kvůli těžké podvýživě, a podrobně popíšu střelné rány, které jsem viděl u mladých teenagerů, kteří byli postřeleni v Humanitární nadaci v Gaze.





Moderátorka: Což samozřejmě izraelská vláda a IDF zcela popírají. Tvrdí, že to prostě není pravda.





Profesor Nick Maynard: No, opět lžou a lidé se rozhodnou, zda chtějí věřit lidem, jako jsem já a mnoho dalších zdravotníků, kteří tyto zranění popsali. Podíval bych se Starmerovi a Lammymu do očí a řekl jim, co jsem viděl, a že musí udělat mnohem víc, než jen vyslovit silná slova, která dosud pronesli.





Profesor Nick Maynard: Je bizarní, že klade podmínky, ale vraťme se k vaší předchozí poznámce, kterou jste trefně vystihla situaci. Opravdu. Když jste řekla, že uvalili embargo na některé zbraně. Musí uvalit úplné embargo na všechny zbraně pro Izrael. Obávám se, že slova, která pronesli, jsou podle mého názoru upřímně řečeno bezcenná, pokud nebudou doprovázena silnými činy.





Moderátorka: Mohl byste to stručně shrnout? Pokud se neudělá víc, čeho se obáváte pro obyvatele Gazy?





Profesor Nick Maynard: Obávám se, že konečným cílem izraelské vlády je etnická čistka v Gaze a genocida. Právě to dělají, chtějí vymýtit obyvatele Gazy z jejich země.





Moderátorka: A co říkáte na jejich tvrzení, že lidé jako vy jsou mluvčí Hamásu?





Profesor Nick Maynard: No, to je prostě naprosto absurdní. Nedovolují novinářům vstoupit do Gazy, aby mohli poskytnout nezávislé důkazy, takže jediné konkrétní důkazy pocházejí od zdravotníků.





