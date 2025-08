S pravdou na mě nechoďte, aneb Analýza blízkovýchodního konfliktu dle českých novinářů

2. 8. 2025 / Adam Ročárek

čas čtení 10 minut

Genocida v Gaze se neděje, a navíc za ni může Hamás! Tak nějak by se dal shrnout článek “Fakta o hladu v Gaze, která nikdo nechce slyšet”, který publikovala Jitka Zadražilová. Jde o de facto pouze překlad “analýzy” od německého deníku Bild, známého především pro neskrytou podporu konzervativní pravicové politiky, fotky nahých žen na první stránce a nejvyšší počet napomenutí od Německé tiskové rady za publikaci prokazatelně lživých tvrzení. Jak se však ukázalo, i takto seriózní médium nemusí být perfektním zdrojem, a Novinky (jistě omylem) publikovaly řadu pochybných tvrzení. Pojďme si je projít po jednom. Genocida v Gaze se neděje, a navíc za ni může Hamás! Tak nějak by se dal shrnout článek “Fakta o hladu v Gaze, která nikdo nechce slyšet”, který publikovala Jitka Zadražilová. Jde o de facto pouze překlad “analýzy” od německého deníku Bild, známého především pro neskrytou podporu konzervativní pravicové politiky, fotky nahých žen na první stránce a nejvyšší počet napomenutí od Německé tiskové rady za publikaci prokazatelně lživých tvrzení. Jak se však ukázalo, i takto seriózní médium nemusí být perfektním zdrojem, a Novinky (jistě omylem) publikovaly řadu pochybných tvrzení. Pojďme si je projít po jednom.







“Hamás může mizérii v Gaze ukončit”

Ne, nemůže – Izrael opakovaně deklaroval, že propuštění civilistů jeho akci nezastaví. Autorka sama uznává, že Hamás by musel také složit zbraně, což by znamenalo kapitulaci a vydání se napospas režimu, jehož představitelé otevřeně plánují anexi území, rozsáhlou etnickou čistku & nahnání zbylých Palestinců do de facto koncentračního tábora v podobě tzv. “humanitárního města.”

Koneckonců, stejnou logikou pak může mizérii v Gaze ukončit Izrael – stačí vydat svých 3661 rukojmích (pardon, “administrativně zadržených”, neboli izraelskou armádou unesených a držených Palestinců bez zatykače, soudu, či podezření ze spáchání zločinu) a složit zbraně. Nicméně v tomto případě by asi i paní Zadražilová pochopila, o jak hloupý argument se jedná, že?

“Chování Západu prodlužuje konflikt”

Ano, prodlužuje, nicméně ne tím, že by bránil Izraeli v “dotlačení” Hamásu k dojednání příměří – Západ prodlužuje tím, že Izraeli umožňuje válčit skrze svou finanční podporu. Navzdory všem pohádkám o zázračné izraelské ekonomice totiž Izrael přežívá pouze díky extrémně štědrým finančním a vojenským dávkám, kterými jej Západ (především USA) zásobuje.

Dle výpočtů americké Rady pro mezinárodní vztahy (známější pod zkratkou CFR) mezi léty 1948 až 2024 USA věnovaly Izraeli 310 miliard dolarů (upraveno o inflaci), tedy téměř 6,6 bilionů korun. Pro představu, toto zhruba odpovídá dvojnásobku celého českého státního dluhu, českému HDP mezi léty 2022 a 2023, či třicetinásobku izraelského rozpočtu na rok 2025. Ano, Západ konflikt prodlužuje – pokud by totiž ukázal trochu odhodlání a Izrael na moment od svých štědrých dávek odstavil, nezbylo by Izraeli nic než okamžitě konflikt ukončit, nebo se finančně zhroutit.

“Izrael se navzdory válce stará o civilisty”

Izrael opakovaně střílel po lidech dovážejících potraviny, zdravotnících i pouhých frontách hladovějících Palestinců. To, že po převzetí totální kontroly nad přístupem potravin občas nějaké lidi k potravinám pustí bez toho, aby po nich pálil, není starání se o civilisty; stejnou logikou se SS starala o Židy ve Varšavském ghettu, když občas několika hladovějícím umožnila přístup k potravinám.

“Civilisty v Gaze vyhladovět nechce”

Pokud palba po konvojích, co vezou do Gazy potraviny, není dostatečným důkazem o opaku, a ani střelba po civilistech jdoucích k Izraelem vybraným místům distribuce není dostatečně průkazná, snad pomůže tento citát izraelského ministra Amichaje Elijaha:

“Izrael chvátá k vyhlazení Gazy.”

“Teroristé zneužívají potraviny”

Ne. Nad přístupem k potravinám v Gaze má absolutní kontrolu Izrael, takže pokud nechce paní Zadražilová tvrdit, že je izraelská armáda předává Hamásu a Palestinskému islámskému džihádu k distribuci, nedává tento argument absolutně smysl. A tvrdit toto pouhý týden poté, co sama izraelská armáda otevřeně přiznala, že nemá žádné důkazy o rutinním kradení zásob ze strany Hamásu (kterým izraelský režim opodstatnil současnou blokádu), je zcela otevřené a neskrývané lhaní v článku, který se má údajně zabývat “fakty.”

“Hamás se z hladu obyvatel Gazy raduje”

Zaprvé, Hamás opakovaně podmiňoval jakákoliv jednání okamžitým dodáním potravin do Gazy, což vypovídá o opaku. Zadruhé, jde o absolutně nedoložitelné tvrzení, jehož cílem je pouze vykreslit jednu stranu konfliktu jako tak zlou a odpornou, že jakákoliv akce proti ní je automaticky spravedlivá a správná. Tvrzení v článku, co se vydává za “fakta,” nemá co dělat. Pokud zde teď napíši “čeští novináři se z hladu obyvatel Gazy radují,” má to zhruba stejnou vypovídající hodnotu.

“Izrael udělal vážné chyby”

Ano. Volí si již 15 let za premiéra demagoga, který se neštítí spolupráce s otevřenými fašisty. Možná o něčem vypovídá fakt, že Hamás a Netanjahu jsou u moci téměř stejně dlouho, ale zatímco Hamás se drží u moci jako diktátorská strana, která před konfliktem dlouhodobě zaostávala v preferencích za dialog-podporujícím Fatahem, Netanjahu byl zvolen opakovaně a demokraticky, a i tak argument “Hamás si zvolili sami” lze slyšet stále dokola, zatímco “Netanjahua si zvolili sami” by si jako opodstatnění pro masakr izraelských civilistů nedovolil použít ani ten nejpropalestinštější aktivista.

“Nikdo se nestaral o hladovějící rukojmí”

Rukojmí jsou extrémně podvyživení, to je pravda. Nicméně jde o rukojmí v oblasti, která prochází extrémně rozsáhlým hladomorem, a stav, v jakém se nacházejí, rozhodně není o nic horší, než stav průměrného obyvatele Gazy. Koneckonců, i Palestinci držení v izraelských vězeních umírají na hlad, jak dokazuje případ teprve 17letého Walida Khalida Abdullaha Ahmada, který tento rok zemřel teprve ve vazbě. Samozřejmě by člověk neměl schvalovat únosy, nicméně tvrdit, že je páchá pouze Palestina, je účelová lež. Tvrdit, že stav unesených je na současnou oblast neobyčejně zanedbaný, je taktéž lež s cílem ukázat jednu stranou jako “horší.” A ohánět se zanedbáním rukojmích ze strany Hamásu, zatímco zamlčovat zcela účelné umučení dítěte ve vazbě hladem v době, kdy v Izraeli žádný hladomor není, je odporná propaganda na úrovní nacistického Německa.

Co dodat?

Za normálních podmínek bych si nikdy nevysvětloval zlým úmyslem něco, co lze stejně přesvědčivě vysvětlit pouhou hloupostí. V tomto případě však nedokáži věřit tomu, že by šlo o pouhé ignorantství. Nejde o první případ, kdy Novinky přejaly informace od deníku Bild, který je sice hojně čtené, ale extrémně pochybné médium, a to s historicky dokázanou tendencí poštvávání proti ideologickým nepřátelům a straněním Izraeli – koneckonců to byl Bild, který si izraelský režim vybral k šíření dezinformací ohledně selhání mírových jednání s Hamásem, v rámci kterých předával Izrael zfalšované “uniklé” zprávy z jednání, které zobrazovaly Izrael jako racionálního aktéra a Hamás jako sabotéra. Jde o ukázku šokující absenci žurnalistické etiky na straně Novinek. Pro připomenutí – tento článek je tak šíleně zaujatý ve prospěch Izraele, že několikrát popírá i vyjádření vrcholných izraelských politiků i izraelské armády.

Všichni jsme nějak zaujatí, a všichni máme svou vlastní agendu, ať si to uvědomujeme, nebo ne. Jako žurnalista má však člověk mnohem vyšší zodpovědnost za to, co předkládá ostatním. Pokrytí konfliktu v Gaze ze strany Novinek vždy vykazovalo silné známky zaujatosti, nicméně tento článek je skutečné dno. Sám bych nikdy netvrdil, že má vyjádření ke konfliktu v Gaze nijak nepramení z toho, že po letech studií tohoto regionu a jeho historie chovám určitě sympatie k národu, co od roku 1918 žije pod konstantní okupací. Přesto bych si však nikdy nedovolil lhát ani v článku, který si (s dávkou štěstí) přečte pár tisíc lidí. Pokud pak článek publikovaný profesionálními redaktory na nejčtenějším internetovém médiu v ČR obsahuje neskrývané lži ve prospěch jedné strany, znevažuje důkazy o zločinech proti lidskosti a ignoruje varování o možné genocidě (včetně otevřených prohlášení členů izraelské vládě o snaze etnicky vyčistit Gazu), děsí mě úroveň, na jakou zdejší žurnalistika klesla, a děsí mě, jak moc již mohla média typu Novinek český národ radikalizovat.

Jsem rád, že díky svobodě slova může i někdo jako já reagovat a uvést na pravou míru lži, které se v médiích objeví. Zmíněný článek však nejspíše viděly statisíce, možná miliony. Pokud chceme skutečně zamezit dezinformacím, před kterými mimo jiné Novinky tak často varují, a absolutně ztrátě důvěry v média, není toto dostatečné. Musíme vyžadovat vyšší standardy od novinářů a redaktorů. Pokud totiž budeme nadále tolerovat úroveň žurnalismu à la Bild, která je zhruba shodná s úrovní řetězového mailu, není daleko doba, kdy stranická média s “alternativními fakty” přeberou vedoucí úlohu tak, jak ji již přebírají jinde.

